https://sputniknews.uz/20260620/mustaqillik-yillarida-otmlar-soni-qanday-oshdi--58472492.html
Мустақиллик йилларида ОТМлар сони қандай ошди?
Мустақиллик йилларида ОТМлар сони қандай ошди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда сўнгги 35 йилда олий таълим муассасалари сони бир неча баравар ошди. 20.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-20T14:17+0500
2026-06-20T14:17+0500
2026-06-20T14:17+0500
инфографика
отм
ўқувчилар
олий таълим муассасалари
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58472612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9188661d05728ab5a8e02801e2e75cdf.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган.Бу кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 4,1 бараварга кўп. Энг сезиларли ўсиш, 2015 - 2025 йиллар оралиғига тўғри келган. Батафсил инфографикамизда танишинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58472612_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a878cddd23e79186ca9a3ed629e6412f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, отм, ўқувчилар, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, инфографика
инфографика, отм, ўқувчилар, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, инфографика
Мустақиллик йилларида ОТМлар сони қандай ошди?
Ўзбекистонда сўнгги 35 йилда олий таълим муассасалари сони бир неча баравар ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган.
Бу кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 4,1 бараварга кўп.
Энг сезиларли ўсиш, 2015 - 2025 йиллар оралиғига тўғри келган.
Батафсил инфографикамизда танишинг.