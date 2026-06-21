"Уруш болалари": Тошкентда Анвар Мамаджоновнинг шахсий кўргазмаси очилди
Oбуна бўлиш
Кўргазма Улуғ Ватан уруши бошланганининг 85 йиллигига бағишланди.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны из цикла "Завещано помнить!" в Ташкенте
Тошкент фотосуратлар уйида Ўзбекистон халқ рассоми, Ўзбекистон Бадиий академияси академиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби муаллифи Анвар Мамаджановнинг "Уруш болалари" номли шахсий кўргазмаси очилди.
Тадбир 1941 йил 22 июнда бошланган Улуғ Ватан урушига бағишланган бўлиб, унинг 85 йиллиги муносабати билан ташкил этилди.
Кўргазма Ўзбекистон Республикасидаги Россия Федерацияси Элчихонаси ташаббуси билан Ўзбекистон Бадиий академияси, Бадиий кўргазмалар дирекцияси ва Ўзбекистон Рассомлар ижодий уюшмаси ҳамкорлигида ўтказилди. У "Васият этилган хотира" мемориал акцияси доирасида ташкил қилинди.
Экспозициядан ўрин олган график асарлар уруш туфайли болалиги вайрон бўлган минглаб болалар тақдирига бағишланган. Муаллиф асарларида қўрқув, йўқотиш, дард ва инсон руҳининг мустаҳкамлигини таъсирчан образлар орқали ифода этади.
"Болалик ва уруш бир-бирига мутлақо зид тушунчалардир. Уруш болаларининг тақдири орқали биз тинчликнинг қадри ва тарихий хотира аҳамиятини яна бир бор англаймиз".
Кўргазманинг муҳим қисми сифатида рассомнинг илк бор намойиш этилган "Болаликда қолганлар" туркуми тақдим қилинди. Муаллиф бир неча йил давомида архив ҳужжатларини ўрганиб, асирлик, концлагерлар, очарчилик ва яқинларини йўқотиш каби машаққатларни бошдан кечирган болалар ҳақида маълумотлар тўплади.
Уруш йилларида Ўзбекистон 1,5 миллиондан зиёд эвакуация қилинган аҳолини қабул қилган бўлиб, уларнинг 250 мингдан ортиғини болалар ташкил этган. Ўзбекистон кўплаб инсонлар учун меҳр-оқибат ва нажот маконига айланган.
Қалам ва тушда ишланган асарлар юксак маҳорат, нозик деталлаштириш ва таъсирчан бадиий ечимлари билан ажралиб туради. Кўргазма нафақат муҳим маданий воқеа, балки тарихий хотирани асраш, нацизмнинг ҳар қандай кўринишларига қарши туриш ва тинчлик қадрини англашга чақирув сифатида ҳам аҳамият касб этди.