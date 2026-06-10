Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260610/sherzod-asadov-58254305.html
Шерзод Асадов Россия президенти администрацияси вакиллари билан учрашди
Шерзод Асадов Россия президенти администрацияси вакиллари билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувларда асосий эътибор мунтазам профессионал мулоқотни ривожлантириш ва матбуот хизматлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилди. 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T17:09+0500
2026-06-10T17:10+0500
сиёсат
шерзод асадов
россия
ўзбекистон
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58254476_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_2854a9c906af8e5a9fdc431ab16b365d.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти администрацияси Коммуникациялар департаментининг раҳбари – президент матбуот котиби Шерзод Асадов уч кунлик ташриф билан Москвада бўлди.Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Россия президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко, Администрация раҳбарининг ўринбосари – президент матбуот котиби Дмитрий Песков, Президентнинг стратегик шериклик ва ҳамкорлик бошқармаси бошлиғи Вадим Титов, Президентнинг жамоат лойиҳалари бошқармаси бошлиғи Сергей Новиков ҳамда Президентнинг АКТ ва алоқа инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Татьяна Матвеева билан учрашувлар ўтказди.Шунингдек, Россиянинг қатор жамоат ва ёшлар тузилмалари, креатив ва медиа ташкилотлари вакиллари билан ҳам учрашувлар бўлиб ўтди.Маълум қилинишича, бошқарув кадрларини тайёрлашга ихтисослашган замонавий марказ – "Сенеж" бошқарув устахонаси фаолияти билан танишув катта қизиқиш уйғотди.Асадов ўтказилган учрашувлар томонларнинг медиа ва коммуникациялар соҳасида очиқ мулоқотга, тажриба алмашишга ҳамда қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини тасдиқлаганини билдирди.
https://sputniknews.uz/20250911/mirziyoev-mukofot-mintaqa-ishonch-hamkorlik-etirof-51902669.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58254476_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_527370f0d335f5470d96093fcfe81afb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шерзод асадов, россия, ўзбекистон, дмитрий песков
сиёсат, шерзод асадов, россия, ўзбекистон, дмитрий песков

Шерзод Асадов Россия президенти администрацияси вакиллари билан учрашди

17:09 10.06.2026 (янгиланди: 17:10 10.06.2026)
© Telegram-канал Шерзода АсадоваШерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России.
Шерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Oбуна бўлиш
Учрашувларда асосий эътибор мунтазам профессионал мулоқотни ривожлантириш ва матбуот хизматлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти администрацияси Коммуникациялар департаментининг раҳбари – президент матбуот котиби Шерзод Асадов уч кунлик ташриф билан Москвада бўлди.
Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Россия президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко, Администрация раҳбарининг ўринбосари – президент матбуот котиби Дмитрий Песков, Президентнинг стратегик шериклик ва ҳамкорлик бошқармаси бошлиғи Вадим Титов, Президентнинг жамоат лойиҳалари бошқармаси бошлиғи Сергей Новиков ҳамда Президентнинг АКТ ва алоқа инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Татьяна Матвеева билан учрашувлар ўтказди.
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Шерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России. - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Шерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России. - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Шерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России. - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Шерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России. - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
1/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
2/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
3/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
4/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Шунингдек, Россиянинг қатор жамоат ва ёшлар тузилмалари, креатив ва медиа ташкилотлари вакиллари билан ҳам учрашувлар бўлиб ўтди.
“Асосий эътибор мунтазам профессионал мулоқотни ривожлантириш, матбуот хизматлари, таҳлил марказлари ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, қўшма таълим тадбирларини ўтказиш масалалари муҳокама қилинди”, - дея ёзди Асадов ўзининг Telegram-каналида.
Маълум қилинишича, бошқарув кадрларини тайёрлашга ихтисослашган замонавий марказ – "Сенеж" бошқарув устахонаси фаолияти билан танишув катта қизиқиш уйғотди.
Асадов ўтказилган учрашувлар томонларнинг медиа ва коммуникациялар соҳасида очиқ мулоқотга, тажриба алмашишга ҳамда қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини тасдиқлаганини билдирди.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по мерам создания цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
Президентимизга берилган мукофот минтақадаги ишонч ва ҳамкорликни эътироф этади - Асадов
11 Сентябр 2025, 16:13
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0