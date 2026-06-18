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https://sputniknews.uz/20260618/rossiya-tiv-rasmiy-vakili-mariya-zaxarova-brifingi-58431791.html
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинги - LIVE
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинги - LIVE
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВ АҚШ ва Эрон орасида имзоланган меморандумни олқишлайди. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T16:10+0500
2026-06-18T16:10+0500
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матбуот маркази видео
мария захарова
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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказмоқда. Sputnik Ўзбекистон мухбири брифингида иштирок этмоқда. Брифингда муҳокама қилинадиган мавзулар:
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видео, матбуот маркази видео, мария захарова
видео, матбуот маркази видео, мария захарова

Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинги - LIVE

16:10 18.06.2026
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Россия ТИВ АҚШ ва Эрон орасида имзоланган меморандумни олқишлайди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказмоқда. Sputnik Ўзбекистон мухбири брифингида иштирок этмоқда.
Брифингда муҳокама қилинадиган мавзулар:
Украинанинг Москва вилоятига оммавий дрон ҳужуми.
АҚШ ва Эрон орасида имзоланган тинчлик меморандуми.
Қозон шаҳрида бўлиб ўтаётган АСЕАН форуми.
Украинанинг болалар автобусига дрон ҳужуми.
Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон иштироки.
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