https://sputniknews.uz/20260617/ozbekistonda-eng-kop-korxona-tashkil-etgan-davlatlar-58408258.html

Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар

Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар

Sputnik Ўзбекистон

Хитой, Россия, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея - Ўзбекистонда энг кўп хорижий корхона ташкил этган давлатлар бўлди. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-06-17T14:59+0500

2026-06-17T14:59+0500

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ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Миллий Статистика қўмитасига кўра, Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган Хитой - 5821та корхона. Иккинчи ўринда Россия - 3349та корхона. Қозоғистон - 2237та корхона. Хорижий капиталли корхоналар асосан қурилиш, ахборот технологиялари ва алоқа, яшаш ва овқатланиш хизматлари, ташиш ва сақлаш хизматлари соҳаларида ташкил этилмоқда. Батафсил инфографикада.

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