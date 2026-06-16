https://sputniknews.uz/20260616/ozbekiston-sayyoh-58380082.html
Қўшнилар етакчи: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қаердан келмоқда
Қўшнилар етакчи: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қаердан келмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Беш ой ичида Ўзбекистонга 5,3 млн нафардан зиёд турист келди, улар сони ўтган йилга қараганда 27,3 фоизга кўп. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T15:33+0500
2026-06-16T15:33+0500
2026-06-16T15:33+0500
инфографика
туризм
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58375604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f100b1624561ace1c90479efd1abc1c0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-майида жами 5,3 млн нафардан зиёд хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 млн нафарга ёки 27,3 фоизга ошган.Келаётган сайёҳлар орасида қўшни давлатлар фуқаролари яққол етакчи. Хусусан, Қирғизистондан 1,5 млн нафардан зиёд, Қозоғистон ва Тожикистондан эса 1,2 миллион нафардан ортиқ сайёҳ келган.Россия ва Афғонистон кучли топ-5 ликда.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58375604_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c44fd47425a6912910d18259d41c4257.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, туризм, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, туризм, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Қўшнилар етакчи: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қаердан келмоқда
Беш ой ичида Ўзбекистонга 5,3 млн нафардан зиёд турист келди, улар сони ўтган йилга қараганда 27,3 фоизга кўп.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-майида жами 5,3 млн нафардан зиёд хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 млн нафарга ёки 27,3 фоизга ошган.
Келаётган сайёҳлар орасида қўшни давлатлар фуқаролари яққол етакчи. Хусусан, Қирғизистондан 1,5 млн нафардан зиёд, Қозоғистон ва Тожикистондан эса 1,2 миллион нафардан ортиқ сайёҳ келган.
Россия ва Афғонистон кучли топ-5 ликда.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.