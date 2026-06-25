The Times Украина армиясида нацистлар рамзлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳақида ёзди
The Times Украина армиясида нацистлар рамзлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳақида ёзди
Sputnik Ўзбекистон
The Times Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётгани ҳақида ёзди. Нашр бу ҳолат Польша билан тарихий хотира баҳслари фонида муҳокама қилинаётганини қайд этган.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Британиянинг "The Times" газетаси Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётганига эътибор қаратди.Нашрга кўра, бир нечта Украина ҳарбий тузилмалари Учинчи рейх билан боғлиқ номлар ёки рамзлардан фойдаланган. Мисол сифатида дрон операторлари бўлинмалари орасида “Luftwaffe” ва “Nachtigall” номлари келтирилган.Газетанинг ёзишича, “Nachtigall” номи Иккинчи жаҳон уруши даврида нацистлар Германияси қўмондонлиги остида тузилган, украиналик кўнгиллилар ҳам кирган батальон билан боғлиқ тарихий хотирани эсга солади.“Польша-Украина ярашуви” ташкилоти раҳбари Каролина Романовская "The Times"га украин томонида бундай қаҳрамонлаштиришни тушуниш қийинлигини айтган.Россия президенти Владимир Путин аввалроқ Украинада нацизм қайта тикланаётганини бир неча бор таъкидлаган эди. Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров эса айнан Ғарб Украинада очиқ нацистлар, русофоблар ва антисемитларни эҳтиёткорлик билан тарбиялаганини таъкидлади.* Россия Федерациясида тақиқланган экстремистик ташкилотлар
Нашр Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётганига эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Британиянинг "The Times" газетаси Украина Қуролли кучларидаги айрим бўлинмалар номлари ва рамзларида нацистлар Германияси билан боғлиқ ишоралар учраётганига эътибор қаратди.
Нашрга кўра, бир нечта Украина ҳарбий тузилмалари Учинчи рейх билан боғлиқ номлар ёки рамзлардан фойдаланган. Мисол сифатида дрон операторлари бўлинмалари орасида “Luftwaffe” ва “Nachtigall” номлари келтирилган.
Газетанинг ёзишича, “Nachtigall” номи Иккинчи жаҳон уруши даврида нацистлар Германияси қўмондонлиги остида тузилган, украиналик кўнгиллилар ҳам кирган батальон билан боғлиқ тарихий хотирани эсга солади.
Газета бу ҳолат Украина ва Польша ўртасидаги тарихий хотира масалалари янада кескинлашган бир пайтда муҳокама қилинаётганини қайд этган. Польша томонида, айниқса, УПА* билан боғлиқ рамзлар ва номларга нисбатан сезгирлик юқори.
“Польша-Украина ярашуви” ташкилоти раҳбари Каролина Романовская "The Times"га украин томонида бундай қаҳрамонлаштиришни тушуниш қийинлигини айтган.
Россия президенти Владимир Путин аввалроқ Украинада нацизм қайта тикланаётганини бир неча бор таъкидлаган эди. Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров эса айнан Ғарб Украинада очиқ нацистлар, русофоблар ва антисемитларни эҳтиёткорлик билан тарбиялаганини таъкидлади.
Май ойи охирида Владимир Зеленский ОУН*-УПА* раҳбарларидан бири Андрей Мельник ва унинг рафиқаси хокини Киев вилоятида қайта дафн этишда иштирок этди. УПА* аъзолари Улуғ Ватан уруши даврида гитлерчилар билан ҳамкорлик қилиб, совет қўшинларига қарши курашдилар. ОУН*-УПА* кўплаб жиноятлар, жумладан, Волин қирғини - 1943 йилда Волин шаҳрида поляк аҳолисини оммавий қирғин қилган. Ўшанда миллатчилар билан ҳамкорлик қилишдан бош тортган минглаб украинлар ҳам ваҳшийларча ўлдирилган эди.