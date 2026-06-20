https://sputniknews.uz/20260620/ekologiya-qomitasi-surxondaryo-viloyatida-fuqaro-tomonidan-yaratilgan-ormonni-kozdan-kechirdi-58468550.html
Экология қўмитаси Сурхондарё вилоятида фуқаро томонидан яратилган ўрмонни кўздан кечирди
Экология қўмитаси Сурхондарё вилоятида фуқаро томонидан яратилган ўрмонни кўздан кечирди
Sputnik Ўзбекистон
Оқтепа сув омобори ҳудудида Александр Федин томонидан яратилган ўрмонзор "Дендрология боғи"га айлантирилади. 20.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-20T09:49+0500
2026-06-20T09:49+0500
2026-06-20T09:50+0500
экология
сурхондарё
ўрмон
ўрмон хўжалиги
боғ
азиз абдуҳакимов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58467877_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15235877624800dcf53b37d8c906c00c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси Азиз Абдуҳакимов Сурхондарё вилояти Жарқўрғон туманида экология соҳаси фидойиси Александр Федин билан учрашиб, "Оқтепа" сув омбори ҳудудида яратилган боғни кўздан кечирди.Раис мулоқот давомида Федин давлат ҳимоясида эканлиги ҳамда Экология қўмитаси тизимидаги Ўрмон агентлигига ишга олинишини таъкидлади. Қолаверса, "Оқтепа" сув омбори ҳудудидаги, узоқ йиллар давомида ноёб дарахтзорга айлантирилган, ёввойи ҳайвонлар, қушлар ва бошқа биохилма-хиллик объектлари мавжуд бўлган ер майдонида "Дендрология боғи" ташкил этилади.Бундан ташқари, кўп йиллик меҳнати, табиатни асрашга қўшган ҳиссаси ҳамда ижтимоий ҳолатини инобатга олиб, Федин учун дендрология боғи ҳудудида зарур қулайликларга эга кичик уй-жой ҳам барпо қилинади. Шу билан бирга, боғ ходимларига керакли шарт-шароитлар яратилади, хусусан, улар квадроцикллар билан таъминланади.
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/14/58467877_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d96dab4c6a5ad216866552acb4ae3e9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология , сурхондарё, ўрмон, ўрмон хўжалиги, боғ , азиз абдуҳакимов
экология , сурхондарё, ўрмон, ўрмон хўжалиги, боғ , азиз абдуҳакимов
Экология қўмитаси Сурхондарё вилоятида фуқаро томонидан яратилган ўрмонни кўздан кечирди
09:49 20.06.2026 (янгиланди: 09:50 20.06.2026)
Оқтепа сув омобори ҳудудида Александр Федин томонидан яратилган ўрмонзор "Дендрология боғи"га айлантирилади.
ТОШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси Азиз Абдуҳакимов Сурхондарё вилояти Жарқўрғон туманида экология соҳаси фидойиси Александр Федин билан учрашиб, "Оқтепа" сув омбори ҳудудида яратилган боғни кўздан кечирди.
Раис мулоқот давомида Федин давлат ҳимоясида эканлиги ҳамда Экология қўмитаси тизимидаги Ўрмон агентлигига ишга олинишини таъкидлади.
Қолаверса, "Оқтепа" сув омбори ҳудудидаги, узоқ йиллар давомида ноёб дарахтзорга айлантирилган, ёввойи ҳайвонлар, қушлар ва бошқа биохилма-хиллик объектлари мавжуд бўлган ер майдонида "Дендрология боғи" ташкил этилади.
Бундан ташқари, кўп йиллик меҳнати, табиатни асрашга қўшган ҳиссаси ҳамда ижтимоий ҳолатини инобатга олиб, Федин учун дендрология боғи ҳудудида зарур қулайликларга эга кичик уй-жой ҳам барпо қилинади.
Шу билан бирга, боғ ходимларига керакли шарт-шароитлар яратилади, хусусан, улар квадроцикллар билан таъминланади.