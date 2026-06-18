Сизларни диққат билан тинглашга тайёрмиз — Президент инвесторларга
14:21 18.06.2026 (янгиланди: 14:23 18.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент инвесторларга: Инвестиция муҳитини янада яхшилаш учун Ҳукумат нималар қилиши керак?
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев раислигида Хорижий инвесторлар кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.
Унда президент инвесторларга мурожаат қилиб ўтган йил давомида аниқланган муаммоларни ҳал қилишга тайёрлигини айтиб ўтди.
“Йил давомидаги таҳлилларингиз асосида қандай муаммоларни аниқладингиз? Инвестиция муҳитини янада яхшилаш учун Ҳукумат нималар қилиши керак?
Сизларни диққат билан тинглашга, ҳар бир муаммо ва тавсияни батафсил муҳокама қилишга тайёрмиз. Ишимизни янада самарали ташкил этиш бўйича таклифларингиз бўлса, уларни очиқ мулоқот руҳида кўриб чиқамиз. Албатта, бугун кўтариладиган барча масалалар умумлаштирилиб, мажлисимиз якунлари бўйича ягона “йўл харитаси” ишлаб чиқилади”, – деди давлат раҳбари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, Шавкат Мирзиёев сўнгги йилларда Ўзбекистон ҳукумати Хорижий инвесторлар кенгаши илгари сурилган 21 та ташаббус бўйича аниқ ечимлар қабул қилинганини айтиб ўтди.
Солиқ кодексига инвесторлар учун қулай ўзгартиришлар киритилди: компаниялар ўртасидаги ички қарз битимлари молия назоратидан чиқарилди, асосий воситаларнитезлаштирилган тартибда амортизация қилиш ҳуқуқи берилди, халқаро стандартлар асосида ҳисобот юритувчи хорижий ширкатлар учун кўплаб мажбурий талаблар бекор қилинди.
“Муқобил инвестиция жамғармалари тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Масъулиятли бизнес юритиш стандартларини жорий этиш ҳамда 16 та техник регламентни халқаро меъёрларга мувофиқлаштириш дастури тайёрланди.
Ўзбекистон Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Халқаро инвестициялар ва кўп миллатли корхоналар тўғрисидаги Декларациясига қўшилиши эълон қилинди.
Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги Конституциявий қонун қабул қилиниши кутилмоқда.
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
Шавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов
Хорижий инвесторлар кенгашида бугун қабул қилинадиган ташаббуслар
Бугунги мажлисга тайёргарлик жараёнида 120 та янги таклиф ва ташаббус келиб тушди. Уларнинг барчаси батафсил таҳлил қилиниб, еттита устувор йўналишга бирлаштирилди.
Булар инвестиция муҳитини яхшилаш, солиқ тизими, кадастр, энергетика, молия ва банк тизими, корпоратив бошқарув, сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиёт масалаларидир.
Шунингдек, валюта айланмасидаги мониторинг жараёнларини енгиллаштириш, исломий суғурта, "яшил" кредит, банк активлари бозорини йўлга қўйиш каби янги молиявий механизмларни жорий қилиш, корхоналарда атроф-муҳит, ижтимоий масъулият ва самарали бошқарувни ўз ичига олган ЭСГ тамойилларини қўллашни рағбатлантириш.
Шу боис, ҳар бир йўналиш бўйича масъуллар белгиланиб, аниқ ечимлар ишлаб чиқилиши қайд этилди.
Шавкат Мирзиёев на заседании Совета иностранных инвесторов
Шавкат Мирзиёев на заседании Совета иностранных инвесторов
Ушбу долзарб вазифани ўз зиммасига олган ишчи гуруҳлар ҳамраислари – “Vision Invest”, “BDO”, “Crowe”, “OTP Group”, “Franklin Templeton”, “Ernst & Young”, “Costa Legal” вa “ACWA” компаниялари раҳбарларига миннатдорлик билдирилди.
Президент кенгаш аъзолари сони ўтган бир йил давомида 54 та компаниядан 85 тага етганини ва улар иқтисодиётнинг 23 та тармоғини қамраб олганини қайд этди.