"Бандероль": Россия Киевни янги қурол билан ҳайратда қолдирди
13:10 20.06.2026 (янгиланди: 13:14 20.06.2026)
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИБандероль - новое оружие России
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
"Бандероль" - гибрид қурол бўлиб, у ракета, дрон ва қанотли авиабомба хусусиятларини бирлаштиради.
ТОШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Бир нечта манбаларга кўра, Россия Аэрокосмик кучлари Киев, Одесса ва Харковда яқинда амалга оширган кенг кўламли ҳаво ҳужумлари пайтида "Бандероль" деб номланган янги қуролдан муваффақиятли фойдаланган, деб ёзмоқда РИА Новости.
Россия Мудофаа вазирлиги "Бандероль" дан фойдаланилганини расман тасдиқламаган, аммо Украина ОАВлари бу ҳақда тафсилотларга тўла.
Уларнинг сўзларига кўра, "Бандероль" - гибрид қурол бўлиб, у ракета, дрон ва бошқарилувчи авиабомба хусусиятларини бирлаштиради.
"Бандероль" оддий, арзон ва секин учадиган дронлар (Геран) ҳамда қиммат ва мураккаб ракеталар (Х-101) ўртасидан жой олган. Таққослаш учун, "Геран" 30-50 килограммгача портловчи модда олиб бориши мумкин. "Калибр" ракетаси эса - 400 килограммгача, "Бандероль" эса - 150 килограмм.
Шунингдек, "Геран" соатига 200 километр тезликда учади, "Калибр" - 1000 дан 3500 километргача, "Бандероль" ракетаси соатига 500-600 километр тезликка эга.
"Бандероль" асосан стандарт нишонларга - кўприклар, темир йўл чорраҳалари, порт иншоотлари, муҳим электр тармоқлари иншоотлари, муҳим ҳарбий-саноат комплекси иншоотлари, мустаҳкамланган қўмондонлик пунктлари, алоқа марказлари ва бошқаларни йщқ қилишга мўлжалланган.
"Бандероль" инерциал навигация ва сунъий йўлдош навигация антеннасини бирлаштирган. Яъни у олдиндан разведка қилинган стационар нишонларни уриш учун мўлжалланган.
"Бандероль" инерциал навигация ва сунъий йўлдош навигация антеннасини бирлаштирган. Яъни у олдиндан разведка қилинган стационар нишонларни уриш учун мўлжалланган.
Украина Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси маълумотларига кўра, "Бандерол" нинг узоқлик масофаси тахминан 500 километрни ташкил қилади, у "Орион" каби оғир, баланд учадиган дронлардан учирилади.
Украина нашрларидан бири афсус билан таъкидлаганидек, "санкцияларни четлаб ўтиш" орқали руслар реактив двигателли дрон ракетасининг арзон версиясини яратишга муваффақ бўлишган. Бу эса ҳаво мудофааси учун муаммо туғдириши мумкин, чунки у кўп миқдорда портловчи моддаларни олиб юриши ва юқори тезликда маневр қилиши ва юқори аниқликда нишонларга зарба бериши мумкин".
Бандероли ракетасининг юқори тезлиги Украина ҳаво мудофааси учун жиддий муаммоларни келтириб чиқаради: душман ракетасини ушлаб қолиш ва йўқ қилиш вақти кескин қисқаради.
Бундан ташқари, Бандероль анъанавий круиз ракеталарига қараганда кичикроқ радиусли бурилишларни амалга ошириши мумкин, бу унинг траэкториясини олдиндан айтиб бўлмайдиган ва ушлашни анча қийинлаштиради. Бундан ташқари, Бандероль пастдан (ердан 100 метрдан кам баландликда) учиб, ерни кузатиб бориши мумкин, бу эса унга ҳаво мудофаасидан қочиш учун энг мураккаб йўналишларни белгилаш имконини беради.
Бундан ташқари, Бандероль анъанавий круиз ракеталарига қараганда кичикроқ радиусли бурилишларни амалга ошириши мумкин, бу унинг траэкториясини олдиндан айтиб бўлмайдиган ва ушлашни анча қийинлаштиради. Бундан ташқари, Бандероль пастдан (ердан 100 метрдан кам баландликда) учиб, ерни кузатиб бориши мумкин, бу эса унга ҳаво мудофаасидан қочиш учун энг мураккаб йўналишларни белгилаш имконини беради.
Ҳақиқат шундаки, Киев Россияни ҳайратда қолдиришга умид қилган эди, аммо улар сюрпризни ўзлари авиа почта орқали олишди.
2024 йилда АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари "жуда арзон круиз ракеталарини" ишлаб чиқиш ва оммавий ишлаб чиқариш бўйича улкан дастур учун пудратчиларни танлаш бўйича танлов эълон қилган эди. Танлов ғолибларидан бири таниқли Anduril компанияси эди. У ўзининг Barrakuda-500 номли енгил круиз ракетаси билан танловда ғолиб бўлди ва Пентагондан минглаб шунга ўхшаш ракеталар ишлаб чиқаришга шартнома олди.
"Тасодиф" туфайли Украина ҳам худди шундай ракеталарни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирган эди. Аммо бу 2029-2030 йилларда режалаштирилган. Агар ўшангача Киев режими омон бўлса.
"Тасодиф" туфайли Украина ҳам худди шундай ракеталарни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирган эди. Аммо бу 2029-2030 йилларда режалаштирилган. Агар ўшангача Киев режими омон бўлса.