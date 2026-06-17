Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260617/ukraina-bryansk-viloyatida-bolalar-avtobusiga-hujum-qildi-58408575.html
Украина Брянск вилоятида болалар автобусига ҳужум қилди
Украина Брянск вилоятида болалар автобусига ҳужум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган. Ҳужумда бир аёл қурбон бўлди, бир неча болалар жароҳат олди. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T15:28+0500
2026-06-17T17:32+0500
украина
дрон
ҳужум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58412438_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2cdd12b3c464525865d699052b9884ba.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Брянск вилоятида Беларусдан болаларни олиб кетаётган автобусга ҳужум қилди. Бу ҳақда вилоят губернатори вазифасини бажарувчи Егор Ковалчук хабар берди. "Украина Қуролли Кучлари Геленджикка таътилга кетаётган Гомел болалар футбол жамоаси автобусига ҳужум қилиш учун самолёт туридаги дрондан фойдаланди", деб ёзган у Мах платформасида.Барча жабрланувчилар касалхонага олиб кетилди ва у ерда тиббий ёрдам кўрсатилди. Қолган йўловчилар тез орада уйларига қайтарилади.Беларус ТИВ ушбу ҳужумни террорчилик акти деб атади. Россия Тергов қўмитаси ЖКнинг "террор ҳужуми" банди бўйича жиноий иш қўзғатди.Эслатиб ўтамиз, бир неча кун олдин Украина ДХРда йўловчи автобусга ҳужум қилиши оқибатида 12 киши қурбон бўлган эди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58412438_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7057e273902b8daa5882352c18d633f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, дрон, ҳужум
украина, дрон, ҳужум

Украина Брянск вилоятида болалар автобусига ҳужум қилди

15:28 17.06.2026 (янгиланди: 17:32 17.06.2026)
© Социальные сетиУкраина напала на автобус с детьми
Украина напала на автобус с детьми - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2026
© Социальные сети
Oбуна бўлиш
Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган. Ҳужумда бир аёл қурбон бўлди, бир неча болалар жароҳат олди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Брянск вилоятида Беларусдан болаларни олиб кетаётган автобусга ҳужум қилди. Бу ҳақда вилоят губернатори вазифасини бажарувчи Егор Ковалчук хабар берди.
© Социальные сетиУкраина напала на автобус с детьми
Украина напала на автобус с детьми - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2026
Украина напала на автобус с детьми
© Социальные сети
"Украина Қуролли Кучлари Геленджикка таътилга кетаётган Гомел болалар футбол жамоаси автобусига ҳужум қилиш учун самолёт туридаги дрондан фойдаланди", деб ёзган у Мах платформасида.

Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган, улардан 28 нафари ёш спортчилар. Ҳужум оқибатида болалар билан бирга бўлган бир аёл ҳалок бўлди. Олти киши, жумладан, тўрт нафар ўсмир жароҳат олди, дейилади хабарда.

Барча жабрланувчилар касалхонага олиб кетилди ва у ерда тиббий ёрдам кўрсатилди. Қолган йўловчилар тез орада уйларига қайтарилади.
Беларус ТИВ ушбу ҳужумни террорчилик акти деб атади. Россия Тергов қўмитаси ЖКнинг "террор ҳужуми" банди бўйича жиноий иш қўзғатди.
Эслатиб ўтамиз, бир неча кун олдин Украина ДХРда йўловчи автобусга ҳужум қилиши оқибатида 12 киши қурбон бўлган эди.
© Социальные сетиУкраина напала на автобус с детьми
Украина напала на автобус с детьми - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2026
Украина напала на автобус с детьми
© Социальные сети
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0