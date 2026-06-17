Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260617/shavkat-mirziyoev-mixail-mishustinni-qabul-qildi-58394941.html
Шавкат Мирзиёев Михаил Мишустинни қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Михаил Мишустинни қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этиш учун олти давлат бош вазирлари Ўзбекистонга келди. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T09:18+0500
2026-06-17T09:51+0500
ўзбекистон
россия
шавкат мирзиёев
михаил мишустин
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
инвестиция
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58394695_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_1a3056cdac024cddd5bf03824b4b50af.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия бош вазири Михаил Мишустин бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон – Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.Савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг ривожланиш суръатини сақлаб қолишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни қабул қилиш ҳамда саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Ўзбекистон етакчиси ҳудудлар даражасидаги амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш ҳамда маданий ва таълим алмашинуви дастурларини илгари суриш муҳимлигини таъкидлади.Маълумот учун Россия ҳукумати делегацияси бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этиш учун Ўзбекистонга келган.Ушбу форумда иштирок этиш учун, шунингдек, Озарбайжон бош вазири Али Асадов, Қирғизистон бош вазири Адилбек Касималиев, Тожикистон бош вазири Қоҳир Расулзода ва Беларус бош вазири Александр Турчинлар бошчилиги нуфузли ҳукумат делегациялари Ўзбекистонга келган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58394695_57:0:1745:1266_1920x0_80_0_0_3d2d2c46a43ad6393c2b4edf50775965.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, россия, шавкат мирзиёев, михаил мишустин, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, иқтисод
ўзбекистон, россия, шавкат мирзиёев, михаил мишустин, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, иқтисод

Шавкат Мирзиёев Михаил Мишустинни қабул қилди

09:18 17.06.2026 (янгиланди: 09:51 17.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с Председателем Правительства России
Президент Узбекистана провел встречу с Председателем Правительства России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этиш учун олти давлат бош вазирлари Ўзбекистонга келди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия бош вазири Михаил Мишустин бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.
Учрашувда Ўзбекистон – Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
Товар айирбошлаш барқарор ўсиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди. Жорий йил бошидан буён унинг ҳажми 20 фоизга ошди. Энергетика, металлургия ва иқтисодиётнинг бошқа устувор тармоқларида йирик лойиҳаларни амалга ошириш давом этмоқда.
Савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг ривожланиш суръатини сақлаб қолишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни қабул қилиш ҳамда саноат кооперацияси лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон етакчиси ҳудудлар даражасидаги амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш ҳамда маданий ва таълим алмашинуви дастурларини илгари суриш муҳимлигини таъкидлади.

Маълумот учун Россия ҳукумати делегацияси бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этиш учун Ўзбекистонга келган.

Ушбу форумда иштирок этиш учун, шунингдек, Озарбайжон бош вазири Али Асадов, Қирғизистон бош вазири Адилбек Касималиев, Тожикистон бош вазири Қоҳир Расулзода ва Беларус бош вазири Александр Турчинлар бошчилиги нуфузли ҳукумат делегациялари Ўзбекистонга келган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0