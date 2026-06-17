Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260617/ozbekistonda-eng-kop-korxona-tashkil-etgan-davlatlar-58408258.html
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар
Sputnik Ўзбекистон
Хитой, Россия, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея - Ўзбекистонда энг кўп хорижий корхона ташкил этган давлатлар бўлди. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T14:59+0500
2026-06-17T15:05+0500
инфографика
иқтисод
хориж давлатлар
корхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58403371_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b8115d83ce467d611e355c9864e8d59.png
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Миллий Статистика қўмитасига кўра, Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган Хитой - 5821та корхона. Иккинчи ўринда Россия - 3349та корхона. Қозоғистон - 2237та корхона. Хорижий капиталли корхоналар асосан қурилиш, ахборот технологиялари ва алоқа, яшаш ва овқатланиш хизматлари, ташиш ва сақлаш хизматлари соҳаларида ташкил этилмоқда. Батафсил инфографикада.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58403371_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ab179ac0803af973c93649e9f51a07c4.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, инфографика
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, инфографика

Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган давлатлар

14:59 17.06.2026 (янгиланди: 15:05 17.06.2026)
Oбуна бўлиш
Хитой, Россия, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея - Ўзбекистонда энг кўп хорижий корхона ташкил этган давлатлар бўлди.
Топ 5 стран по количеству предприятий с иностранным участием - Sputnik Ўзбекистон
Топ 5 стран по количеству предприятий с иностранным участием - Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Миллий Статистика қўмитасига кўра, Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган Хитой - 5821та корхона.
Иккинчи ўринда Россия - 3349та корхона. Қозоғистон - 2237та корхона.

Хорижий капиталли корхоналар асосан қурилиш, ахборот технологиялари ва алоқа, яшаш ва овқатланиш хизматлари, ташиш ва сақлаш хизматлари соҳаларида ташкил этилмоқда.

Батафсил инфографикада.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0