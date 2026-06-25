Венесуэлада кучли зилзилалар содир бўлди: сўнгги маълумотлар
10:01 25.06.2026 (янгиланди: 10:10 25.06.2026)
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaВ Венесуэле произошло сильное землетрясение.
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
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Венесуэлада магнитудаси 7,2 ва 7,5 бўлган кетма-кет кучли зилзилалар содир бўлди. Пойтахт Каракас ва бир қатор штатларда бинолар қулаган, мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилинган.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Венесуэлада кетма-кет икки кучли зилзила содир бўлди. АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, дастлаб магнитудаси 7,2 бўлган ер силкиниши қайд этилган, орадан бир дақиқадан кам вақт ўтиб 7,5 магнитудали яна бир кучли зилзила юз берган.
Энг кучли зилзила 25 июнь Тошкент вақти билан 03:05 да қайд этилди. Унинг эпицентри Морони шаҳридан 16 километр жануби-ғарбда жойлашган, ўчоқ чуқурлиги эса 10 километрни ташкил этган.
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaВ Венесуэле произошло сильное землетрясение.
В Венесуэле произошло сильное землетрясение.
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Зилзила пойтахт Каракас ва мамлакатнинг бир қатор штатларида сезилди. Венесуэла ички ишлар вазири Диосдадо Кабелонинг маълум қилишича, айрим ҳудудларда бинолар, уйлар ва турар-жойлар қулаб тушган. Энг кучли силкинишлар Каракас, Миранда, Ла-Гвайра, Арагуа, Карабобо ва Фалькон штатларида кузатилган.
Мамлакат раҳбарияти фавқулодда ҳолат эълон қилди. Метро ва темир йўл ҳаракати тўхтатилди, мактабларда дарслар ҳафта охиригача бекор қилинди.
АҚШ Геология хизмати зилзила оқибатлари бўйича “қизил” даражадаги огоҳлантириш берди. Хизматнинг автоматик моделига кўра, қурбонлар сони 100 минг нафаргача етиши эҳтимоли, иқтисодий зарар эса Венесуэла ЯИМнинг 2 фоизидан 20 фоизигача бўлиши мумкин.
Бироқ бу дастлабки прогноз бўлиб, расмий тасдиқланган маълумот эмас.
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaВ Венесуэле произошло сильное землетрясение.
В Венесуэле произошло сильное землетрясение.
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
АҚШ Цунами ҳақида огоҳлантириш маркази дастлаб Кариб денгизининг айрим ҳудудлари учун хавф ҳақида хабар берган, аммо кейинчалик бу огоҳлантириш бекор қилинган.
Бир қатор давлатлар ва халқаро ташкилотлар Венесуэлага ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирган.