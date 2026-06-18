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https://sputniknews.uz/20260618/xorijiy-investorlarni-qaysi-sohalar-koproq-qiziqtiradi-58436434.html
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради?
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради?
Sputnik Ўзбекистон
Савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T17:11+0500
2026-06-18T18:00+0500
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Миллий Стастистика қўмитасига кўра, сўнгги 5 йил ичида хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,4 бараварга ошган. Соҳалар кесимида Энг кўп хорижий инвестициялари корхоналар савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот технологиялари соҳасида. Ҳудудлар кесимида эса - хорижий корхоналарнинг энг катта улуши Тошкент шаҳрида жойлашган (62,6%). Кейинги ўринда Тошкент (13,7%), Самарқанд (3,7%) ва Фарғона (3,2%) вилоятлари.Батафсил инфографикада танишинг.
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инфографика, инфографика, иқтисод, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, инвестор
инфографика, инфографика, иқтисод, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, инвестор

Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради?

17:11 18.06.2026 (янгиланди: 18:00 18.06.2026)
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Савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган.
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради - Sputnik Ўзбекистон
Хорижий инвесторларни қайси соҳалар кўпроқ қизиқтиради - Sputnik Ўзбекистон
Миллий Стастистика қўмитасига кўра, сўнгги 5 йил ичида хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,4 бараварга ошган.
Соҳалар кесимида Энг кўп хорижий инвестициялари корхоналар савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот технологиялари соҳасида.

Ҳудудлар кесимида эса - хорижий корхоналарнинг энг катта улуши Тошкент шаҳрида жойлашган (62,6%). Кейинги ўринда Тошкент (13,7%), Самарқанд (3,7%) ва Фарғона (3,2%) вилоятлари.

Батафсил инфографикада танишинг.
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