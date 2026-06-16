Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260616/muzeylararo-90-kun-58355674.html
"Музейлараро 90 кун" лойиҳаси: Тошкентда ноёб экспонатлар билан танишиш мумкин
"Музейлараро 90 кун" лойиҳаси: Тошкентда ноёб экспонатлар билан танишиш мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон тарихи давлат музейида кенг қамровли маданий-маърифий "Музейлараро 90 кун" лойиҳаси давом этмоқда.
2026-06-16T19:25+0500
2026-06-16T19:25+0500
музей
фото
тошкент
тарих
ўзбекистон
экспонат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58368544_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_25d1fa2609911db901ed071dbefd2b2d.jpg
Ўзбекистон тарихи давлат музейида кенг қамровли маданий-маърифий "Музейлараро 90 кун" лойиҳаси давом этмоқда. Лойиҳа доирасида болалар, ёшлар, ўқувчилар, талабалар, педагоглар ва тарих ихлосмандлари учун музейнинг янгиланган экспозицияси бўйлаб экскурсиялар ташкил этилмоқда.Мазкур ташаббус Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида мамлакат бўйлаб бошланди. Уч ой давомида лойиҳада 150 минг нафарга яқин иштирокчи қатнашиши режалаштирилган. Лойиҳанинг дастлабки майдонларидан бири сифатида Ўзбекистон тарихи давлат музейи танланди. Бу ерда меҳмонлар давлатчилик, илм-фан, маданият ва маънавий мерос тарихини акс эттирувчи ноёб экспонатлар билан танишмоқдалар.1876 йил 12 июлда Тошкент музейи номи билан ташкил этилган Ўзбекистон тарихи давлат музейи бугунги кунда мамлакатнинг энг йирик илмий-маданий марказларидан бири ҳисобланади. Музей фондларида ҳозирда 350 мингтадан ортиқ ноёб экспонат сақланиб, улар Ўзбекистон ҳудудида инсон цивилизациясининг энг қадимги даврлардан то бугунги кунгача бўлган тараққиёт йўлини ёритиб беради.Қарийб икки йил давом этган реконструкция ишларидан сўнг музей замонавий технологиялар, сунъий интеллект ечимлари ва илмий тадқиқотлар асосида тўлиқ янгиланди. Экспозицияда илк давлатчилик шакллари, Биринчи ва Иккинчи Ренессанс даврлари ҳамда мустақил Ўзбекистон тарихи ҳақидаги янги маълумотлар жамланган.Музейнинг энг қимматли экспонатлари қаторида Селунғур ғоридан топилган ашёлар, Фарғона водийсидан топилган икки илон тасвирланган ноёб тумор, Сополлитепа даврига оид бронза буюмлари, Буюк Ипак йўли даври тангалари коллекцияси ҳамда халқ амалий санъати ва этнографиясига оид нодир намуналар мавжуд.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58368544_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_2804207ee96ff0e0a56f8135ea8c4da3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
музей, фото, тошкент, тарих, ўзбекистон, экспонат, фото
музей, фото, тошкент, тарих, ўзбекистон, экспонат, фото

"Музейлараро 90 кун" лойиҳаси: Тошкентда ноёб экспонатлар билан танишиш мумкин

19:25 16.06.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Экспозицияда илк давлатчилик шакллари, Биринчи ва Иккинчи Ренессанс даврлари ҳамда мустақил Ўзбекистон тарихи ҳақидаги янги маълумотлар жамланган.
Ўзбекистон тарихи давлат музейида кенг қамровли маданий-маърифий "Музейлараро 90 кун" лойиҳаси давом этмоқда. Лойиҳа доирасида болалар, ёшлар, ўқувчилар, талабалар, педагоглар ва тарих ихлосмандлари учун музейнинг янгиланган экспозицияси бўйлаб экскурсиялар ташкил этилмоқда.
Мазкур ташаббус Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида мамлакат бўйлаб бошланди. Уч ой давомида лойиҳада 150 минг нафарга яқин иштирокчи қатнашиши режалаштирилган. Лойиҳанинг дастлабки майдонларидан бири сифатида Ўзбекистон тарихи давлат музейи танланди. Бу ерда меҳмонлар давлатчилик, илм-фан, маданият ва маънавий мерос тарихини акс эттирувчи ноёб экспонатлар билан танишмоқдалар.
1876 йил 12 июлда Тошкент музейи номи билан ташкил этилган Ўзбекистон тарихи давлат музейи бугунги кунда мамлакатнинг энг йирик илмий-маданий марказларидан бири ҳисобланади. Музей фондларида ҳозирда 350 мингтадан ортиқ ноёб экспонат сақланиб, улар Ўзбекистон ҳудудида инсон цивилизациясининг энг қадимги даврлардан то бугунги кунгача бўлган тараққиёт йўлини ёритиб беради.

"Ўзбекистон тарихи давлат музейининг янгиланган экспозицияси нафақат замонавий туристик объект, балки ёш авлоднинг маънавий ва тарихий саводхонлигини оширишга хизмат қиладиган муҳим маърифат марказига айланди", — деди Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида Ўзбекистон тарихи давлат музейи матбуот котиби Меҳрожиддин Умурзаков.

Қарийб икки йил давом этган реконструкция ишларидан сўнг музей замонавий технологиялар, сунъий интеллект ечимлари ва илмий тадқиқотлар асосида тўлиқ янгиланди. Экспозицияда илк давлатчилик шакллари, Биринчи ва Иккинчи Ренессанс даврлари ҳамда мустақил Ўзбекистон тарихи ҳақидаги янги маълумотлар жамланган.
Музейнинг энг қимматли экспонатлари қаторида Селунғур ғоридан топилган ашёлар, Фарғона водийсидан топилган икки илон тасвирланган ноёб тумор, Сополлитепа даврига оид бронза буюмлари, Буюк Ипак йўли даври тангалари коллекцияси ҳамда халқ амалий санъати ва этнографиясига оид нодир намуналар мавжуд.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
1/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
2/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
3/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
4/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
5/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
6/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
7/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
8/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
9/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
10/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
11/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
12/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
13/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
14/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
15/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
16/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
17/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
18/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
19/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
20/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
21/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
22/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
23/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
24/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Ўзбекистон тарихи давлат музейи - Sputnik Ўзбекистон
25/25
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0