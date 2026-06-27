Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260627/eron-aqshning-bir-necha-harbiy-bazalariga-zarba-berdi-58633901.html
Эрон Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига зарба берди
Эрон Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШнинг Эрон қирғоқларига зарбасига жавобан Эрон АҚШ ҳарбий базалдарини нишонга олди. 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T11:58+0500
2026-06-27T12:50+0500
эрон
ақш
тинчлик
ҳўрмуз бўғози
ҳарбий база
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58220839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11f89206ff1d603835942e177e9b8492.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Эрон Қуролли кучлари Яқин Шарқдаги бир нечта АҚШ ҳарбий базаларига зарба берди. Бу ҳақда Эрон оммавий ахборот воситалари маълум қилмоқда. ИИҚК маълум қилшига кўра, Исломобод меморандумининг 5-бандига кўра, Ҳормуз бўғозидаги ўтишни назорат қилиш Эрон Ислом Республикаси билан биргаликда амалга оширилади; аммо, Қўшма Штатлар турли томонларнинг провокацияси орқали ушбу мажбуриятни бузишга уринган, бунга тегишли равишда жавоб берилган ва шундай қилишда давом этади. Агар тажовуз такрорланса, бизнинг жавобимиз янада кенгроқ бўлади.Эрон ва АҚШ 18 июнь куни онлайн ўзаро англашув меморандумини имзолаган эди. Унда барча жабҳаларда, жумладан, Ливандаги Исроил операциясида сулҳ тузиш талаб қилинади ва денгиз блокадасини бекор қилиш ва Ҳормуз бўғози орқали юк ташишни тиклаш учун муддат белгиланади.Бундан ташқари, Эрон ядровий қурол ишлаб чиқармасликка ваъда беради ва унинг ядровий дастури масаласи алоҳида келишув билан ҳал қилиниши керак. Томонлар бу масала бўйича 60 кун ичида музокаралар олиб боришади. Теҳрон учун натижа санкцияларнинг бекор қилиниши бўлиши кутилмоқда.
эрон
ҳўрмуз бўғози
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58220839_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_eef2b1d90fa89b2a8a1f1b20e45e689e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
эрон, ақш, тинчлик, ҳўрмуз бўғози, ҳарбий база
эрон, ақш, тинчлик, ҳўрмуз бўғози, ҳарбий база

Эрон Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига зарба берди

11:58 27.06.2026 (янгиланди: 12:50 27.06.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiИранские ракеты в Тегеране, архивное фото
Иранские ракеты в Тегеране, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Oбуна бўлиш
АҚШнинг Эрон қирғоқларига зарбасига жавобан Эрон АҚШ ҳарбий базалдарини нишонга олди.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Эрон Қуролли кучлари Яқин Шарқдаги бир нечта АҚШ ҳарбий базаларига зарба берди. Бу ҳақда Эрон оммавий ахборот воситалари маълум қилмоқда.
"АҚШнинг Эрон қирғоқларига уюштирилган зарбасидан сўнг Ислом инқилоби қўриқчилари (ИИҚК) корпуси денгиз кучлари минтақадаги АҚШ армияси позицияларига зарба берди", - дейилади Эрон томони хабарида.
ИИҚК маълум қилшига кўра, Исломобод меморандумининг 5-бандига кўра, Ҳормуз бўғозидаги ўтишни назорат қилиш Эрон Ислом Республикаси билан биргаликда амалга оширилади; аммо, Қўшма Штатлар турли томонларнинг провокацияси орқали ушбу мажбуриятни бузишга уринган, бунга тегишли равишда жавоб берилган ва шундай қилишда давом этади. Агар тажовуз такрорланса, бизнинг жавобимиз янада кенгроқ бўлади.
Эрон ва АҚШ 18 июнь куни онлайн ўзаро англашув меморандумини имзолаган эди. Унда барча жабҳаларда, жумладан, Ливандаги Исроил операциясида сулҳ тузиш талаб қилинади ва денгиз блокадасини бекор қилиш ва Ҳормуз бўғози орқали юк ташишни тиклаш учун муддат белгиланади.
Бундан ташқари, Эрон ядровий қурол ишлаб чиқармасликка ваъда беради ва унинг ядровий дастури масаласи алоҳида келишув билан ҳал қилиниши керак. Томонлар бу масала бўйича 60 кун ичида музокаралар олиб боришади. Теҳрон учун натижа санкцияларнинг бекор қилиниши бўлиши кутилмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0