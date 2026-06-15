https://sputniknews.uz/20260615/ozbekistonliklar-oqish-58349844.html
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп бораётган топ-5 мамлакат
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп бораётган топ-5 мамлакат
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган.
2026-06-15T19:11+0500
2026-06-15T19:11+0500
2026-06-15T19:11+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58345806_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9780d3125f3eaf7073e15186ceca490.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган.Қирғизистон ва Россия ўзбекистонликлар энг кўп ўқишга бораётган мамлакатлар орасида етакчи.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58345806_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_0a7856428e9a2c0099cae8d8c196c92f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп бораётган топ-5 мамлакат
Ёшлар ўқиш учун кўпроқ Қирғизистон ва Россияни танламоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган.
Қирғизистон ва Россия ўзбекистонликлар энг кўп ўқишга бораётган мамлакатлар орасида етакчи.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.