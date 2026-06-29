Эски Тошкент, Гагарин, XX аср руҳи: "Bonum Factum Gallery"да фотохроника кўргазмаси очилди

"Bonum Factum Gallery" кўргазма залида фотография ихтиро қилинганига 200 йил тўлишига бағишланган “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.Экспозицияда XX асрнинг турли ўн йилликларига оид плёнкали суратлар — эски Тошкент манзаралари, конструктивизм, индустриал қурилишлар, механизация, янги ерларни ўзлаштириш ва мустақиллик даври кадрлари намойиш этилган.Кўргазмада бир эмас, бир неча муаллифларга тегишли фотосуратлар ўрин олган. Улар орасида Губенко, Макс Пенсон, Кузнецова, Нечаева, Виктор Ан, Шамсудинов ва бошқа фотографларнинг ишлари бор.Экспозициянинг алоҳида қиммати — айрим суратларнинг асл нусхада намойиш этилаётганида. Каримбабаеванинг таъкидлашича, айнан шу жиҳат кўргазманинг тарихий аҳамиятини янада оширади.Суратларда Юрий Гагариннинг Ўзбекистон пойтахтига машҳур ташрифи, эски Тошкент кўчалари, конструктивизм геометрияси, индустриал қурилишлар ва XX аср руҳини акс эттирувчи бошқа лавҳаларни кўриш мумкин. Бу кадрлар нафақат воқеаларни ҳужжатлаштиради, балки томошабинни халқ хотирасида сақланиб қолган даврга қайтаради.Кўргазма чилла кунларида — йилнинг энг иссиқ қирқ кунида очилди. Шу даврда галерея томошабинларни оқ-қора фотография муҳитига, нур ва соя орқали очиладиган тарихий хотирага яқинлаштиради.Тошкентдаги ушбу кўргазма билан бир вақтда Японияда ҳам ўзбекистонлик ва марказий осиёлик фотографлар ишлари намойиш этилмоқда. Улар олти машҳур кўргазма майдонида, жумладан, Ginza, Canon ва Nikon билан боғлиқ галереяларда тақдим қилинмоқда."Bonum Factum Gallery"даги “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси 25 августга қадар давом этади.
“XX аср фотохроникаси” кўргазмаси архив суратлар орқали эски Тошкент, саноат даври ва тарихий хотирани намоён этмоқда.
"Bonum Factum Gallery" кўргазма залида фотография ихтиро қилинганига 200 йил тўлишига бағишланган “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.
Экспозицияда XX асрнинг турли ўн йилликларига оид плёнкали суратлар — эски Тошкент манзаралари, конструктивизм, индустриал қурилишлар, механизация, янги ерларни ўзлаштириш ва мустақиллик даври кадрлари намойиш этилган.
Кўргазмада бир эмас, бир неча муаллифларга тегишли фотосуратлар ўрин олган. Улар орасида Губенко, Макс Пенсон, Кузнецова, Нечаева, Виктор Ан, Шамсудинов ва бошқа фотографларнинг ишлари бор.
“Асосан бу суратлар бир муаллифга эмас, турли фотографларга тегишли. Ҳар бир кадр ўз даврини, одамларини ва ўша муҳитни ўзига хос тарзда сақлаб қолган”, — дейди "Bonum Factum Gallery" кўргазма зали директори Шаҳноза Каримбабаева.
Экспозициянинг алоҳида қиммати — айрим суратларнинг асл нусхада намойиш этилаётганида. Каримбабаеванинг таъкидлашича, айнан шу жиҳат кўргазманинг тарихий аҳамиятини янада оширади.
“Барча фотосуратлар ноёб. Айниқса, айрим ишлар асл нусхада тақдим этилгани муҳим — булар Макс Пенсон ва Шамсудиновнинг суратларидир”, — таъкидлади у.
Суратларда Юрий Гагариннинг Ўзбекистон пойтахтига машҳур ташрифи, эски Тошкент кўчалари, конструктивизм геометрияси, индустриал қурилишлар ва XX аср руҳини акс эттирувчи бошқа лавҳаларни кўриш мумкин. Бу кадрлар нафақат воқеаларни ҳужжатлаштиради, балки томошабинни халқ хотирасида сақланиб қолган даврга қайтаради.
“Кўплаб муаллифлар бугун орамизда йўқ. Аммо улар муҳрлаган кадрлар ҳанузгача одамлар қалбида яшаб келаётган хотирани сақлайди”, — деди Шаҳноза Каримбабаева.
Кўргазма чилла кунларида — йилнинг энг иссиқ қирқ кунида очилди. Шу даврда галерея томошабинларни оқ-қора фотография муҳитига, нур ва соя орқали очиладиган тарихий хотирага яқинлаштиради.
“Биз кўргазмани айнан Чилла кунларида, энг иссиқ пайтда очяпмиз. Шу кунларда оқ-қора фотографиянинг кучи, чуқурлиги ва ҳужжатли қимматини кўрсатишни истадик”, — деди галерея директори.
Тошкентдаги ушбу кўргазма билан бир вақтда Японияда ҳам ўзбекистонлик ва марказий осиёлик фотографлар ишлари намойиш этилмоқда. Улар олти машҳур кўргазма майдонида, жумладан, Ginza, Canon ва Nikon билан боғлиқ галереяларда тақдим қилинмоқда.
“Бу биз учун Тошкент ва Япония ўртасидаги ўзига хос кўприк. Фотография орқали биз тарих, маданият ва марказий осиёлик муаллифларнинг нигоҳини намоён этамиз”, — таъкидлади Шаҳноза Каримбабаева.
"Bonum Factum Gallery"даги “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси 25 августга қадар давом этади.