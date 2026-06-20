Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260620/mustaqillik-yillarida-otmlar-soni-qanday-oshdi--58472492.html
Мустақиллик йилларида ОТМлар сони қандай ошди?
Мустақиллик йилларида ОТМлар сони қандай ошди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда сўнгги 35 йилда олий таълим муассасалари сони бир неча баравар ошди. 20.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-20T14:17+0500
2026-06-20T14:17+0500
инфографика
отм
ўқувчилар
олий таълим муассасалари
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58472612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9188661d05728ab5a8e02801e2e75cdf.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган.Бу кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 4,1 бараварга кўп. Энг сезиларли ўсиш, 2015 - 2025 йиллар оралиғига тўғри келган. Батафсил инфографикамизда танишинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58472612_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a878cddd23e79186ca9a3ed629e6412f.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, отм, ўқувчилар, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, инфографика
инфографика, отм, ўқувчилар, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, инфографика

Мустақиллик йилларида ОТМлар сони қандай ошди?

14:17 20.06.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда сўнгги 35 йилда олий таълим муассасалари сони бир неча баравар ошди.
ОТМлар сони қандай ошди - Sputnik Ўзбекистон
ОТМлар сони қандай ошди - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган.
Бу кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 4,1 бараварга кўп.

Энг сезиларли ўсиш, 2015 - 2025 йиллар оралиғига тўғри келган.
Батафсил инфографикамизда танишинг.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0