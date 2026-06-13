https://sputniknews.uz/20260613/rosaviatsiya-xorijiy-aviakompaniyalar-uchun-yoqilgiga-cheklovlar-joriy-qildi-58312400.html
Росавиация хорижий авиакомпаниялар учун ёқилғига чеклов жорий қилди
Росавиация хорижий авиакомпаниялар учун ёқилғига чеклов жорий қилди
Sputnik Ўзбекистон
Махачкала, Минералные Воды, Нижний Новгород ва бошқа шаҳар аэропортларида керагидан ортиқ заҳира ёқилғи қуйиш тақиқланади. 13.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-13T12:54+0500
2026-06-13T12:54+0500
2026-06-13T13:00+0500
россия
авиарейс
авиапарвозлар
самолёт
форс кўрфази
эрон
ҳўрмуз бўғози
чеклов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58312558_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b616faaf449fc751d35f4e2e2a1d7f3f.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Хорижий авиакомпаниялар томонидан керагидан ортиқ заҳира ёқилғи қуйиш амалиёти туфайли Росавиация бир нечта шаҳарларда хорижий самолётларга ёқилғи қуйишга чекловлар жорий этди, деб хабар қилмоқда РИА Новости.Чекловлар Махачкала, Минералные Воды, Нижний Новгород ва бошқа шаҳарлардаги аеропортларга тегишли бўлади.Федерал авиация агентлиги, шунингдек, Россия аеропортлари режалаштирилган ҳаво транспорти дастурини амалга ошириш учун етарлича ёқилғи миыдори билан таъминланганлигини ва улар нормал ишлаётганини таъкидлади.Агентлик олдинроқ илгари РИА Новостига халқаро ёқилғи бозоридаги вазият туфайли хорижий авиаташувчилар,парвоз харажатларини камайтириш мақсадида, Россия аеропортларида керагидан ортиқча заҳира ёқилғи қуйишни бошладилар.Яқин Шарқдаги можаро ва Ҳўрмуз бўғозидаги чекловлар жаҳон бозорига нефть ва суюлтирилган табиий газ етказиб беришнинг тўхтатилишига олиб келди. Натижада, аксарият мамлакатларда ёқилғи нархи кўтарилмоқда ва баъзиларида авиакеросин танқислиги кузатилмоқда. Россия ҳукумати 30 ноябргача мамлакатдан авиакеросин экспортини тақиқлади.
форс кўрфази
эрон
ҳўрмуз бўғози
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58312558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d85346af530b8d3243f16348e65ece2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, авиарейс, авиапарвозлар, самолёт, форс кўрфази, эрон, ҳўрмуз бўғози, чеклов
россия, авиарейс, авиапарвозлар, самолёт, форс кўрфази, эрон, ҳўрмуз бўғози, чеклов
Росавиация хорижий авиакомпаниялар учун ёқилғига чеклов жорий қилди
12:54 13.06.2026 (янгиланди: 13:00 13.06.2026)
Махачкала, Минералные Воды, Нижний Новгород ва бошқа шаҳар аэропортларида керагидан ортиқ заҳира ёқилғи қуйиш тақиқланади.
ТОШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Хорижий авиакомпаниялар томонидан керагидан ортиқ заҳира ёқилғи қуйиш амалиёти туфайли Росавиация бир нечта шаҳарларда хорижий самолётларга ёқилғи қуйишга чекловлар жорий этди, деб хабар қилмоқда РИА Новости.
"Хорижий самолётларга ёқилғи қуйиш етказиб берувчи томонидан тасдиқланиши керак. Етказиб бериладиган ёқилғи ҳажми керакли миқдордан ошмайди... Хорижий авиакомпания самолётларига ёқилғи қуйиш (C-1, Jet А-1) ёқилғи қуйиш комплекси томонидан тасдиқланиши керак ва ёқилғи ҳажми парвоз учун зарур бўлган ҳажмдан ошмайди", - дейилади тавсияларда (NOTAM).
Чекловлар Махачкала, Минералные Воды, Нижний Новгород ва бошқа шаҳарлардаги аеропортларга тегишли бўлади.
Федерал авиация агентлиги, шунингдек, Россия аеропортлари режалаштирилган ҳаво транспорти дастурини амалга ошириш учун етарлича ёқилғи миыдори билан таъминланганлигини ва улар нормал ишлаётганини таъкидлади.
Агентлик олдинроқ илгари РИА Новостига халқаро ёқилғи бозоридаги вазият туфайли хорижий авиаташувчилар,парвоз харажатларини камайтириш мақсадида, Россия аеропортларида керагидан ортиқча заҳира ёқилғи қуйишни бошладилар.
Яқин Шарқдаги можаро ва Ҳўрмуз бўғозидаги чекловлар жаҳон бозорига нефть ва суюлтирилган табиий газ етказиб беришнинг тўхтатилишига олиб келди. Натижада, аксарият мамлакатларда ёқилғи нархи кўтарилмоқда ва баъзиларида авиакеросин танқислиги кузатилмоқда.
Россия ҳукумати 30 ноябргача мамлакатдан авиакеросин экспортини тақиқлади.