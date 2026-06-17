https://sputniknews.uz/20260617/ukraina-bryansk-viloyatida-bolalar-avtobusiga-hujum-qildi-58408575.html
Украина Брянск вилоятида болалар автобусига ҳужум қилди
Украина Брянск вилоятида болалар автобусига ҳужум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган. Ҳужумда бир аёл қурбон бўлди, бир неча болалар жароҳат олди. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T15:28+0500
2026-06-17T15:28+0500
2026-06-17T17:32+0500
украина
дрон
ҳужум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58412438_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2cdd12b3c464525865d699052b9884ba.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Брянск вилоятида Беларусдан болаларни олиб кетаётган автобусга ҳужум қилди. Бу ҳақда вилоят губернатори вазифасини бажарувчи Егор Ковалчук хабар берди. "Украина Қуролли Кучлари Геленджикка таътилга кетаётган Гомел болалар футбол жамоаси автобусига ҳужум қилиш учун самолёт туридаги дрондан фойдаланди", деб ёзган у Мах платформасида.Барча жабрланувчилар касалхонага олиб кетилди ва у ерда тиббий ёрдам кўрсатилди. Қолган йўловчилар тез орада уйларига қайтарилади.Беларус ТИВ ушбу ҳужумни террорчилик акти деб атади. Россия Тергов қўмитаси ЖКнинг "террор ҳужуми" банди бўйича жиноий иш қўзғатди.Эслатиб ўтамиз, бир неча кун олдин Украина ДХРда йўловчи автобусга ҳужум қилиши оқибатида 12 киши қурбон бўлган эди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58412438_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7057e273902b8daa5882352c18d633f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, дрон, ҳужум
Украина Брянск вилоятида болалар автобусига ҳужум қилди
15:28 17.06.2026 (янгиланди: 17:32 17.06.2026)
Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган. Ҳужумда бир аёл қурбон бўлди, бир неча болалар жароҳат олди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Брянск вилоятида Беларусдан болаларни олиб кетаётган автобусга ҳужум қилди. Бу ҳақда вилоят губернатори вазифасини бажарувчи Егор Ковалчук хабар берди.
"Украина Қуролли Кучлари Геленджикка таътилга кетаётган Гомел болалар футбол жамоаси автобусига ҳужум қилиш учун самолёт туридаги дрондан фойдаланди", деб ёзган у Мах платформасида.
Автобусда 44 нафар йўловчи бўлган, улардан 28 нафари ёш спортчилар. Ҳужум оқибатида болалар билан бирга бўлган бир аёл ҳалок бўлди. Олти киши, жумладан, тўрт нафар ўсмир жароҳат олди, дейилади хабарда.
Барча жабрланувчилар касалхонага олиб кетилди ва у ерда тиббий ёрдам кўрсатилди. Қолган йўловчилар тез орада уйларига қайтарилади.
Беларус ТИВ ушбу ҳужумни террорчилик акти деб атади. Россия Тергов қўмитаси ЖКнинг "террор ҳужуми" банди бўйича жиноий иш қўзғатди.
Эслатиб ўтамиз, бир неча кун олдин Украина ДХРда йўловчи автобусга ҳужум қилиши оқибатида 12 киши қурбон бўлган эди.