https://sputniknews.uz/20260627/ukraina-atrofidagi-vaziyatni-juda-xavfli-tus-olmoqda-aqsh-eksperti-58634966.html
Украина атрофидаги вазият Европада ядровий можарога олиб келиши мумкин — АҚШ эксперти
Украина атрофидаги вазият Европада ядровий можарога олиб келиши мумкин — АҚШ эксперти
Sputnik Ўзбекистон
Киевнинг Россия ҳудудига дрон ҳужумларини Ғарб томонидан фаол қўллаб-қувватланиши — можарони кескин ва хавфли қилади. 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T12:48+0500
2026-06-27T12:48+0500
2026-06-27T13:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
ақш
экспертиза
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58635159_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_037c492d0d9f525caebac94c3ee71cf8.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Украина атрофидаги вазият жуда хавфли тус олди. Бу ядровий зарбаларга олиб келиши мумкин, деб ҳисоблайди Чикаго университети профессори Жон Миршаймер. Миршаймернинг сўзларига кўра, Ғарбдаги аксарият одамлар, шу жумладан ташқи сиёсат идораларининг катта қисми, бу таҳдидни жиддий қабул қилмайди. Америкалик профессор таъкидлаганидек, Ғарб Киевни Россия ҳудудига дрон ҳужумларида фаол қўллаб-қувватламоқда, бу эса вақт ўтиши билан можарони янада кучайтиради.Узоқ бўлмаган келажакда руслар Европадаги [ҳарбий - таҳр.] нишонларга ҳужум қилишлари мумкин. Бу Украинадаги уруш билан боғлиқ вазиятни, менинг фикримча, чиндан ҳам хавфли қилади, деди у.Марко Рубио каби одамлар бу ҳужумлар русларни музокаралар ўтиришга мажбур қилади ва уларни таслим қилади деб ўйлашади. Менимча, бу амалга ошмайди, деб таъкидлади эксперт.Аввалроқ, Россия Мудофаа вазирлиги Украина Қуролли Кучларида ортиб бораётган йўқотишлар ва ишчи кучининг етишмаслиги шароитида бир қатор Европа мамлакатлари Россия ҳудудига зарба бериш учун Украинага дронлар ишлаб чиқариш ва етказиб беришни кўпайтиришга қарор қилганини маълум қилган эди. Россия Хавфсизлик Кенгаши раисининг ўринбосари Дмитрий Медведевнинг таъкидлашича, Россия Мудофаа вазирлигининг Европада Украина учун дронлар ишлаб чиқариш жойларини эълон қилиши Россия Қуролли Кучлари учун потенциал қонуний нишонлар реестрини ташкил қилади. Россия Украинага қурол етказиб бериш келишувга халақит беради, НАТО давлатларини можарога бевосита жалб қилади ва буни "олов билан ўйнаш" деб ҳисоблайди. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам Украина учун мўлжалланган қурол-яроғларни ўз ичига олган ҳар қандай юк Россия учун қонуний нишон бўлишини таъкидлаган эди. Шунингдек ташқи ишлар вазири Европа Владимир Зеленскийни Россия билан "охирги украиналик" қолгунича урушни давом эттиришга ундаётганини, аммо бунинг учун маблағ етишмаётганини айтган эди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58635159_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_6152c775afd0d70317b74a71970fb010.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, ақш, экспертиза, европа иттифоқи
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, ақш, экспертиза, европа иттифоқи
Украина атрофидаги вазият Европада ядровий можарога олиб келиши мумкин — АҚШ эксперти
12:48 27.06.2026 (янгиланди: 13:01 27.06.2026)
Киевнинг Россия ҳудудига дрон ҳужумларини Ғарб томонидан фаол қўллаб-қувватланиши — можарони кескин ва хавфли қилади.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Украина атрофидаги вазият жуда хавфли тус олди. Бу ядровий зарбаларга олиб келиши мумкин, деб ҳисоблайди Чикаго университети профессори Жон Миршаймер.
"Европанинг Киевни қўллаб-қувватлаши оқибатида жуда хавфли вазият юзага келди. Бу Россия томонидан Европадаги ҳарбий нишонларга зарбалар бериш хавфини туғдиради ва агар бу муваффақиятсиз бўлса, эҳтимол ядровий можарога олиб келиши мумкин," - деб огоҳлантирди профессор.
Миршаймернинг сўзларига кўра, Ғарбдаги аксарият одамлар, шу жумладан ташқи сиёсат идораларининг катта қисми, бу таҳдидни жиддий қабул қилмайди. Америкалик профессор таъкидлаганидек, Ғарб Киевни Россия ҳудудига дрон ҳужумларида фаол қўллаб-қувватламоқда, бу эса вақт ўтиши билан можарони янада кучайтиради.
Узоқ бўлмаган келажакда руслар Европадаги [ҳарбий - таҳр.] нишонларга ҳужум қилишлари мумкин. Бу Украинадаги уруш билан боғлиқ вазиятни, менинг фикримча, чиндан ҳам хавфли қилади, деди у.
Марко Рубио каби одамлар бу ҳужумлар русларни музокаралар ўтиришга мажбур қилади ва уларни таслим қилади деб ўйлашади. Менимча, бу амалга ошмайди, деб таъкидлади эксперт.
Аввалроқ, Россия Мудофаа вазирлиги Украина Қуролли Кучларида ортиб бораётган йўқотишлар ва ишчи кучининг етишмаслиги шароитида бир қатор Европа мамлакатлари Россия ҳудудига зарба бериш учун Украинага дронлар ишлаб чиқариш ва етказиб беришни кўпайтиришга қарор қилганини маълум қилган эди.
Россия Хавфсизлик Кенгаши раисининг ўринбосари Дмитрий Медведевнинг таъкидлашича, Россия Мудофаа вазирлигининг Европада Украина учун дронлар ишлаб чиқариш жойларини эълон қилиши Россия Қуролли Кучлари учун потенциал қонуний нишонлар реестрини ташкил қилади. Россия Украинага қурол етказиб бериш келишувга халақит беради, НАТО давлатларини можарога бевосита жалб қилади ва буни "олов билан ўйнаш" деб ҳисоблайди.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам Украина учун мўлжалланган қурол-яроғларни ўз ичига олган ҳар қандай юк Россия учун қонуний нишон бўлишини таъкидлаган эди.
Шунингдек ташқи ишлар вазири Европа Владимир Зеленскийни Россия билан "охирги украиналик" қолгунича урушни давом эттиришга ундаётганини, аммо бунинг учун маблағ етишмаётганини айтган эди.