Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260627/kongo-bilan-oyin-boshqacha-boladi--kannavaro-58637519.html
Конго билан ўйин бошқача бўлади — Каннаваро
Конго билан ўйин бошқача бўлади — Каннаваро
Sputnik Ўзбекистон
Биз Жаҳон чемпионатида жуда кўп нарсани ўрганмоқдамиз. Биз жамоа сифатида ўсишимиз мумкин бу турнирда - Каннаваро. 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T14:57+0500
2026-06-27T15:01+0500
спорт
футбол
футбол бўйича жч-2026
фабио каннаваро
элдор шомуродов
жаҳон чемпионати
миллий терма жамоа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58633193_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_d510e3456858e1f36d99af551b4f98bc.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Конго билан ўйин бошқача бўлади, деди миллий жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида. Шунингдек у биринчи баҳсда дарвозабон Юсупов яхши ўйин кўрсатганини ва бошқа дарвозабонга ҳам имконият беришни истаганини билдирди. "Бизда юқори даражадаги 3 та дарвозабонимиз бор. Мен барчага имконият беришга ҳаракат қиляпман, чунки бу жуда ҳам муҳим тажриба ҳисобланади," - деди Каннаваро. Мен мураббий сифатида ўйин сифатини оширишга, футболчиларга ёрдам беришишга ҳаракат қиламан. Эртага қўлимиздан келган барча имкониятни амалга ошириб, ғалаба қозонишга ҳаракат қиламиз.Миллий терма жамоа сардори Элдор Шомуродов:
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58633193_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_32718b543437354b13d21cd65512937f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, фабио каннаваро , элдор шомуродов, жаҳон чемпионати, миллий терма жамоа
спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, фабио каннаваро , элдор шомуродов, жаҳон чемпионати, миллий терма жамоа

Конго билан ўйин бошқача бўлади — Каннаваро

14:57 27.06.2026 (янгиланди: 15:01 27.06.2026)
© НОК УзбекистанаПресс-конференция с главным тренером национальной сборной Фабио Каннаваро и капитаном Эльдором Шомуродовым.
Пресс-конференция с главным тренером национальной сборной Фабио Каннаваро и капитаном Эльдором Шомуродовым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2026
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Биз Жаҳон чемпионатида жуда кўп нарсани ўрганмоқдамиз. Биз жамоа сифатида ўсишимиз мумкин бу турнирда - Каннаваро.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Конго билан ўйин бошқача бўлади, деди миллий жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида.

Конго ҳам жуда ажойиб жамоа, тажрибага эга, жисмоний яхши шаклланган жамоа. Бироқ биз уларни ютиш учун ҳаракат қиламиз. Эртага ўйин бошқача бўлади, чунки биз иккита энг юқори даражадаги рақиблар билан ўйнаб бўлдик. Охирги ўйин ҳам осон кечмади, уни таҳлил қилдик, - деди бош мураббий.

Шунингдек у биринчи баҳсда дарвозабон Юсупов яхши ўйин кўрсатганини ва бошқа дарвозабонга ҳам имконият беришни истаганини билдирди. "Бизда юқори даражадаги 3 та дарвозабонимиз бор. Мен барчага имконият беришга ҳаракат қиляпман, чунки бу жуда ҳам муҳим тажриба ҳисобланади," - деди Каннаваро.
Биз Жаҳон чемпионатида жуда кўп нарсани ўрганмоқдамиз. Биз жамоа сифатида ўсишимиз мумкин бу турнирда. Чунки юқори даражадаги рақибларга қарши ўйнаб келдик. Эртанги баҳс ҳам бизни ривожланишимизга хизмат қилади. Мен илк кунларданоқ футболчиларга нисбатан босимни йўқотишга ҳаракат қилганман. Қуръадан кейин ҳам босимсиз ўйнаш кераклигини айтдим, - деди бош мураббий.
Мен мураббий сифатида ўйин сифатини оширишга, футболчиларга ёрдам беришишга ҳаракат қиламан. Эртага қўлимиздан келган барча имкониятни амалга ошириб, ғалаба қозонишга ҳаракат қиламиз.
© НОК УзбекистанаПресс-конференция с главным тренером национальной сборной Фабио Каннаваро и капитаном Эльдором Шомуродовым.
Пресс-конференция с главным тренером национальной сборной Фабио Каннаваро и капитаном Эльдором Шомуродовым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2026
Пресс-конференция с главным тренером национальной сборной Фабио Каннаваро и капитаном Эльдором Шомуродовым.
© НОК Узбекистана

Миллий терма жамоа сардори Элдор Шомуродов:

Асосий мақсадимиз бизни қўллаб турган халқимизни хурсанд қилиш. Биринчи голимизни урдик, энди вазифамиз биринчи ғалабага эришиш.
Ҳимояни ҳам унутмаслигимиз керак, гол уришга интилиб орқани унутамиз, дегани эмас. Биринчи навбатда ғалабага эришиш муҳим. Асосий мақсад тартибли ўйин намойиш этиб, ғалабага эришиш.
Мухлисларимиз куч бериб турди, нафақат стадиондаги балки Ўзбекистондаги ишқибозларимизнинг ҳам қўллаб-қувватлаб туришларини ҳис қилдик. Уларга албатта миннатдорчилик билдирамиз ва уларни кейинги ўйинда хурсанд қилишга ҳаракат қиламиз.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0