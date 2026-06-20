https://sputniknews.uz/20260620/sankt-peterburgda-ozbekistondagi-yangi-sayyohlik-yonalishlari-taqdim-etildi-58473813.html
Санкт-Петербургда Ўзбекистондаги янги сайёҳлик йўналишлари тақдим этилди
Санкт-Петербургда Ўзбекистондаги янги сайёҳлик йўналишлари тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Туризм вакилларига Ўзбекистондаги янги инфратузилма имкониятлари, қўшни давлатларни ўз ичига олган комбо турлар тақдим этилди. 20.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-20T15:12+0500
2026-06-20T15:12+0500
2026-06-20T15:12+0500
туризм
ўзбекистон
россия
санкт-петербург
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54884772_0:85:1332:834_1920x0_80_0_0_35615ffa42a1600ed223f7ff824f6deb.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Санкт-Петербург Савдо-саноат палатасида Ўзбекистон сайёҳлик салоҳиятига бағишланган "роуд-шоу" бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда “Дунё” АА мухбири.Тадбирда Санкт-Петербург ва Ленинград вилоятининг 40 дан ортиқ сайёҳлик соҳаси вакиллари иштирок этди. Улар орасида Санкт-Петербург туризмни ривожлантириш қўмитаси, Ленинград вилояти маданият ва туризм қўмитаси ҳамда “Uzbekistan Airways” АЖ вакиллари ҳам бор эди.Тақдимот доирасида Ўзбекистон транспорт инфратузилмасининг имкониятлари, янги сайёҳлик йўналишлари ва Россия бозори талабларига мослаштирилган махсус таклифлар намойиш этилди.“Транс-Логистик” ва “ОксТоурс” компаниялари раҳбарлари Буюк ипак йўли шаҳарлари бўйлаб классик йўналишларни ҳамда Туркманистон ва Қозоғистонга ташрифни ўз ичига олган комбинациялашган дастурларни қамраб олган долзарб сайёҳлик таклифларини тақдим этишди.Роуд-шоу бир қатор ишбилармонлик музокаралари ва якка тартибдаги учрашувлар билан якунланди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54884772_99:0:1238:854_1920x0_80_0_0_fc64024e2ba6ebdb89de2e91d4598682.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, ўзбекистон, россия, санкт-петербург
туризм, ўзбекистон, россия, санкт-петербург
Санкт-Петербургда Ўзбекистондаги янги сайёҳлик йўналишлари тақдим этилди
Туризм вакилларига Ўзбекистондаги янги инфратузилма имкониятлари, қўшни давлатларни ўз ичига олган комбо турлар тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Санкт-Петербург Савдо-саноат палатасида Ўзбекистон сайёҳлик салоҳиятига бағишланган "роуд-шоу" бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда “Дунё” АА мухбири.
Тадбирда Санкт-Петербург ва Ленинград вилоятининг 40 дан ортиқ сайёҳлик соҳаси вакиллари иштирок этди. Улар орасида Санкт-Петербург туризмни ривожлантириш қўмитаси, Ленинград вилояти маданият ва туризм қўмитаси ҳамда “Uzbekistan Airways” АЖ вакиллари ҳам бор эди.
Тақдимот доирасида Ўзбекистон транспорт инфратузилмасининг имкониятлари, янги сайёҳлик йўналишлари ва Россия бозори талабларига мослаштирилган махсус таклифлар намойиш этилди.
“Транс-Логистик” ва “ОксТоурс” компаниялари раҳбарлари Буюк ипак йўли шаҳарлари бўйлаб классик йўналишларни ҳамда Туркманистон ва Қозоғистонга ташрифни ўз ичига олган комбинациялашган дастурларни қамраб олган долзарб сайёҳлик таклифларини тақдим этишди.
Роуд-шоу бир қатор ишбилармонлик музокаралари ва якка тартибдаги учрашувлар билан якунланди.