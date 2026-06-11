Хотираларга бой: Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси нима билан жалб қилади
Хотираларга бой: Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси нима билан жалб қилади
Sputnik Ўзбекистон
Бу кўргазма нафақат шаҳар ҳақидаги ҳикоя, балки вақт, хотира ва инсоннинг ўз ўтмиши билан боғлиқлигини акс эттирувчи мулоҳазадир. Рустам Бозоров асарларида йўқолиб бораётган Тошкент образларини сақлаб қолади ва уларни умумий шаҳар хотирасининг бир қисмига айлантиради.
Тошкентдаги "Human House" маданий маконида рассом Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" номли ретроспектив кўргазмаси очилди.Кўргазма шаҳарнинг вақт ўтиши билан ўзгариб, аста-секин кундалик ҳаётдан йўқолиб бораётган қиёфасига бағишланган. Экспозициядан ўрин олган асарларда эски Тошкент ҳовлилари, оқшомнинг майин нурлари, дўстлар чеҳраси ва хотираларда сақланиб қолган муҳит акс этган.Бу кўргазма нафақат шаҳар ҳақидаги ҳикоя, балки вақт, хотира ва инсоннинг ўз ўтмиши билан боғлиқлигини акс эттирувчи мулоҳазадир. Рустам Бозоров асарларида йўқолиб бораётган Тошкент образларини сақлаб қолади ва уларни умумий шаҳар хотирасининг бир қисмига айлантиради.Рассом ўз ижоди орқали йўқолиб бораётган шаҳар манзараларини сақлаб қолишга интилади. Шахсий хотиралар орқали у Тошкентнинг умумий тарихи ва маданий хотирасини тасвирлайди.Кўргазма 6 июлга қадар давом этади.
Кўргазма шаҳарнинг вақт ўтиши билан ўзгариб, аста-секин кундалик ҳаётдан йўқолиб бораётган қиёфасига бағишланган. Экспозициядан ўрин олган асарларда эски Тошкент ҳовлилари, оқшомнинг майин нурлари, дўстлар чеҳраси ва хотираларда сақланиб қолган муҳит акс этган.
Бу кўргазма нафақат шаҳар ҳақидаги ҳикоя, балки вақт, хотира ва инсоннинг ўз ўтмиши билан боғлиқлигини акс эттирувчи мулоҳазадир. Рустам Бозоров асарларида йўқолиб бораётган Тошкент образларини сақлаб қолади ва уларни умумий шаҳар хотирасининг бир қисмига айлантиради.
Рассом ўз ижоди орқали йўқолиб бораётган шаҳар манзараларини сақлаб қолишга интилади. Шахсий хотиралар орқали у Тошкентнинг умумий тарихи ва маданий хотирасини тасвирлайди.