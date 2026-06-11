Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260611/bozorovn-yoqolib-borayotgan-toshkent-58243587.html
Хотираларга бой: Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси нима билан жалб қилади
Хотираларга бой: Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси нима билан жалб қилади
Sputnik Ўзбекистон
Бу кўргазма нафақат шаҳар ҳақидаги ҳикоя, балки вақт, хотира ва инсоннинг ўз ўтмиши билан боғлиқлигини акс эттирувчи мулоҳазадир. Рустам Бозоров асарларида йўқолиб бораётган Тошкент образларини сақлаб қолади ва уларни умумий шаҳар хотирасининг бир қисмига айлантиради.
2026-06-11T19:30+0500
2026-06-11T19:30+0500
кўргазма
фото
тошкент
рассом
санъат
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58248804_0:118:2241:1380_1920x0_80_0_0_85466e07184fc3d0ad10ae05dc8dac7e.jpg
Тошкентдаги "Human House" маданий маконида рассом Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" номли ретроспектив кўргазмаси очилди.Кўргазма шаҳарнинг вақт ўтиши билан ўзгариб, аста-секин кундалик ҳаётдан йўқолиб бораётган қиёфасига бағишланган. Экспозициядан ўрин олган асарларда эски Тошкент ҳовлилари, оқшомнинг майин нурлари, дўстлар чеҳраси ва хотираларда сақланиб қолган муҳит акс этган.Бу кўргазма нафақат шаҳар ҳақидаги ҳикоя, балки вақт, хотира ва инсоннинг ўз ўтмиши билан боғлиқлигини акс эттирувчи мулоҳазадир. Рустам Бозоров асарларида йўқолиб бораётган Тошкент образларини сақлаб қолади ва уларни умумий шаҳар хотирасининг бир қисмига айлантиради.Рассом ўз ижоди орқали йўқолиб бораётган шаҳар манзараларини сақлаб қолишга интилади. Шахсий хотиралар орқали у Тошкентнинг умумий тарихи ва маданий хотирасини тасвирлайди.Кўргазма 6 июлга қадар давом этади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58248804_249:0:2241:1494_1920x0_80_0_0_8556c0a24604355c057a26de5c48b16f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, фото, тошкент, рассом, санъат, маданият
кўргазма, фото, фото, тошкент, рассом, санъат, маданият

Хотираларга бой: Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси нима билан жалб қилади

19:30 11.06.2026
Oбуна бўлиш
Экспозициядан ўрин олган асарларда эски Тошкент ҳовлилари, оқшомнинг майин нурлари муҳит акс этган.
Тошкентдаги "Human House" маданий маконида рассом Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" номли ретроспектив кўргазмаси очилди.
Кўргазма шаҳарнинг вақт ўтиши билан ўзгариб, аста-секин кундалик ҳаётдан йўқолиб бораётган қиёфасига бағишланган. Экспозициядан ўрин олган асарларда эски Тошкент ҳовлилари, оқшомнинг майин нурлари, дўстлар чеҳраси ва хотираларда сақланиб қолган муҳит акс этган.
Бу кўргазма нафақат шаҳар ҳақидаги ҳикоя, балки вақт, хотира ва инсоннинг ўз ўтмиши билан боғлиқлигини акс эттирувчи мулоҳазадир. Рустам Бозоров асарларида йўқолиб бораётган Тошкент образларини сақлаб қолади ва уларни умумий шаҳар хотирасининг бир қисмига айлантиради.
Рассом ўз ижоди орқали йўқолиб бораётган шаҳар манзараларини сақлаб қолишга интилади. Шахсий хотиралар орқали у Тошкентнинг умумий тарихи ва маданий хотирасини тасвирлайди.
Кўргазма 6 июлга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Рустам Бозоровнинг &quot;Йўқолиб бораётган Тошкент&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Бозоровнинг "Йўқолиб бораётган Тошкент" кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0