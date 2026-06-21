https://sputniknews.uz/20260621/talabalar-soni-15-milliondan-oshdi-58480242.html
Талабалар сони 1,5 миллиондан ошди
Талабалар сони 1,5 миллиондан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Илк бор талабалар орасида қиз болалар улуши ўғил болалардан ошиб кетди! 21.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-21T12:25+0500
2026-06-21T12:25+0500
2026-06-21T12:25+0500
инфографика
талабалар
отм
ўқувчилар
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58480368_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_591046345e712fcaa1b7818cf8496ef7.png
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистон олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 миллион 535 мингни ташкил этди, деб хабар қилди Миллий статистика қўмитаси. Бу кўрсаткич ўтган ўқув йилига нисбатан 102 200 га ёки 7,1% га ошди.Талабаларнинг 782 900 нафарини қиз болалар ва 752 100 нафарини ўғил болалар ташкил қилди.Маълумот учун 2021/2022 ўқув йили бошида талабарлар сони салкам икки баравар кам бўлган - 808 400 кишини ташкил қилган. Батафсил инфографикамизда танишинг.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58480368_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_75cacc2f8fd9f5b17589694d9c5b6bba.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, талабалар, отм, ўқувчилар, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, талабалар, отм, ўқувчилар, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Талабалар сони 1,5 миллиондан ошди
Илк бор талабалар орасида қиз болалар улуши ўғил болалардан ошиб кетди!
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистон олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 миллион 535 мингни ташкил этди, деб хабар қилди Миллий статистика қўмитаси.
Бу кўрсаткич ўтган ўқув йилига нисбатан 102 200 га ёки 7,1% га ошди.
Талабаларнинг 782 900 нафарини қиз болалар ва 752 100 нафарини ўғил болалар ташкил қилди.
Маълумот учун 2021/2022 ўқув йили бошида талабарлар сони салкам икки баравар кам бўлган - 808 400 кишини ташкил қилган.
Батафсил инфографикамизда танишинг.