Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260617/markaziy-osiyo-evroosiyoning-eng-istiqbolli-mintaqasi-kasimaliev-58406472.html
Марказий Осиё Евроосиёнинг энг истиқболли минтақалардан бирига айланмоқда — Касималиев
Марказий Осиё Евроосиёнинг энг истиқболли минтақалардан бирига айланмоқда — Касималиев
Sputnik Ўзбекистон
Ишонч, яхши қўшничилик ва қўшма ривожланиш янги майдони — бутун минтақанинг инвестиция жозибадорлигини оширмоқда. 17.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-17T13:55+0500
2026-06-17T13:57+0500
ўзбекистон
қирғизистон
марказий осиё
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58406561_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_32b557f5263a016a3e0d34ee92b39e4f.jpg
ТОШКEНТ, 17 июн – Sputnik. Марказий Осиё ҳозирда Евроосиёдаги энг истиқболли минтақалардан бирига айланиб бормоқда, деди Қирғизистон Бош вазири Адилбек Касималиев Тошкент Инвестициялар форумида. Бош вазирнинг сўзларига кўра, минтақада ишонч, яхши қўшничилик ва қўшма ривожланишнинг янги майдони пайдо бўлмоқда, бу бутун минтақанинг инвестиция жозибадорлигини сезиларли даражада оширмоқда."Биз савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янада кенгайтиришдан, шунингдек, энергетика, логистика, савдо, рақамлаштириш ва бошқа кўплаб соҳаларда амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдормиз. Қирғизистон Республикаси узоқ муддатли ишлашга тайёр инвесторлар учун очиқ", деб қўшимча қилди Касималиев. Бош вазир инвесторларни Қирғизистон иқтисодиётига фаолроқ сармоя киритишга таклиф қилди. "Ишончим комилки, ресурслар, технологиялар, капитал ва инсон салоҳиятини бирлаштириш орқали биз бутун минтақа учун барқарор ривожланишнинг янги архитектурасини яратамиз", деб таъкидлади у.Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари Ўзбекистон пойтахтида бўлиб ўтмоқда. Форумда Россия Бош вазири Михаил Мишустин ва Озарбайжон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон ҳукумат раҳбарлари иштирок этмоқда.
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58406561_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_fa929a9eb72301f93b1d8b237dc0adb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, қирғизистон, марказий осиё, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
ўзбекистон, қирғизистон, марказий осиё, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)

Марказий Осиё Евроосиёнинг энг истиқболли минтақалардан бирига айланмоқда — Касималиев

13:55 17.06.2026 (янгиланди: 13:57 17.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредседатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ишонч, яхши қўшничилик ва қўшма ривожланиш янги майдони — бутун минтақанинг инвестиция жозибадорлигини оширмоқда.
ТОШКEНТ, 17 июн – Sputnik. Марказий Осиё ҳозирда Евроосиёдаги энг истиқболли минтақалардан бирига айланиб бормоқда, деди Қирғизистон Бош вазири Адилбек Касималиев Тошкент Инвестициялар форумида.
"Бугунги кунда Марказий Осиё Евроосиёдаги энг истиқболли минтақалардан бирига айланиб бормоқда. Сўнгги йилларда минтақа мамлакатлари юқори даражадаги сиёсий мулоқот ва иқтисодий ҳамкорликни намойиш этдилар", деди Бош вазир Тошкент халқаро инвестиция форумида.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, минтақада ишонч, яхши қўшничилик ва қўшма ривожланишнинг янги майдони пайдо бўлмоқда, бу бутун минтақанинг инвестиция жозибадорлигини сезиларли даражада оширмоқда.
"Биз савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янада кенгайтиришдан, шунингдек, энергетика, логистика, савдо, рақамлаштириш ва бошқа кўплаб соҳаларда амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдормиз. Қирғизистон Республикаси узоқ муддатли ишлашга тайёр инвесторлар учун очиқ", деб қўшимча қилди Касималиев.

Бош вазир инвесторларни Қирғизистон иқтисодиётига фаолроқ сармоя киритишга таклиф қилди. "Ишончим комилки, ресурслар, технологиялар, капитал ва инсон салоҳиятини бирлаштириш орқали биз бутун минтақа учун барқарор ривожланишнинг янги архитектурасини яратамиз", деб таъкидлади у.
Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари Ўзбекистон пойтахтида бўлиб ўтмоқда. Форумда Россия Бош вазири Михаил Мишустин ва Озарбайжон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон ҳукумат раҳбарлари иштирок этмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0