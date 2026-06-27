"Бу бебаҳо тажриба" — Москвада навбатдаги Sputnik Pro бўлиб ўтди
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Бу сафарги Sputnik Pro олти давлат журналистларини бирлаштирди: Арманистон, Беларус, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон.
ТОШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Sputnik Pro курсларида 5 кун давомида Sputnik ахборт агентлигининг етакчи ходимлари маърузалар, маҳорат дарслари ва амалий машғулотлар ўтказдилар.
Иштирокчилар сунъий интеллектдан кундалик вазифаларда максимал даражада фойдаланиш учун қандай қилиб тўғри фойдаланиш ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишди. Айниқса, улар виртуал студия ҳақида кўпроқ маълумот олишга жуда қизиқидилар. Виртуал студия — суратга олиш жараёнида реал вақт режимида компьютер графикаси ёрдамида фонини алмаштиради ва кенгайтирилган реаллик элементларини қўшади.
Иштирокчилар сунъий интеллектдан кундалик вазифаларда максимал даражада фойдаланиш учун қандай қилиб тўғри фойдаланиш ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишди. Айниқса, улар виртуал студия ҳақида кўпроқ маълумот олишга жуда қизиқидилар. Виртуал студия — суратга олиш жараёнида реал вақт режимида компьютер графикаси ёрдамида фонини алмаштиради ва кенгайтирилган реаллик элементларини қўшади.
"Бундай студия Грузияда яқин орада пайдо бўлмаслиги мумкин, аммо бу бебаҳо тажриба бўлди. Бизга ўзимизни бошловчилар каби ҳис қилиш имконияти берди - бу ажойиб бўлди", деди Грузиялик Нина Деметрашвили.
Дастур давомида шунингдек, телеграм ва Tik-Tok формаларида янгиликлар канали ёки блогларни қандай юритиш тушунтирилди.
Шунингдек ҳарбий мухбирнинг иши ҳақида ҳам батафсил маълумот берилди.
Шунингдек ҳарбий мухбирнинг иши ҳақида ҳам батафсил маълумот берилди.
"Бугунги кунда ҳар бир сўзнинг қиймати сезиларли даражада ошди. Илгари биз фикрларимизни матнда аста-секин ифода эта олардик, энди эса сценарий ёки видео овозини тайёрлашда ёки қисқа сарлавҳа ёзишда биз ўз хабаримизни томошабинга етказиш учун нима демоқчи эканлигимизни жуда аниқ билишимиз керак", - деди Спутникнинг МДҲ ва Болтиқбўйи давлатларидаги контент ишлаб чиқариш бўлими раҳбари Элена Загородняя.
Дастур охирида иштирокчилар дастур давомида яратган лойиҳаларини тақдим этишди ва сертификатлар олишди.
"Бу ўзаро таъсир бебаҳодир." Энг яхши томони шундаки, бу шунчаки маъруза курси эмас; бу жонли, тенг ҳуқуқли мулоқот. Биз дарҳол ишимизда янги маслаҳатлар ва кўникмаларни қўллай бошлаймиз", - дейди Беларуслик иштирокчи Александр Павлов.
Эслатиб ўтамиз, "Зубовскийда Sputnik Pro" лойиҳасида 3 йили давомида 11 мамлакатдан 144 журналистлар иштирок этган, 12 та дастур бўйича маҳорат дарслари ўтказилган. Бу йил қўшни мамлакатлардан яна 48 та оммавий ахборот воситалари вакиллари агентлик фаолияти билан танишиш ва ўз касбий маҳоратини ошириш имкониятига эга бўлади.