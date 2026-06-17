https://sputniknews.uz/20260617/ozbekistonda-eng-kop-korxona-tashkil-etgan-davlatlar-58408258.html
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар
Sputnik Ўзбекистон
Хитой, Россия, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея - Ўзбекистонда энг кўп хорижий корхона ташкил этган давлатлар бўлди. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T14:59+0500
2026-06-17T14:59+0500
2026-06-17T15:05+0500
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ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Миллий Статистика қўмитасига кўра, Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган Хитой - 5821та корхона. Иккинчи ўринда Россия - 3349та корхона. Қозоғистон - 2237та корхона. Хорижий капиталли корхоналар асосан қурилиш, ахборот технологиялари ва алоқа, яшаш ва овқатланиш хизматлари, ташиш ва сақлаш хизматлари соҳаларида ташкил этилмоқда. Батафсил инфографикада.
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инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, инфографика
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, инфографика
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар
14:59 17.06.2026 (янгиланди: 15:05 17.06.2026)
Хитой, Россия, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея - Ўзбекистонда энг кўп хорижий корхона ташкил этган давлатлар бўлди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Миллий Статистика қўмитасига кўра, Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган Хитой - 5821та корхона.
Иккинчи ўринда Россия - 3349та корхона. Қозоғистон - 2237та корхона.
Хорижий капиталли корхоналар асосан қурилиш, ахборот технологиялари ва алоқа, яшаш ва овқатланиш хизматлари, ташиш ва сақлаш хизматлари соҳаларида ташкил этилмоқда.
Батафсил инфографикада.