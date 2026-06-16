Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260616/ozbekiston-qoshma-korxonalar-58382348.html
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Россия билан 917 та қўшма корхона фаолият юритмоқда. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T18:56+0500
2026-06-16T18:56+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
корхона
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 19 921 та корхона фаолият юритмоқда.Шундан 4 500 таси қўшма корхоналар, 15 421 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир.Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 июнь ҳолатига улар сони 917 та. Кейинги ўринларда Хитой - 812 та ва Туркия - 509 та. Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, россия, ўзбекистон, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, россия, ўзбекистон, инфографика

Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи

18:56 16.06.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда Россия билан 917 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 19 921 та корхона фаолият юритмоқда.
Шундан 4 500 таси қўшма корхоналар, 15 421 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 июнь ҳолатига улар сони 917 та. Кейинги ўринларда Хитой - 812 та ва Туркия - 509 та.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Топ 5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Топ 5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0