Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260610/temir-yol-xodimi-58238727.html
Тошкентда темир йўл ходими каналда оқиб кетаётган қизни қутқариб қолди
Тошкентда темир йўл ходими каналда оқиб кетаётган қизни қутқариб қолди
Sputnik Ўзбекистон
Ходим Қорасув канали атрофида иш олиб бораётган вақтида каналда оқиб кетаётган ва ёрдам сўраётган икки қизни кўриб қолган. 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T11:11+0500
2026-06-10T11:11+0500
жамият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58237827_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e570b7d7576b7c4a997d2f99a7e06d55.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Тошкентнинг Сергели туманида каналда оқиб кетаётган ўсмир қиз темир йўл ходими қутқариб қолди. Бу ҳақда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ҳодиса 9 июнь куни “Тошкент минтақавий темир йўл узели” филиалининг Тошкент темир йўл масофаси корхонаси 20-цех механизациялашган бригадаси темир йўл созловчиси Аъзам Иброҳимов хизмат вазифасини бажараётган пайтда содир бўлган.У Сергели тумани ҳудудидан ўтувчи Қорасув канали атрофида иш олиб бораётган вақтида каналда оқиб кетаётган ва ёрдам сўраб чақираётган икки нафар қизни кўриб қолган. Иброҳимов дарҳол каналга тушиб, қизни қутқариб қолган.“Ўзбекистон темир йўллари” ходимнинг бу жасорати ва фидокорона ҳаракати юксак баҳолади ва унга ташаккурнома, эсдалик совғаси ҳамда пул мукофоти топширди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58237827_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_ce82df896a1a584408243d02bb46186d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, тошкент
жамият, тошкент

Тошкентда темир йўл ходими каналда оқиб кетаётган қизни қутқариб қолди

11:11 10.06.2026
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента.
Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Oбуна бўлиш
Ходим Қорасув канали атрофида иш олиб бораётган вақтида каналда оқиб кетаётган ва ёрдам сўраётган икки қизни кўриб қолган.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Тошкентнинг Сергели туманида каналда оқиб кетаётган ўсмир қиз темир йўл ходими қутқариб қолди. Бу ҳақда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ матбуот хизмати хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 9 июнь куни “Тошкент минтақавий темир йўл узели” филиалининг Тошкент темир йўл масофаси корхонаси 20-цех механизациялашган бригадаси темир йўл созловчиси Аъзам Иброҳимов хизмат вазифасини бажараётган пайтда содир бўлган.

У Сергели тумани ҳудудидан ўтувчи Қорасув канали атрофида иш олиб бораётган вақтида каналда оқиб кетаётган ва ёрдам сўраб чақираётган икки нафар қизни кўриб қолган. Иброҳимов дарҳол каналга тушиб, қизни қутқариб қолган.
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента.
Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента.
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
“Ўзбекистон темир йўллари” ходимнинг бу жасорати ва фидокорона ҳаракати юксак баҳолади ва унга ташаккурнома, эсдалик совғаси ҳамда пул мукофоти топширди.
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента.
Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
Железнодорожник спас тонущую девочку в Сергелийском районе Ташкента.
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0