Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260611/ozbekiston-renovatsiya-58262538.html
Ўзбекистонда реновация тўғрисидаги қонун имзоланди
Ўзбекистонда реновация тўғрисидаги қонун имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Реновация доирасида 17 мингта эски уйлар ижтимоий инфратузилма ва яшил ҳудудларга эга бўлган замонавий уйлар қуриш режалаштирилган. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T10:02+0500
2026-06-11T10:02+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55140207_0:53:1107:675_1920x0_80_0_0_cac3b605429cf505668bb2f403a61989.png
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистонда “Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Қонунга кўра, шаҳарсозлик реновациясини амалга ошириш учун қуйидагилар асос бўлади:ҳудуд аҳолисининг ижтимоий ҳаётига жиддий таъсир қиладиган ҳолатларнинг мавжудлиги. Шаҳарсозлик реновацияси қуйидаги турлардан иборат: Шаҳарсозлик реновациясини амалга ошириш бўйича таклиф қуйидаги субъектлар ташаббусига кўра киритилиши мумкин: - давлат ташаббусига кўра;- ҳуқуқ эгаларининг ташаббусига кўра;- учинчи шахсларнинг ташаббусига кўра. Вазирлар Маҳкамаси ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузурида шаҳарсозлик реновациясини қўллаб-қувватлаш жамғармалари ташкил этилади.Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан 6 ой ўтгач кучга киради.Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда 1,4 миллион хонадонни ўз ичига олган 42 мингдан ортиқ кўп квартирали уй мавжуд бўлиб, уларнинг қарийб 74 фоизи 1991 йилгача қурилган. Реновация доирасида 17 мингта эски 2−3 қаватли уйлар (тахминан 255 минг хонадон) ўрнига муҳандислик, ижтимоий инфратузилма ва яшил ҳудудларга эга бўлган замонавий 7−9 қаватли уйлар қуриш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260204/uy-qurish-prezident-takliflar-maqullash-55456415.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55140207_31:0:1014:737_1920x0_80_0_0_4c68b560e48cf422fff46be25d8d6a99.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон
жамият, ўзбекистон

Ўзбекистонда реновация тўғрисидаги қонун имзоланди

10:02 11.06.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовВид на город Ташкент с высоты
Вид на город Ташкент с высоты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Реновация доирасида 17 мингта эски уйлар ижтимоий инфратузилма ва яшил ҳудудларга эга бўлган замонавий уйлар қуриш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистонда “Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида”ги қонун қабул қилинди.

Қонунга кўра, шаҳарсозлик реновациясини амалга ошириш учун қуйидагилар асос бўлади:
шаҳарсозлик реновацияси ҳудудида жойлашган турар ва нотурар жойларнинг эскирганлиги, яшаш ва фойдаланиш учун яроқсиз бўлиб, авария ҳолатига келиб қолганлиги;

ҳудуд аҳолисининг ижтимоий ҳаётига жиддий таъсир қиладиган ҳолатларнинг мавжудлиги.

Шаҳарсозлик реновацияси қуйидаги турлардан иборат:

мавжуд объектни асосий конструкциясини ўзгартирмасдан реконструкция қилиш;
мавжуд объектни бузиш ва бўшаган ер участкасида бузилган объект тоифасидаги янги объектни қуриш;
яшил ҳудудларни ва бошқа ҳудудий зоналарни ташкил этиш.

Шаҳарсозлик реновациясини амалга ошириш бўйича таклиф қуйидаги субъектлар ташаббусига кўра киритилиши мумкин:

- давлат ташаббусига кўра;
- ҳуқуқ эгаларининг ташаббусига кўра;
- учинчи шахсларнинг ташаббусига кўра.

Вазирлар Маҳкамаси ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузурида шаҳарсозлик реновациясини қўллаб-қувватлаш жамғармалари ташкил этилади.
Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан 6 ой ўтгач кучга киради.
Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда 1,4 миллион хонадонни ўз ичига олган 42 мингдан ортиқ кўп квартирали уй мавжуд бўлиб, уларнинг қарийб 74 фоизи 1991 йилгача қурилган. Реновация доирасида 17 мингта эски 2−3 қаватли уйлар (тахминан 255 минг хонадон) ўрнига муҳандислик, ижтимоий инфратузилма ва яшил ҳудудларга эга бўлган замонавий 7−9 қаватли уйлар қуриш режалаштирилган.
Президент ознакомился с презентацией по жилищному строительству - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.02.2026
Эски уй-жой фонди ўрнига янгиларини қуриш жадаллашади — президент таклифларни маъқуллади
4 Феврал, 09:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0