https://sputniknews.uz/20260620/zelenskiy-lukashenkoga-tahdid-qildi-58469229.html
Зеленский Лукашенкога таҳдид қилди
Зеленский Лукашенкога таҳдид қилди
Sputnik Ўзбекистон
Киев режими раҳбари Беларус чегарасидаги радарларани ўчиришни талаб қилди. 20.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-20T10:45+0500
2026-06-20T10:45+0500
2026-06-20T10:45+0500
украина
владимир зеленский
беларусь
александр лукашенко
чегара
ҳужум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57510710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33335134761e5d332b91bd872d92768d.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Владимир Зеленский Александр Лукашенкога таҳдид қилиб, Беларус чегара ҳудудида ўт очишни мувофиқлаштирувчи иншоотлар борлигини даъво қилди.Зеленский бу баёнотни Украина Қуролли Кучлари Брянск вилоятида беларуслик болаларни олиб кетаётган автобусга ҳужум қилганидан бир неча кун ўтгач қилди. Беларус президенти болалар автобусига ҳужумни "очиқ фашизм" деб атаган эди ва Киевдан жавоб кутаётганини маълум қилди.Лукашенконинг сўзларига кўра, Украина террористик ҳужум Минск томонидан хотиржамлик сабаб бўлган. Улар Беларусни ҳам ушбу можарога тортишга уринмоқда. Лукашенко Киевни бу каби провокациялар нохуш оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган. Беларус ўз жанубий чегараларида мисли кўрилмаган кескинлик туфайли хавфсизликни кучайтирган.Эслатиб ўтамиз, Украина дрони 17 июнь куни Брянск вилояти ҳудудида Беларуслик болалар кетаётган автобусга ҳужум қилган эди. Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган, улардан 28 нафари спорт мактаби ўқувчилари эди. Ҳужум оқибатида болаларга ҳамроҳлик қилаётган аёл ҳалок бўлган. Саккиз киши жароҳат олган.
украина
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57510710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b99461cec11117e5870ef0538b3ab837.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, владимир зеленский, беларусь, александр лукашенко, чегара, ҳужум
украина, владимир зеленский, беларусь, александр лукашенко, чегара, ҳужум
Зеленский Лукашенкога таҳдид қилди
Киев режими раҳбари Беларус чегарасидаги радарларани ўчиришни талаб қилди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Владимир Зеленский Александр Лукашенкога таҳдид қилиб, Беларус чегара ҳудудида ўт очишни мувофиқлаштирувчи иншоотлар борлигини даъво қилди.
"У бу ускунани ўчирсин. Менимча, бунинг учун бир ҳафта етарли бўлади. <...> Агар у буни қилмаса, биз уларни ўчирамиз", - деди Киев режими раҳбари журналистларга.
Зеленский бу баёнотни Украина Қуролли Кучлари Брянск вилоятида беларуслик болаларни олиб кетаётган автобусга ҳужум қилганидан бир неча кун ўтгач қилди.
Беларус президенти болалар автобусига ҳужумни "очиқ фашизм" деб атаган эди ва Киевдан жавоб кутаётганини маълум қилди.
Лукашенконинг сўзларига кўра, Украина террористик ҳужум Минск томонидан хотиржамлик сабаб бўлган. Улар Беларусни ҳам ушбу можарога тортишга уринмоқда. Лукашенко Киевни бу каби провокациялар нохуш оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган.
Беларус ўз жанубий чегараларида мисли кўрилмаган кескинлик туфайли хавфсизликни кучайтирган.
Эслатиб ўтамиз, Украина дрони 17 июнь куни Брянск вилояти ҳудудида Беларуслик болалар кетаётган автобусга ҳужум қилган эди. Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган, улардан 28 нафари спорт мактаби ўқувчилари эди. Ҳужум оқибатида болаларга ҳамроҳлик қилаётган аёл ҳалок бўлган. Саккиз киши жароҳат олган.