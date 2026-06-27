Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260627/moskvada-navbatdagi-sputnik-pro-kursi-bolib-otdi-58641447.html
"Бу бебаҳо тажриба" — Москвада навбатдаги Sputnik Pro бўлиб ўтди
"Бу бебаҳо тажриба" — Москвада навбатдаги Sputnik Pro бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Бу сафарги Sputnik Pro олти давлат журналистларини бирлаштирди: Арманистон, Беларус, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон. 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T19:04+0500
2026-06-27T19:04+0500
sputnikpro
sputnik
оав
журналист
журналистлар
москва
россия
мдҳ
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58641206_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_437067fac4dcf1d9ce9f252985a7fa87.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Sputnik Pro курсларида 5 кун давомида Sputnik ахборт агентлигининг етакчи ходимлари маърузалар, маҳорат дарслари ва амалий машғулотлар ўтказдилар. Иштирокчилар сунъий интеллектдан кундалик вазифаларда максимал даражада фойдаланиш учун қандай қилиб тўғри фойдаланиш ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишди. Айниқса, улар виртуал студия ҳақида кўпроқ маълумот олишга жуда қизиқидилар. Виртуал студия — суратга олиш жараёнида реал вақт режимида компьютер графикаси ёрдамида фонини алмаштиради ва кенгайтирилган реаллик элементларини қўшади.Дастур давомида шунингдек, телеграм ва Tik-Tok формаларида янгиликлар канали ёки блогларни қандай юритиш тушунтирилди.Шунингдек ҳарбий мухбирнинг иши ҳақида ҳам батафсил маълумот берилди. Дастур охирида иштирокчилар дастур давомида яратган лойиҳаларини тақдим этишди ва сертификатлар олишди."Бу ўзаро таъсир бебаҳодир." Энг яхши томони шундаки, бу шунчаки маъруза курси эмас; бу жонли, тенг ҳуқуқли мулоқот. Биз дарҳол ишимизда янги маслаҳатлар ва кўникмаларни қўллай бошлаймиз", - дейди Беларуслик иштирокчи Александр Павлов.Эслатиб ўтамиз, "Зубовскийда Sputnik Pro" лойиҳасида 3 йили давомида 11 мамлакатдан 144 журналистлар иштирок этган, 12 та дастур бўйича маҳорат дарслари ўтказилган. Бу йил қўшни мамлакатлардан яна 48 та оммавий ахборот воситалари вакиллари агентлик фаолияти билан танишиш ва ўз касбий маҳоратини ошириш имкониятига эга бўлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58641206_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_16e85b36c5d82481d0366d6df7107e37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnikpro , sputnik, оав, журналист, журналистлар, москва, россия, мдҳ, видео
sputnikpro , sputnik, оав, журналист, журналистлар, москва, россия, мдҳ, видео

"Бу бебаҳо тажриба" — Москвада навбатдаги Sputnik Pro бўлиб ўтди

19:04 27.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Бу сафарги Sputnik Pro олти давлат журналистларини бирлаштирди: Арманистон, Беларус, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон.
ТОШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Sputnik Pro курсларида 5 кун давомида Sputnik ахборт агентлигининг етакчи ходимлари маърузалар, маҳорат дарслари ва амалий машғулотлар ўтказдилар.

Иштирокчилар сунъий интеллектдан кундалик вазифаларда максимал даражада фойдаланиш учун қандай қилиб тўғри фойдаланиш ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишди. Айниқса, улар виртуал студия ҳақида кўпроқ маълумот олишга жуда қизиқидилар. Виртуал студия — суратга олиш жараёнида реал вақт режимида компьютер графикаси ёрдамида фонини алмаштиради ва кенгайтирилган реаллик элементларини қўшади.
"Бундай студия Грузияда яқин орада пайдо бўлмаслиги мумкин, аммо бу бебаҳо тажриба бўлди. Бизга ўзимизни бошловчилар каби ҳис қилиш имконияти берди - бу ажойиб бўлди", деди Грузиялик Нина Деметрашвили.
Дастур давомида шунингдек, телеграм ва Tik-Tok формаларида янгиликлар канали ёки блогларни қандай юритиш тушунтирилди.

Шунингдек ҳарбий мухбирнинг иши ҳақида ҳам батафсил маълумот берилди.
"Бугунги кунда ҳар бир сўзнинг қиймати сезиларли даражада ошди. Илгари биз фикрларимизни матнда аста-секин ифода эта олардик, энди эса сценарий ёки видео овозини тайёрлашда ёки қисқа сарлавҳа ёзишда биз ўз хабаримизни томошабинга етказиш учун нима демоқчи эканлигимизни жуда аниқ билишимиз керак", - деди Спутникнинг МДҲ ва Болтиқбўйи давлатларидаги контент ишлаб чиқариш бўлими раҳбари Элена Загородняя.
Дастур охирида иштирокчилар дастур давомида яратган лойиҳаларини тақдим этишди ва сертификатлар олишди.
"Бу ўзаро таъсир бебаҳодир." Энг яхши томони шундаки, бу шунчаки маъруза курси эмас; бу жонли, тенг ҳуқуқли мулоқот. Биз дарҳол ишимизда янги маслаҳатлар ва кўникмаларни қўллай бошлаймиз", - дейди Беларуслик иштирокчи Александр Павлов.
Эслатиб ўтамиз, "Зубовскийда Sputnik Pro" лойиҳасида 3 йили давомида 11 мамлакатдан 144 журналистлар иштирок этган, 12 та дастур бўйича маҳорат дарслари ўтказилган. Бу йил қўшни мамлакатлардан яна 48 та оммавий ахборот воситалари вакиллари агентлик фаолияти билан танишиш ва ўз касбий маҳоратини ошириш имкониятига эга бўлади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0