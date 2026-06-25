Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260625/uzbekistan-maqom-sanat-anjuman-58583132.html
Ўзбекистонда III Халқаро мақом санъати анжумани қандай ўтмоқда - фото
Ўзбекистонда III Халқаро мақом санъати анжумани қандай ўтмоқда - фото
Sputnik Ўзбекистон
Наманганда ЮНЕСКО ва ICESCO шафелигида III Халқаро мақом санъати анжумани бўлиб ўтмоқда. Тадбирда халқаро ташкилотлар ва 80 дан ортиқ давлатдан маданият ва санъат вакиллари иштирок этмоқда.
2026-06-25T12:04+0500
2026-06-25T12:09+0500
ўзбекистон
жамият
форум
наманган вилояти
маданият
санъат
халқаро конференция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58580542_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_c79f43f82ffa7412fadb00885c65f5f1.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Наманган шаҳрида ЮНЕСКО ва Ислом таълим, фан ва маданият ташкилоти — ICESCO шафелигида III Халқаро мақом санъати анжумани бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Нуфузли тадбирда UNESCO, ICESCO, МДҲ, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Туркий давлатлар ташкилоти, ТУРКСОЙ, Туркий Парламент Ассамблеяси, Туркий маданият ва мерос жамғармаси ҳамда бошқа халқаро тузилмалар раҳбарлари, хорижий мамлакатларнинг маданият вазирлари, элчилар, шунингдек, 80 тадан ортиқ давлатдан 250 нафарга яқин маданият ва санъат вакиллари иштирок этмоқда.Анжуман доирасида 18 та давлатдан келган ижрочилар иштирокида халқаро танлов, шунингдек, 50 тага яқин давлатдан ташриф буюрган таниқли мусиқашунос, санъатшунос ва олимлар иштирокида илмий конференциялар ўтказилмоқда.Тадбир доирасида қатор халқаро ҳамкорлик меморандумларини имзолаш ва мақом санъатига бағишланган янги лойиҳаларни тақдим этиш ҳам режалаштирилган.Халқаро мақом санъати анжумани Ўзбекистонда 2018 йилдан буён ҳар икки йилда бир марта ўтказиб келинмоқда. Унинг асосий мақсадлари мақом санъатини кенг тарғиб қилиш, асраб-авайлаш ва ривожлантириш, шунингдек, халқаро миқёсда маданий, илмий ва ижодий ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.
ўзбекистон
наманган вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58580542_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_06e80611f5264768f0f87edd1bd56bfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, жамият, форум, наманган вилояти, маданият, санъат, халқаро конференция, фото
ўзбекистон, жамият, форум, наманган вилояти, маданият, санъат, халқаро конференция, фото

Ўзбекистонда III Халқаро мақом санъати анжумани қандай ўтмоқда - фото

12:04 25.06.2026 (янгиланди: 12:09 25.06.2026)
Oбуна бўлиш
Тадбир доирасида қатор халқаро ҳамкорлик меморандумларини имзолаш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Наманган шаҳрида ЮНЕСКО ва Ислом таълим, фан ва маданият ташкилоти — ICESCO шафелигида III Халқаро мақом санъати анжумани бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Нуфузли тадбирда UNESCO, ICESCO, МДҲ, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Туркий давлатлар ташкилоти, ТУРКСОЙ, Туркий Парламент Ассамблеяси, Туркий маданият ва мерос жамғармаси ҳамда бошқа халқаро тузилмалар раҳбарлари, хорижий мамлакатларнинг маданият вазирлари, элчилар, шунингдек, 80 тадан ортиқ давлатдан 250 нафарга яқин маданият ва санъат вакиллари иштирок этмоқда.
Анжуман доирасида 18 та давлатдан келган ижрочилар иштирокида халқаро танлов, шунингдек, 50 тага яқин давлатдан ташриф буюрган таниқли мусиқашунос, санъатшунос ва олимлар иштирокида илмий конференциялар ўтказилмоқда.
Уларда мақом санъатининг бугунги ҳолати, ривожланиш истиқболлари ва замонавий тенденциялари юзасидан фикр алмашилмоқда.
Тадбир доирасида қатор халқаро ҳамкорлик меморандумларини имзолаш ва мақом санъатига бағишланган янги лойиҳаларни тақдим этиш ҳам режалаштирилган.
Халқаро мақом санъати анжумани Ўзбекистонда 2018 йилдан буён ҳар икки йилда бир марта ўтказиб келинмоқда. Унинг асосий мақсадлари мақом санъатини кенг тарғиб қилиш, асраб-авайлаш ва ривожлантириш, шунингдек, халқаро миқёсда маданий, илмий ва ижодий ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
1/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
2/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
3/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
4/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
5/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
6/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
7/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
8/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
9/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
© SputnikВ Намангане проходит III Международный форум искусства макома
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома - Sputnik Ўзбекистон
10/10
© Sputnik
В Намангане проходит III Международный форум искусства макома
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0