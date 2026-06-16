https://sputniknews.uz/20260616/ozbekiston-qoshma-korxonalar-58382348.html
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Россия билан 917 та қўшма корхона фаолият юритмоқда. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T18:56+0500
2026-06-16T18:56+0500
2026-06-16T18:56+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
корхона
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 19 921 та корхона фаолият юритмоқда.Шундан 4 500 таси қўшма корхоналар, 15 421 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир.Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 июнь ҳолатига улар сони 917 та. Кейинги ўринларда Хитой - 812 та ва Туркия - 509 та. Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, россия, ўзбекистон, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, россия, ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи
Ўзбекистонда Россия билан 917 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 19 921 та корхона фаолият юритмоқда.
Шундан 4 500 таси қўшма корхоналар, 15 421 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 июнь ҳолатига улар сони 917 та. Кейинги ўринларда Хитой - 812 та ва Туркия - 509 та.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.