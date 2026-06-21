https://sputniknews.uz/20260621/toshkentda-xotira-shami-tadbiri-bolib-otadi-58479571.html
Тошкентда "Хотира шами" тадбири бўлиб ўтади
Тошкентда "Хотира шами" тадбири бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳар йили ўтказиладиган тадбир Улуғ Ватан урушининг фожиали бошланишини хотирлайди. Унда исталган киши иштирок этиши мумкин. 21.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-21T10:15+0500
2026-06-21T10:15+0500
2026-06-21T10:15+0500
тошкент
ўзбекистон
ғалаба
улуғ ватан уруши
хотира
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/17/50109769_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6eae9afaf61e9682d4a5492cedc5175f.jpg
ТОШКEНТ, 21 июнь — Sputnik. Тошкентда 22 июнь куни соат 20:00 да "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида "Хотира шами" тадбири бўлиб ўтади. Бу ҳақда Рус уйи матбуот хизмати хабар бермоқда. Тадбир анъанавий равишда Улуғ Ватан уруши бошланган куни, Хотира ва қайғу кунида бўлиб ўтади.Кечқурун ёдгорлик майдонлари минглаб шамларнинг сокин нури билан тўлдирилади. Иштирокчилар қайғу, миннатдорчилик ва абадий хотира белгиси сифатида алангадан рамзий композициялар яратадилар. Бу тирик чироқ умумий ибодатга ва тинчликнинг нархини эслатишга айланади.Ташкилотчилар тадбирга исталган киши қўшилиши мумкинлигини таъкидладилар. Шунчаки келиб, тарихга ва уни бошидан кечирганларга ҳурматнинг бирлашган ифодаси сифатида хотира шамини бошқалар билан бирга ёқинг."Хотира шамини биз билан бирга ёқинг ва энг йирик йиллик тадбирлардан бирида иштирок этадиган бутун дунёдаги барча ғамхўр инсонларга қўшилинг!", дейилади баёнотда.Тадбир Ўзбекистондаги Ғалаба Кўнгиллиларининг халқаро ваколатхонаси, Тошкентдаги Рус Уйи ва Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси кўмагида ўтказилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/17/50109769_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_89fa6c23d3bdffa4e324e0b3b61b283c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, ўзбекистон, ғалаба, улуғ ватан уруши, хотира
тошкент, ўзбекистон, ғалаба, улуғ ватан уруши, хотира
Тошкентда "Хотира шами" тадбири бўлиб ўтади
Ҳар йили ўтказиладиган тадбир Улуғ Ватан урушининг фожиали бошланишини хотирлайди. Унда исталган киши иштирок этиши мумкин.
ТОШКEНТ, 21 июнь — Sputnik. Тошкентда 22 июнь куни соат 20:00 да "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида "Хотира шами" тадбири бўлиб ўтади. Бу ҳақда Рус уйи матбуот хизмати хабар бермоқда.
Тадбир анъанавий равишда Улуғ Ватан уруши бошланган куни, Хотира ва қайғу кунида бўлиб ўтади.
Бу сана абадий 20-асрнинг энг фожиали ва бурилиш нуқталаридан бири билан боғлиқ. Бу куни бутун дунё бўйлаб одамлар уруш туфайли ҳаётини йўқотганларни хотирлайдилар ва ҳалок бўлганларга ҳурмат бажо келтирадилар.
Кечқурун ёдгорлик майдонлари минглаб шамларнинг сокин нури билан тўлдирилади. Иштирокчилар қайғу, миннатдорчилик ва абадий хотира белгиси сифатида алангадан рамзий композициялар яратадилар. Бу тирик чироқ умумий ибодатга ва тинчликнинг нархини эслатишга айланади.
Ташкилотчилар тадбирга исталган киши қўшилиши мумкинлигини таъкидладилар. Шунчаки келиб, тарихга ва уни бошидан кечирганларга ҳурматнинг бирлашган ифодаси сифатида хотира шамини бошқалар билан бирга ёқинг.
"Хотира шамини биз билан бирга ёқинг ва энг йирик йиллик тадбирлардан бирида иштирок этадиган бутун дунёдаги барча ғамхўр инсонларга қўшилинг!", дейилади баёнотда.
Тадбир Ўзбекистондаги Ғалаба Кўнгиллиларининг халқаро ваколатхонаси, Тошкентдаги Рус Уйи ва Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси кўмагида ўтказилади.