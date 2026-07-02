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Ўзбекистон ташқи савдосида энг катта улуш Хитой ва Россия ҳиссасига тўғри келди
Ўзбекистон ташқи савдосида энг катта улуш Хитой ва Россия ҳиссасига тўғри келди
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2026 йил январь–май ойларида Ўзбекистон 185 та давлат билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди, энг катта улуш эса Хитой ва Россия ҳиссасига тўғри келди.
2026-07-02T18:11+0500
2026-07-02T18:11+0500
2026-07-02T18:19+0500
инфографика
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хитой
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экспорт
импорт
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та давлати билан савдо алоқаларини амалга оширди.Ҳисобот даврида мамлакат ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп.Экспорт 12,6 млрд доллар, импорт эса 20,1 млрд доллар бўлди. Олтин ҳисобга олинмаганда, товарлар экспорти 29,4 фоизга ўсиб, 6,5 млрд долларга етди.Ўзбекистон ташқи савдосида энг юқори улуш Хитой — 23,4 фоиз, Россия — 17,6 фоиз, Қозоғистон — 6,9 фоиз, Туркия — 3,7 фоиз ва Афғонистон — 2,8 фоиз ҳиссасига тўғри келди.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , хитой, россия, экспорт, импорт, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , хитой, россия, экспорт, импорт, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдосида энг катта улуш Хитой ва Россия ҳиссасига тўғри келди
18:11 02.07.2026 (янгиланди: 18:19 02.07.2026)
Жорий йил январь-майида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та давлати билан савдо алоқаларини амалга оширди.
Ҳисобот даврида мамлакат ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд долларга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп.
Экспорт 12,6 млрд доллар, импорт эса 20,1 млрд доллар бўлди. Олтин ҳисобга олинмаганда, товарлар экспорти 29,4 фоизга ўсиб, 6,5 млрд долларга етди.
Ўзбекистон ташқи савдосида энг юқори улуш Хитой — 23,4 фоиз, Россия — 17,6 фоиз, Қозоғистон — 6,9 фоиз, Туркия — 3,7 фоиз ва Афғонистон — 2,8 фоиз ҳиссасига тўғри келди.