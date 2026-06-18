https://sputniknews.uz/20260618/xorijiy-investorlarni-qaysi-sohalar-koproq-qiziqtiradi-58436434.html
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради?
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради?
Sputnik Ўзбекистон
Савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T17:11+0500
2026-06-18T17:11+0500
2026-06-18T18:00+0500
инфографика
иқтисод
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
инвестиция
инвестор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58435958_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64c412dac934208a52c5a679dfbb22c6.png
Миллий Стастистика қўмитасига кўра, сўнгги 5 йил ичида хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,4 бараварга ошган. Соҳалар кесимида Энг кўп хорижий инвестициялари корхоналар савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот технологиялари соҳасида. Ҳудудлар кесимида эса - хорижий корхоналарнинг энг катта улуши Тошкент шаҳрида жойлашган (62,6%). Кейинги ўринда Тошкент (13,7%), Самарқанд (3,7%) ва Фарғона (3,2%) вилоятлари.Батафсил инфографикада танишинг.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58435958_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_615d4a6557456ca01845b72c36c7d1ff.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, инфографика, иқтисод, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, инвестор
инфографика, инфографика, иқтисод, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, инвестор
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради?
17:11 18.06.2026 (янгиланди: 18:00 18.06.2026)
Савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган.
Миллий Стастистика қўмитасига кўра, сўнгги 5 йил ичида хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,4 бараварга ошган.
Соҳалар кесимида Энг кўп хорижий инвестициялари корхоналар савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот технологиялари соҳасида.
Ҳудудлар кесимида эса - хорижий корхоналарнинг энг катта улуши Тошкент шаҳрида жойлашган (62,6%). Кейинги ўринда Тошкент (13,7%), Самарқанд (3,7%) ва Фарғона (3,2%) вилоятлари.
Батафсил инфографикада танишинг.