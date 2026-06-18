Ўзбекистон Колумбия ўйини 1:3 ҳисобида якунланди
09:37 18.06.2026 (янгиланди: 09:43 18.06.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистан уступил Колумбии в дебютном матче на ЧМ по футболу
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
FIFA Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон Колумбияга қарши учрашуви якунланди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧдаги биринчи учрашувида Колумбияга 1:3 ҳисобида ютқазди.
Учрашувнинг 34 дақиқасида Абдуқодир Ҳусанов сариқ карточка билан огоҳлантирилди.
40-дақиқада Колумбия бириничи голни уриб ҳисобда олдинга чиқиб олди.
Иккинчи бўлимнинг 60 дақиқасида Аббосбек Файзуллаев ҳисобни тенглаштирди.
65 дақиқада Колумбия иккинчи голини уриб яна олдинга чиқиб олди.
Учрашувнинг 34 дақиқасида Абдуқодир Ҳусанов сариқ карточка билан огоҳлантирилди.
40-дақиқада Колумбия бириничи голни уриб ҳисобда олдинга чиқиб олди.
Иккинчи бўлимнинг 60 дақиқасида Аббосбек Файзуллаев ҳисобни тенглаштирди.
65 дақиқада Колумбия иккинчи голини уриб яна олдинга чиқиб олди.
Ўйин охирида учрашувнинг асосий вақтига 8 дақиқа қўшиб берилди.
Энг сўнгги 90+ 8 дақиқада Колумбия яна гол уриб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Ўйин 3:1 ҳисобида якунланди.
ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги учрашуви 23 июнь куни Португалияга қарши бўлиб ўтади.
ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги учрашуви 23 июнь куни Португалияга қарши бўлиб ўтади.
Учрашув якунига кўра, "К" гуруҳуда Ўзбекистон "0" балл билан ҳозирча сўнгги ўринда.