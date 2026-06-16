Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260616/ozbekiston-sayyoh-58380082.html
Қўшнилар етакчи: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қаердан келмоқда
Қўшнилар етакчи: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қаердан келмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Беш ой ичида Ўзбекистонга 5,3 млн нафардан зиёд турист келди, улар сони ўтган йилга қараганда 27,3 фоизга кўп. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T15:33+0500
2026-06-16T15:33+0500
инфографика
туризм
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58375604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f100b1624561ace1c90479efd1abc1c0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-майида жами 5,3 млн нафардан зиёд хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 млн нафарга ёки 27,3 фоизга ошган.Келаётган сайёҳлар орасида қўшни давлатлар фуқаролари яққол етакчи. Хусусан, Қирғизистондан 1,5 млн нафардан зиёд, Қозоғистон ва Тожикистондан эса 1,2 миллион нафардан ортиқ сайёҳ келган.Россия ва Афғонистон кучли топ-5 ликда.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58375604_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c44fd47425a6912910d18259d41c4257.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, туризм, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, туризм, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Қўшнилар етакчи: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қаердан келмоқда

15:33 16.06.2026
Oбуна бўлиш
Беш ой ичида Ўзбекистонга 5,3 млн нафардан зиёд турист келди, улар сони ўтган йилга қараганда 27,3 фоизга кўп.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-майида жами 5,3 млн нафардан зиёд хорижлик туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 млн нафарга ёки 27,3 фоизга ошган.
Келаётган сайёҳлар орасида қўшни давлатлар фуқаролари яққол етакчи. Хусусан, Қирғизистондан 1,5 млн нафардан зиёд, Қозоғистон ва Тожикистондан эса 1,2 миллион нафардан ортиқ сайёҳ келган.
Россия ва Афғонистон кучли топ-5 ликда.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Топ 5 туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Топ 5 туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0