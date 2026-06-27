https://sputniknews.uz/20260627/eng-yaxshi-jurnalistlarga-oltin-qalam-mukofoti-topshirildi-58632029.html
Энг яхши журналистларга "Олтин қалам" мукофоти топширилди
Энг яхши журналистларга "Олтин қалам" мукофоти топширилди
Sputnik Ўзбекистон
27 июнь – Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни. 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T09:42+0500
2026-06-27T09:42+0500
2026-06-27T09:42+0500
миллий медиа ассоциацияси
журналистлар
касб байрам
мукофот
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58631869_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_f4ef8e803588d584388a62ee5169cbd4.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. "Ўзбекистон" анжуманлар саройида журналистларни табриклаш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг журналистларга йўлланган табригини ўқиб эшиттирилди, ҳамда давлат раҳбари фармонига мувофиқ соҳа вакилларига орден ва медаллар топширилди.Шунингдек, “Олтин қалам” Миллий мукофоти ғолиб ва совриндорлари эълон қилиниб, журналистлар, блогерлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари тантанали равишда тақдирланди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58631869_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_b64ed44495cdde25e5123aedad44c45a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий медиа ассоциацияси, журналистлар, касб байрам, мукофот, табрик
миллий медиа ассоциацияси, журналистлар, касб байрам, мукофот, табрик
Энг яхши журналистларга "Олтин қалам" мукофоти топширилди
27 июнь – Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. "Ўзбекистон" анжуманлар саройида журналистларни табриклаш маросими бўлиб ўтди.
Унда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг журналистларга йўлланган табригини ўқиб эшиттирилди, ҳамда давлат раҳбари фармонига мувофиқ соҳа вакилларига орден ва медаллар топширилди.
Шунингдек, “Олтин қалам” Миллий мукофоти ғолиб ва совриндорлари эълон қилиниб, журналистлар, блогерлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари тантанали равишда тақдирланди.