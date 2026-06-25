Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260625/ukraine-armiya-natsistlar-ramzlar-58598865.html
The Times Украина армиясида нацистлар рамзлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳақида ёзди
The Times Украина армиясида нацистлар рамзлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳақида ёзди
Sputnik Ўзбекистон
The Times Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётгани ҳақида ёзди. Нашр бу ҳолат Польша билан тарихий хотира баҳслари фонида муҳокама қилинаётганини қайд этган.
2026-06-25T18:33+0500
2026-06-25T18:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
иккинчи жаҳон уруши
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36214178_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_0593a2e521adb26f83d2bbd727a7079d.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Британиянинг "The Times" газетаси Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётганига эътибор қаратди.Нашрга кўра, бир нечта Украина ҳарбий тузилмалари Учинчи рейх билан боғлиқ номлар ёки рамзлардан фойдаланган. Мисол сифатида дрон операторлари бўлинмалари орасида “Luftwaffe” ва “Nachtigall” номлари келтирилган.Газетанинг ёзишича, “Nachtigall” номи Иккинчи жаҳон уруши даврида нацистлар Германияси қўмондонлиги остида тузилган, украиналик кўнгиллилар ҳам кирган батальон билан боғлиқ тарихий хотирани эсга солади.“Польша-Украина ярашуви” ташкилоти раҳбари Каролина Романовская "The Times"га украин томонида бундай қаҳрамонлаштиришни тушуниш қийинлигини айтган.Россия президенти Владимир Путин аввалроқ Украинада нацизм қайта тикланаётганини бир неча бор таъкидлаган эди. Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров эса айнан Ғарб Украинада очиқ нацистлар, русофоблар ва антисемитларни эҳтиёткорлик билан тарбиялаганини таъкидлади.* Россия Федерациясида тақиқланган экстремистик ташкилотлар
https://sputniknews.uz/20260502/odessa-fojiasiga-8-yil-boldi--24323192.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36214178_335:44:2681:1803_1920x0_80_0_0_c708bcfff32ba4633427da81ffd1f04c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, иккинчи жаҳон уруши, украина
дунё янгиликлари, дунёда, иккинчи жаҳон уруши, украина

The Times Украина армиясида нацистлар рамзлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳақида ёзди

18:33 25.06.2026 (янгиланди: 18:34 25.06.2026)
© AP Photo / Efrem LukatskyНациональный флаг Украины и монумент "Родина-мать" в Киеве в воскресенье, 13 февраля 2022 года.
Национальный флаг Украины и монумент Родина-мать в Киеве в воскресенье, 13 февраля 2022 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Oбуна бўлиш
Нашр Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётганига эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Британиянинг "The Times" газетаси Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётганига эътибор қаратди.
Нашрга кўра, бир нечта Украина ҳарбий тузилмалари Учинчи рейх билан боғлиқ номлар ёки рамзлардан фойдаланган. Мисол сифатида дрон операторлари бўлинмалари орасида “Luftwaffe” ва “Nachtigall” номлари келтирилган.
Газетанинг ёзишича, “Nachtigall” номи Иккинчи жаҳон уруши даврида нацистлар Германияси қўмондонлиги остида тузилган, украиналик кўнгиллилар ҳам кирган батальон билан боғлиқ тарихий хотирани эсга солади.

Газета бу ҳолат Украина ва Польша ўртасидаги тарихий хотира масалалари янада кескинлашган бир пайтда муҳокама қилинаётганини қайд этган. Польша томонида, айниқса, УПА* билан боғлиқ рамзлар ва номларга нисбатан сезгирлик юқори.

“Польша-Украина ярашуви” ташкилоти раҳбари Каролина Романовская "The Times"га украин томонида бундай қаҳрамонлаштиришни тушуниш қийинлигини айтган.
Россия президенти Владимир Путин аввалроқ Украинада нацизм қайта тикланаётганини бир неча бор таъкидлаган эди. Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров эса айнан Ғарб Украинада очиқ нацистлар, русофоблар ва антисемитларни эҳтиёткорлик билан тарбиялаганини таъкидлади.

Май ойи охирида Владимир Зеленский ОУН*-УПА* раҳбарларидан бири Андрей Мельник ва унинг рафиқаси хокини Киев вилоятида қайта дафн этишда иштирок этди. УПА* аъзолари Улуғ Ватан уруши даврида гитлерчилар билан ҳамкорлик қилиб, совет қўшинларига қарши курашдилар. ОУН*-УПА* кўплаб жиноятлар, жумладан, Волин қирғини - 1943 йилда Волин шаҳрида поляк аҳолисини оммавий қирғин қилган. Ўшанда миллатчилар билан ҳамкорлик қилишдан бош тортган минглаб украинлар ҳам ваҳшийларча ўлдирилган эди.

КенгайтиришЙиғиштириш
* Россия Федерациясида тақиқланган экстремистик ташкилотлар
Акция, посвященная памяти жертв трагедии в Одессе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2026
Одесса фожиасига 12 йил бўлди: фашизм янги тарихи
2 Май, 15:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0