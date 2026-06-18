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https://sputniknews.uz/20260618/ozbekiston-chexiyadan-10ta-skoda-elektropoezdi-sotib-oladi-58422716.html
Ўзбекистон Чехиядан 10та электропоезд сотиб олади
Ўзбекистон Чехиядан 10та электропоезд сотиб олади
Sputnik Ўзбекистон
Шаҳар атрофида қатновчи электропоездлар замонавий бошқарув тизими ва кондиционер билан жиҳозланган бўлади. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T10:43+0500
2026-06-18T10:43+0500
ўзбекистон темир йўллари
чехия
шартнома
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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Ўзбекистон темир йўллари Чехия билан 10 та электропоезд етказиб бериш тўғрисида келишувга эришди. Етказиб берилаётган электропоездлар йўловчи ташиш сифати ва қулайлигини ошириш ва энергия самарадорлигини яхшилаш имконини беради. Янги ҳаракатланувчи таркиб замонавий бошқарув тизими ва кондиционер тизимлари билан жиҳозланган бўлади, дейилади хабарда. Шунингдек, Ўзбекистонда ушбу электропоездларга техник хизмат кўрсатиш бўйича қўшма корхона ташкил этилади. Бу мамлакат ичида поездларнинг тезкор хизмат кўрсатишини таъминлаш, янги иш ўринлари яратиш ва маҳаллий темир йўл тармоғини янада ривожлантиришга хизмат қилади, дейилади хабарда.
чехия
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ўзбекистон темир йўллари, чехия, шартнома
ўзбекистон темир йўллари, чехия, шартнома

Ўзбекистон Чехиядан 10та электропоезд сотиб олади

10:43 18.06.2026
© АО "Узбекистон темир йуллари" АО "Узбекистон темир йуллари" и Škoda Transportation договорились о поставке 10 электропоездов
АО Узбекистон темир йуллари и Škoda Transportation договорились о поставке 10 электропоездов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
© АО "Узбекистон темир йуллари"
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Шаҳар атрофида қатновчи электропоездлар замонавий бошқарув тизими ва кондиционер билан жиҳозланган бўлади.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Ўзбекистон темир йўллари Чехия билан 10 та электропоезд етказиб бериш тўғрисида келишувга эришди.
Шартнома Тошкент халқаро инвестисия форуми доирасида шаҳар атрофи ташувлари оператори "Шаҳар Атрофида Йўловчи Ташиш" МЧЖ ("Ўзбекистон темир йўллари" АЖ) ва Чехиянинг Škoda Transportation компанияси ўртасида имзоланди.
Етказиб берилаётган электропоездлар йўловчи ташиш сифати ва қулайлигини ошириш ва энергия самарадорлигини яхшилаш имконини беради. Янги ҳаракатланувчи таркиб замонавий бошқарув тизими ва кондиционер тизимлари билан жиҳозланган бўлади, дейилади хабарда.
Шунингдек, Ўзбекистонда ушбу электропоездларга техник хизмат кўрсатиш бўйича қўшма корхона ташкил этилади. Бу мамлакат ичида поездларнинг тезкор хизмат кўрсатишини таъминлаш, янги иш ўринлари яратиш ва маҳаллий темир йўл тармоғини янада ривожлантиришга хизмат қилади, дейилади хабарда.
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