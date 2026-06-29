Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260629/fotoxronika-korgazma-ochilish-58658273.html
Эски Тошкент, Гагарин, XX аср руҳи: "Bonum Factum Gallery"да фотохроника кўргазмаси очилди
Эски Тошкент, Гагарин, XX аср руҳи: "Bonum Factum Gallery"да фотохроника кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Bonum Factum Galleryда “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Экспозицияда эски Тошкент, Юрий Гагарин ташрифи, конструктивизм ва индустриал давр суратлари намойиш этилган.
2026-06-29T19:26+0500
2026-06-29T19:26+0500
кўргазма
фото
тошкент
расм
маданий бойликлар
санъат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58664494_0:95:1536:959_1920x0_80_0_0_913b00e291fa790f11f3439b407c929f.png
"Bonum Factum Gallery" кўргазма залида фотография ихтиро қилинганига 200 йил тўлишига бағишланган “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.Экспозицияда XX асрнинг турли ўн йилликларига оид плёнкали суратлар — эски Тошкент манзаралари, конструктивизм, индустриал қурилишлар, механизация, янги ерларни ўзлаштириш ва мустақиллик даври кадрлари намойиш этилган.Кўргазмада бир эмас, бир неча муаллифларга тегишли фотосуратлар ўрин олган. Улар орасида Губенко, Макс Пенсон, Кузнецова, Нечаева, Виктор Ан, Шамсудинов ва бошқа фотографларнинг ишлари бор.Экспозициянинг алоҳида қиммати — айрим суратларнинг асл нусхада намойиш этилаётганида. Каримбабаеванинг таъкидлашича, айнан шу жиҳат кўргазманинг тарихий аҳамиятини янада оширади.Суратларда Юрий Гагариннинг Ўзбекистон пойтахтига машҳур ташрифи, эски Тошкент кўчалари, конструктивизм геометрияси, индустриал қурилишлар ва XX аср руҳини акс эттирувчи бошқа лавҳаларни кўриш мумкин. Бу кадрлар нафақат воқеаларни ҳужжатлаштиради, балки томошабинни халқ хотирасида сақланиб қолган даврга қайтаради.Кўргазма чилла кунларида — йилнинг энг иссиқ қирқ кунида очилди. Шу даврда галерея томошабинларни оқ-қора фотография муҳитига, нур ва соя орқали очиладиган тарихий хотирага яқинлаштиради.Тошкентдаги ушбу кўргазма билан бир вақтда Японияда ҳам ўзбекистонлик ва марказий осиёлик фотографлар ишлари намойиш этилмоқда. Улар олти машҳур кўргазма майдонида, жумладан, Ginza, Canon ва Nikon билан боғлиқ галереяларда тақдим қилинмоқда."Bonum Factum Gallery"даги “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси 25 августга қадар давом этади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58664494_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_056b7adda50b43c9df22f0cd603db1e3.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, фото, расм, маданий бойликлар, санъат
кўргазма, фото, тошкент, фото, расм, маданий бойликлар, санъат

Эски Тошкент, Гагарин, XX аср руҳи: "Bonum Factum Gallery"да фотохроника кўргазмаси очилди

19:26 29.06.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
“XX аср фотохроникаси” кўргазмаси архив суратлар орқали эски Тошкент, саноат даври ва тарихий хотирани намоён этмоқда.
"Bonum Factum Gallery" кўргазма залида фотография ихтиро қилинганига 200 йил тўлишига бағишланган “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси бўлиб ўтмоқда.
Экспозицияда XX асрнинг турли ўн йилликларига оид плёнкали суратлар — эски Тошкент манзаралари, конструктивизм, индустриал қурилишлар, механизация, янги ерларни ўзлаштириш ва мустақиллик даври кадрлари намойиш этилган.
Кўргазмада бир эмас, бир неча муаллифларга тегишли фотосуратлар ўрин олган. Улар орасида Губенко, Макс Пенсон, Кузнецова, Нечаева, Виктор Ан, Шамсудинов ва бошқа фотографларнинг ишлари бор.

“Асосан бу суратлар бир муаллифга эмас, турли фотографларга тегишли. Ҳар бир кадр ўз даврини, одамларини ва ўша муҳитни ўзига хос тарзда сақлаб қолган”, — дейди "Bonum Factum Gallery" кўргазма зали директори Шаҳноза Каримбабаева.

Экспозициянинг алоҳида қиммати — айрим суратларнинг асл нусхада намойиш этилаётганида. Каримбабаеванинг таъкидлашича, айнан шу жиҳат кўргазманинг тарихий аҳамиятини янада оширади.
“Барча фотосуратлар ноёб. Айниқса, айрим ишлар асл нусхада тақдим этилгани муҳим — булар Макс Пенсон ва Шамсудиновнинг суратларидир”, — таъкидлади у.
Суратларда Юрий Гагариннинг Ўзбекистон пойтахтига машҳур ташрифи, эски Тошкент кўчалари, конструктивизм геометрияси, индустриал қурилишлар ва XX аср руҳини акс эттирувчи бошқа лавҳаларни кўриш мумкин. Бу кадрлар нафақат воқеаларни ҳужжатлаштиради, балки томошабинни халқ хотирасида сақланиб қолган даврга қайтаради.
“Кўплаб муаллифлар бугун орамизда йўқ. Аммо улар муҳрлаган кадрлар ҳанузгача одамлар қалбида яшаб келаётган хотирани сақлайди”, — деди Шаҳноза Каримбабаева.
Кўргазма чилла кунларида — йилнинг энг иссиқ қирқ кунида очилди. Шу даврда галерея томошабинларни оқ-қора фотография муҳитига, нур ва соя орқали очиладиган тарихий хотирага яқинлаштиради.
“Биз кўргазмани айнан Чилла кунларида, энг иссиқ пайтда очяпмиз. Шу кунларда оқ-қора фотографиянинг кучи, чуқурлиги ва ҳужжатли қимматини кўрсатишни истадик”, — деди галерея директори.
Тошкентдаги ушбу кўргазма билан бир вақтда Японияда ҳам ўзбекистонлик ва марказий осиёлик фотографлар ишлари намойиш этилмоқда. Улар олти машҳур кўргазма майдонида, жумладан, Ginza, Canon ва Nikon билан боғлиқ галереяларда тақдим қилинмоқда.
“Бу биз учун Тошкент ва Япония ўртасидаги ўзига хос кўприк. Фотография орқали биз тарих, маданият ва марказий осиёлик муаллифларнинг нигоҳини намоён этамиз”, — таъкидлади Шаҳноза Каримбабаева.
"Bonum Factum Gallery"даги “XX аср фотохроникаси” кўргазмаси 25 августга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
1/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
2/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
3/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

Bonum Factum Gallery кўргазма зали директори Шаҳноза Каримбабаева

Bonum Factum Gallery кўргазма зали директори Шаҳноза Каримбабаева - Sputnik Ўзбекистон
4/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Bonum Factum Gallery кўргазма зали директори Шаҳноза Каримбабаева

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
5/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
6/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
7/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
8/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
9/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
10/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
11/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
12/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
13/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
14/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
15/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
16/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
17/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
18/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
19/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
20/22
© Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
21/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира - Sputnik Ўзбекистон
22/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

XX аср фотохроникаси: кадрларда сақланган хотира

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0