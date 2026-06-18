АЭС Ўзбекистонга табиий газга қарамлик сезиларли камайтириш имконини беради
16:16 18.06.2026 (янгиланди: 16:17 18.06.2026)
© SputnikГенралынй директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон
© Sputnik
Oбуна бўлиш
АЭС нафақат электр энергияси, балки саноат эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин бўлган иссиқлик манбаи ҳамдир.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Атом электр станциясининг ишга туширилиши Ўзбекистонга табиий газга қарамлигини сезиларли даражада камайтириш имконини беради, деди Жаҳон Ядро Ассоциацияси бош директори Сама Билбао-и-Леóн Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида.
"2,1 ГВт қувватли ядро энергияси билан Ўзбекистоннинг энергия таъминотининг 15 % қопланади. Ва жуда ажойиб бўлади, чунки ҳозирда Ўзбекистон электр энергиясининг 75 фоизи табиий газдан ишлаб чиқарилади. Биз ўсиб бораётган аҳолига электр энергиясидан фойдаланиш имкониятини беришга интилаётганимизда, мўл-кўл, арзон, 24/7 углеродсиз электр энергиясининг мавжудлиги жуда муҳим бўлади", деди у.
Билбао-и-Леóн қўшимча қилишига кўра, ядро энергияси нафақат электр энергияси, балки саноат эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин бўлган иссиқлик ҳамдир.
Унинг тушунтиришича, Ўзбекистон ва Марказий Осиёда жуда кўп минерал ресурслар мавжуд, аммо уларни сезиларли даражада углерод чиқиндиларисиз қазиб олиш ва қайта ишлаш учун тоза энергия керак, буни атом электр станцияси таъминлай олади.
Атом электр станциясидан барқарор иссиқлик ва электр энергияси нефть, газ ва нефть-кимё саноатида ишлатилиши мумкин.
"Ушбу электр энергияси ва иссиқлик билан биз водород, аммиак ва экологик тоза реактив ёқилғи ишлаб чиқаришимиз мумкин. Биз чучук сув ишлаб чиқаришимиз мумкин. Металлургия, кимё, қоғоз ва бошқа кўплаб бошқа саноат тармоқлари ҳам электр энергияси ва иссиқлик ишлаб чиқариш учун ядро энергиясидан фойдаланишни кўриб чиқмоқда", - дея хулоса қилди Сама Билбао-и-Леóн.
Тошкентда бўлиб ўтган инвестиция форумида сўзга чиққан Сама Билбао-и-Леóн Ўзбекистонни "ядровий оилада" кўришдан хурсанд эканини билдирди.