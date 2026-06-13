Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260613/xorijiy-va-nodavlat-otmlardan-oqishni-kochirish-tartibi-belgilandi-58313977.html
Хорижий ва нодавлат ОТМлардан ўқишни кўчириш тартиби белгиланди
Хорижий ва нодавлат ОТМлардан ўқишни кўчириш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Бу ҳақида 11 июнь куни қабул қилинган Ҳукуматнинг 299-сонли қарорида айтиб ўтилган. 13.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-13T13:58+0500
2026-06-13T13:58+0500
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34376154_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_bd53448b6fcb8c4e8415737b5fb6064c.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Хорижий ва нодавлат олий таълим ташкилотларидан талабалар ўқишини давлат олий таълим ташкилотларига кўчириш бўйича давлат хизматини кўрсатишнинг маъмурий регламенти тасдиқланди.Унга кўа, ушбу соҳада Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги (Агентлик) ваколатли давлат органи ҳисобланади.Сўровномада нотўғри маълумотлар аниқланса, белгиланган ҳужжатлар тўплами тўлиқ тақдим этилмаса ёки тўлов ўз вақтида амалга оширилмаса бу — аризани рад этишга асос бўлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34376154_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_f853c13355cf7da6d2b49e450e18114e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
талабалар
талабалар

Хорижий ва нодавлат ОТМлардан ўқишни кўчириш тартиби белгиланди

13:58 13.06.2026
© Sputnik / Сергей Пятаков / Медиабанкка ўтишМосковский педагогический государственный университет
Московский педагогический государственный университет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бу ҳақида 11 июнь куни қабул қилинган Ҳукуматнинг 299-сонли қарорида айтиб ўтилган.
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Хорижий ва нодавлат олий таълим ташкилотларидан талабалар ўқишини давлат олий таълим ташкилотларига кўчириш бўйича давлат хизматини кўрсатишнинг маъмурий регламенти тасдиқланди.
Унга кўа, ушбу соҳада Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги (Агентлик) ваколатли давлат органи ҳисобланади.
Талабалар ҳар йили 15 июлдан 5 августга қадар ЯИДХП ёки Агентликнинг махсус электрон платформаси ёхуд давлат хизматлари марказлари орқали ариза беради.
Ариза ва унга илова қилинган ҳужжатлар ишчи орган томонидан ҳар йили 15 июлдан 6 августгача кўриб чиқилади ҳамда аризани қабул қилиш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинади.
Бу ҳақда ариза берувчига ЯИДХП ёки махсус платформа орқали хабарнома юборилади.
Ўқишни кўчириш бўйича QR-кодли имтиҳон натижаси ваколатли орган томонидан ҳар йили имтиҳонлар якунлангандан сўнг 1 ҳафта ичида ариза берувчига юборилади.
Сўровномада нотўғри маълумотлар аниқланса, белгиланган ҳужжатлар тўплами тўлиқ тақдим этилмаса ёки тўлов ўз вақтида амалга оширилмаса бу — аризани рад этишга асос бўлади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0