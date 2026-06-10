Шерзод Асадов Россия президенти администрацияси вакиллари билан учрашди
17:09 10.06.2026 (янгиланди: 17:10 10.06.2026)
© Telegram-канал Шерзода АсадоваШерзод Асадов провел встречи с представителями Администрации президента России.
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Oбуна бўлиш
Учрашувларда асосий эътибор мунтазам профессионал мулоқотни ривожлантириш ва матбуот хизматлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти администрацияси Коммуникациялар департаментининг раҳбари – президент матбуот котиби Шерзод Асадов уч кунлик ташриф билан Москвада бўлди.
Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Россия президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко, Администрация раҳбарининг ўринбосари – президент матбуот котиби Дмитрий Песков, Президентнинг стратегик шериклик ва ҳамкорлик бошқармаси бошлиғи Вадим Титов, Президентнинг жамоат лойиҳалари бошқармаси бошлиғи Сергей Новиков ҳамда Президентнинг АКТ ва алоқа инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Татьяна Матвеева билан учрашувлар ўтказди.
© Telegram-канал Шерзода Асадова
1/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
© Telegram-канал Шерзода Асадова
2/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
© Telegram-канал Шерзода Асадова
3/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
© Telegram-канал Шерзода Асадова
4/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
1/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
2/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
3/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
4/4
© Telegram-канал Шерзода Асадова
Шунингдек, Россиянинг қатор жамоат ва ёшлар тузилмалари, креатив ва медиа ташкилотлари вакиллари билан ҳам учрашувлар бўлиб ўтди.
“Асосий эътибор мунтазам профессионал мулоқотни ривожлантириш, матбуот хизматлари, таҳлил марказлари ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, қўшма таълим тадбирларини ўтказиш масалалари муҳокама қилинди”, - дея ёзди Асадов ўзининг Telegram-каналида.
Маълум қилинишича, бошқарув кадрларини тайёрлашга ихтисослашган замонавий марказ – "Сенеж" бошқарув устахонаси фаолияти билан танишув катта қизиқиш уйғотди.
Асадов ўтказилган учрашувлар томонларнинг медиа ва коммуникациялар соҳасида очиқ мулоқотга, тажриба алмашишга ҳамда қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини тасдиқлаганини билдирди.
11 Сентябр 2025, 16:13