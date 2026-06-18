Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260618/ozbekiston-kolumbiya-oyini-13-hisobida-yakunlandi-58419991.html
Ўзбекистон Колумбия ўйини 1:3 ҳисобида якунланди
Ўзбекистон Колумбия ўйини 1:3 ҳисобида якунланди
Sputnik Ўзбекистон
FIFA Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон Колумбияга қарши учрашуви якунланди. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T09:37+0500
2026-06-18T09:43+0500
спорт
футбол
футбол бўйича жч-2026
ўзбекистон
колумбия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58419661_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3e9b95afcd6bd60d184ba00ccb6cb6a6.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧдаги биринчи учрашувида Колумбияга 1:3 ҳисобида ютқазди. Учрашувнинг 34 дақиқасида Абдуқодир Ҳусанов сариқ карточка билан огоҳлантирилди. 40-дақиқада Колумбия бириничи голни уриб ҳисобда олдинга чиқиб олди. Иккинчи бўлимнинг 60 дақиқасида Аббосбек Файзуллаев ҳисобни тенглаштирди.65 дақиқада Колумбия иккинчи голини уриб яна олдинга чиқиб олди.Ўйин охирида учрашувнинг асосий вақтига 8 дақиқа қўшиб берилди. Энг сўнгги 90+ 8 дақиқада Колумбия яна гол уриб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.Ўйин 3:1 ҳисобида якунланди. ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги учрашуви 23 июнь куни Португалияга қарши бўлиб ўтади. Учрашув якунига кўра, "К" гуруҳуда Ўзбекистон "0" балл билан ҳозирча сўнгги ўринда.
ўзбекистон
колумбия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58419661_86:0:1233:860_1920x0_80_0_0_579b20da465187a829829ddae92f085f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, ўзбекистон, колумбия
спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, ўзбекистон, колумбия

Ўзбекистон Колумбия ўйини 1:3 ҳисобида якунланди

09:37 18.06.2026 (янгиланди: 09:43 18.06.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистан уступил Колумбии в дебютном матче на ЧМ по футболу
Узбекистан уступил Колумбии в дебютном матче на ЧМ по футболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
FIFA Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон Колумбияга қарши учрашуви якунланди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧдаги биринчи учрашувида Колумбияга 1:3 ҳисобида ютқазди.

Учрашувнинг 34 дақиқасида Абдуқодир Ҳусанов сариқ карточка билан огоҳлантирилди.

40-дақиқада Колумбия бириничи голни уриб ҳисобда олдинга чиқиб олди.

Иккинчи бўлимнинг 60 дақиқасида Аббосбек Файзуллаев ҳисобни тенглаштирди.

65 дақиқада Колумбия иккинчи голини уриб яна олдинга чиқиб олди.
Ўйин охирида учрашувнинг асосий вақтига 8 дақиқа қўшиб берилди.
Энг сўнгги 90+ 8 дақиқада Колумбия яна гол уриб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Ўйин 3:1 ҳисобида якунланди.

ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги учрашуви 23 июнь куни Португалияга қарши бўлиб ўтади.
Учрашув якунига кўра, "К" гуруҳуда Ўзбекистон "0" балл билан ҳозирча сўнгги ўринда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0