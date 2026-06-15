Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260615/ozbekistonliklar-oqish-58349844.html
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп бораётган топ-5 мамлакат
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп бораётган топ-5 мамлакат
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган.
2026-06-15T19:11+0500
2026-06-15T19:11+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58345806_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9780d3125f3eaf7073e15186ceca490.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган.Қирғизистон ва Россия ўзбекистонликлар энг кўп ўқишга бораётган мамлакатлар орасида етакчи.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58345806_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_0a7856428e9a2c0099cae8d8c196c92f.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп бораётган топ-5 мамлакат

19:11 15.06.2026
Oбуна бўлиш
Ёшлар ўқиш учун кўпроқ Қирғизистон ва Россияни танламоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида 7 355 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 минг нафарга ёки 26,2 фоизга камайган.
Қирғизистон ва Россия ўзбекистонликлар энг кўп ўқишга бораётган мамлакатлар орасида етакчи.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
В какие страны едут узбекистанцы на учебу? - Sputnik Ўзбекистон
В какие страны едут узбекистанцы на учебу? - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0