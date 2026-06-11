https://sputniknews.uz/20260611/dorixonalar-58276399.html
Ўзбекистонда дорихоналардаги нархларни текшириш учун янги мобил илова ишга туширилади
Ўзбекистонда дорихоналардаги нархларни текшириш учун янги мобил илова ишга туширилади
Sputnik Ўзбекистон
"Мобил илова “Фармконтроль” (Фармназорат) деб номланади. Энди одамлар мобил илова орқали адолатли нархларни текширишлари ва қайси нархда (дориларни – таҳр.) сотиб олишаётганини текширишлари мумкин. Агар бирор нарса нотўғри бўлса, улар шикоят қилишлари мумкин ва биз нотўғри ишлаётган дорихоналарни қаттиқ жазолаймиз”, - деди фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги директори Абдулла Азизов.
2026-06-11T17:14+0500
2026-06-11T17:14+0500
2026-06-11T17:14+0500
жамият
ўзбекистон
фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги
дори
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37278735_0:290:3071:2017_1920x0_80_0_0_faa4bd4d06a50c80476cf0aae7cf33e5.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистонда дорихоналардаги нархларни текшириш учун янги мобил илова ишга туширилади. Бу ҳақда Тошкентда бошланган V Халқаро фармацевтика форумида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Ўзбекистон фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги директори Абдулла Азизов ҳар бир фойдаланувчи дорихоналарда нархларнинг адолатлигинни мустақил равишда текшириб, қоидабузарлар устидан шикоят юбориши мумкинлигини таъкидлади.Икки кунлик форумда 20 тадан ортиқ мамлакатдан 250 нафардан зиёд делегатлар қатнашмоқда. Иштирокчилар орасида етакчи халқаро ишлаб чиқарувчилар, Ўзбекистон бозоридаги йирик дистрибюторлар, тартибга солувчи органлар вакиллари, инвесторлар ва соҳа мутахассислари бор.
https://sputniknews.uz/20240416/dorining-haqiqiyligini-qanday-tekshirish-mumkin--video-43460606.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37278735_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_147719c8336904507acda2541aed9977.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги, дори
жамият, ўзбекистон, фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги, дори
Ўзбекистонда дорихоналардаги нархларни текшириш учун янги мобил илова ишга туширилади
Дориларни қиммат сотаётганлар қаттиқ жазоланади.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистонда дорихоналардаги нархларни текшириш учун янги мобил илова ишга туширилади. Бу ҳақда Тошкентда бошланган V Халқаро фармацевтика форумида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.
Ўзбекистон фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги директори Абдулла Азизов ҳар бир фойдаланувчи дорихоналарда нархларнинг адолатлигинни мустақил равишда текшириб, қоидабузарлар устидан шикоят юбориши мумкинлигини таъкидлади.
“Мобил илова “Фармконтроль” (Фармназорат) деб номланади. Бир ҳафтадан кейин биз ҳамма жойда реклама видеосини жойлаймиз. Энди одамлар мобил илова орқали адолатли нархларни текширишлари ва қайси нархда (дориларни – таҳр.) сотиб олишаётганини текширишлари мумкин. Агар бирор нарса нотўғри бўлса, улар шикоят қилишлари мумкин ва биз нотўғри ишлаётган дорихоналарни қаттиқ жазолаймиз”, - деди Азизов.
Икки кунлик форумда 20 тадан ортиқ мамлакатдан 250 нафардан зиёд делегатлар қатнашмоқда. Иштирокчилар орасида етакчи халқаро ишлаб чиқарувчилар, Ўзбекистон бозоридаги йирик дистрибюторлар, тартибга солувчи органлар вакиллари, инвесторлар ва соҳа мутахассислари бор.