https://sputniknews.uz/20260618/sizlarni-diqqat-bilan-tinglashga-tayyormiz--prezident-investorlarga-58431061.html

Сизларни диққат билан тинглашга тайёрмиз — Президент инвесторларга

Сизларни диққат билан тинглашга тайёрмиз — Президент инвесторларга

Sputnik Ўзбекистон

Президент инвесторларга: Инвестиция муҳитини янада яхшилаш учун Ҳукумат нималар қилиши керак? 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-06-18T14:21+0500

2026-06-18T14:21+0500

2026-06-18T14:23+0500

президент

шавкат мирзиёев

тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)

инвестиция

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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев раислигида Хорижий инвесторлар кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.Унда президент инвесторларга мурожаат қилиб ўтган йил давомида аниқланган муаммоларни ҳал қилишга тайёрлигини айтиб ўтди.“Йил давомидаги таҳлилларингиз асосида қандай муаммоларни аниқладингиз? Инвестиция муҳитини янада яхшилаш учун Ҳукумат нималар қилиши керак?Шунингдек, Шавкат Мирзиёев сўнгги йилларда Ўзбекистон ҳукумати Хорижий инвесторлар кенгаши илгари сурилган 21 та ташаббус бўйича аниқ ечимлар қабул қилинганини айтиб ўтди.Хорижий инвесторлар кенгашида бугун қабул қилинадиган ташаббусларБугунги мажлисга тайёргарлик жараёнида 120 та янги таклиф ва ташаббус келиб тушди. Уларнинг барчаси батафсил таҳлил қилиниб, еттита устувор йўналишга бирлаштирилди.Булар инвестиция муҳитини яхшилаш, солиқ тизими, кадастр, энергетика, молия ва банк тизими, корпоратив бошқарув, сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиёт масалаларидир.Шунингдек, валюта айланмасидаги мониторинг жараёнларини енгиллаштириш, исломий суғурта, "яшил" кредит, банк активлари бозорини йўлга қўйиш каби янги молиявий механизмларни жорий қилиш, корхоналарда атроф-муҳит, ижтимоий масъулият ва самарали бошқарувни ўз ичига олган ЭСГ тамойилларини қўллашни рағбатлантириш.Шу боис, ҳар бир йўналиш бўйича масъуллар белгиланиб, аниқ ечимлар ишлаб чиқилиши қайд этилди.Ушбу долзарб вазифани ўз зиммасига олган ишчи гуруҳлар ҳамраислари – “Vision Invest”, “BDO”, “Crowe”, “OTP Group”, “Franklin Templeton”, “Ernst & Young”, “Costa Legal” вa “ACWA” компаниялари раҳбарларига миннатдорлик билдирилди.Президент кенгаш аъзолари сони ўтган бир йил давомида 54 та компаниядан 85 тага етганини ва улар иқтисодиётнинг 23 та тармоғини қамраб олганини қайд этди.

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президент, шавкат мирзиёев, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция