Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260618/aes-ozbekistonga-tabiiy-gazga-qaramlik-sezilarli-kamaytirish-imkonini-beradi-58434886.html
АЭС Ўзбекистонга табиий газга қарамлик сезиларли камайтириш имконини беради
АЭС Ўзбекистонга табиий газга қарамлик сезиларли камайтириш имконини беради
Sputnik Ўзбекистон
АЭС нафақат электр энергияси, балки саноат эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин бўлган иссиқлик манбаи ҳамдир. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T16:16+0500
2026-06-18T16:17+0500
аэс
ўзбекистон
атом энергетикаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58435052_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_dd9687f00e4ab979099e263d6cb6a953.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Атом электр станциясининг ишга туширилиши Ўзбекистонга табиий газга қарамлигини сезиларли даражада камайтириш имконини беради, деди Жаҳон Ядро Ассоциацияси бош директори Сама Билбао-и-Леóн Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида. Билбао-и-Леóн қўшимча қилишига кўра, ядро энергияси нафақат электр энергияси, балки саноат эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин бўлган иссиқлик ҳамдир.Унинг тушунтиришича, Ўзбекистон ва Марказий Осиёда жуда кўп минерал ресурслар мавжуд, аммо уларни сезиларли даражада углерод чиқиндиларисиз қазиб олиш ва қайта ишлаш учун тоза энергия керак, буни атом электр станцияси таъминлай олади.Атом электр станциясидан барқарор иссиқлик ва электр энергияси нефть, газ ва нефть-кимё саноатида ишлатилиши мумкин.Тошкентда бўлиб ўтган инвестиция форумида сўзга чиққан Сама Билбао-и-Леóн Ўзбекистонни "ядровий оилада" кўришдан хурсанд эканини билдирди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58435052_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_1af39b986cc24698ab760b2eb772870d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аэс, ўзбекистон, атом энергетикаси
аэс, ўзбекистон, атом энергетикаси

АЭС Ўзбекистонга табиий газга қарамлик сезиларли камайтириш имконини беради

16:16 18.06.2026 (янгиланди: 16:17 18.06.2026)
© SputnikГенралынй директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон
Генралынй директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
АЭС нафақат электр энергияси, балки саноат эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин бўлган иссиқлик манбаи ҳамдир.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Атом электр станциясининг ишга туширилиши Ўзбекистонга табиий газга қарамлигини сезиларли даражада камайтириш имконини беради, деди Жаҳон Ядро Ассоциацияси бош директори Сама Билбао-и-Леóн Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида.
"2,1 ГВт қувватли ядро энергияси билан Ўзбекистоннинг энергия таъминотининг 15 % қопланади. Ва жуда ажойиб бўлади, чунки ҳозирда Ўзбекистон электр энергиясининг 75 фоизи табиий газдан ишлаб чиқарилади. Биз ўсиб бораётган аҳолига электр энергиясидан фойдаланиш имкониятини беришга интилаётганимизда, мўл-кўл, арзон, 24/7 углеродсиз электр энергиясининг мавжудлиги жуда муҳим бўлади", деди у.
Билбао-и-Леóн қўшимча қилишига кўра, ядро энергияси нафақат электр энергияси, балки саноат эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин бўлган иссиқлик ҳамдир.
Унинг тушунтиришича, Ўзбекистон ва Марказий Осиёда жуда кўп минерал ресурслар мавжуд, аммо уларни сезиларли даражада углерод чиқиндиларисиз қазиб олиш ва қайта ишлаш учун тоза энергия керак, буни атом электр станцияси таъминлай олади.
Атом электр станциясидан барқарор иссиқлик ва электр энергияси нефть, газ ва нефть-кимё саноатида ишлатилиши мумкин.
"Ушбу электр энергияси ва иссиқлик билан биз водород, аммиак ва экологик тоза реактив ёқилғи ишлаб чиқаришимиз мумкин. Биз чучук сув ишлаб чиқаришимиз мумкин. Металлургия, кимё, қоғоз ва бошқа кўплаб бошқа саноат тармоқлари ҳам электр энергияси ва иссиқлик ишлаб чиқариш учун ядро энергиясидан фойдаланишни кўриб чиқмоқда", - дея хулоса қилди Сама Билбао-и-Леóн.
Тошкентда бўлиб ўтган инвестиция форумида сўзга чиққан Сама Билбао-и-Леóн Ўзбекистонни "ядровий оилада" кўришдан хурсанд эканини билдирди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0