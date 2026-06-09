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Дмитрий Киселёв “ТЭФИ-2026” мукофоти совриндори бўлди
Дмитрий Киселёв “ТЭФИ-2026” мукофоти совриндори бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий телевизион мукофоти ТЭФИ (“телевизион эфири” қисқартмаси) – Россия телевидениесининг энг муҳим дастурлари ва вакилларига ҳар йили топшириладиган Россия профессионал мукофоти.Мукофотни 1994 йил 21 декабрда Россия телевидение ривожлантириш жамғармаси (2001 йилдан – Россия телевидение академияси) таъсис этган.
2026-06-09T11:32+0500
2026-06-09T11:32+0500
2026-06-09T11:32+0500
жамият
дмитрий киселёв
"россия сегодня"
россия
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ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори, “Россия 1” телеканалининг “Вести недели” (Ҳафта хабарлари) дастури бошловчиси Дмитрий Киселёв “ТЭФИ-2026” мукофотининг “Ахборот-таҳлилий якуний дастури бошловчиси” номинацияси совриндори бўлди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Ўз нутқида Киселёв телевидение интернетга ютқазмаётгани таъкидлади, зеро “барча муҳаббат аслида телевидение томонда”.Қоларерса, “Вести недели” дастури “Ахборот-таҳлилий якуний дастур” номинациясида ғолиб бўлди.Киселёв учун бошловчи сифатида “ТЭФИ-2025” мукофоти иккинчиси бўлди. Ўтган йили ҳам у худди шу номинацияда ғолиб бўлганди. Илгари Киселёвнинг ўз ишининг усталиги қатор мукофотлар билан тақдирланганди. У бир вақтнинг ўзида Россия ва Украинанинг энг олий журналистик ва телевизион мукофотларига эга. 2004 йилда Украина олий телевизион мукофоти “Телетриумф” ҳамда “Россия олтин қалами” ва “Украина олтин қалами” олий журналистика мукофотига сазовор бўлган.Миллий телевизион мукофоти ТЭФИ (“телевизион эфири” қисқартмаси) – Россия телевидениесининг энг муҳим дастурлари ва вакилларига ҳар йили топшириладиган Россия профессионал мукофоти.Мукофотни 1994 йил 21 декабрда Россия телевидение ривожлантириш жамғармаси (2001 йилдан – Россия телевидение академияси) таъсис этган.
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жамият, дмитрий киселёв, "россия сегодня", россия
жамият, дмитрий киселёв, "россия сегодня", россия
Дмитрий Киселёв “ТЭФИ-2026” мукофоти совриндори бўлди
Киселёв учун бошловчи сифатида “ТЭФИ-2025” мукофоти иккинчиси бўлди.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
“Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори, “Россия 1” телеканалининг “Вести недели” (Ҳафта хабарлари) дастури бошловчиси Дмитрий Киселёв “ТЭФИ-2026” мукофотининг “Ахборот-таҳлилий якуний дастури бошловчиси” номинацияси совриндори бўлди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Ўз нутқида Киселёв телевидение интернетга ютқазмаётгани таъкидлади, зеро “барча муҳаббат аслида телевидение томонда”.
“Мен интернетга қарши телевидение ҳимоясига бир-икки оғиз сўз айтишни истардим. Мен бу дастурга келганимда, ҳозир 14-мавсум якунланяпти, бу йил 15-си бўлади, бунинг бари ўтиб бораётган нарса экани, интернет ҳамма устидан ғалаба қозонишини айтишганди. Бугун равшан бўлдики, интернет телевидениенинг озиқ-овқат занжирига кирди. Биз интернет билан озиқланамиз. Ундан ортиғи эмас. Ҳамма ҳис-туйғулар, бутун теранлик, барча ишонч, барча муҳаббат эса аслида телевидение томонда”, - деди “Россия сегодня” бош директори.
Қоларерса, “Вести недели” дастури “Ахборот-таҳлилий якуний дастур” номинациясида ғолиб бўлди.
Киселёв учун бошловчи сифатида “ТЭФИ-2025” мукофоти иккинчиси бўлди. Ўтган йили ҳам у худди шу номинацияда ғолиб бўлганди. Илгари Киселёвнинг ўз ишининг усталиги қатор мукофотлар билан тақдирланганди. У бир вақтнинг ўзида Россия ва Украинанинг энг олий журналистик ва телевизион мукофотларига эга. 2004 йилда Украина олий телевизион мукофоти “Телетриумф” ҳамда “Россия олтин қалами” ва “Украина олтин қалами” олий журналистика мукофотига сазовор бўлган.
Миллий телевизион мукофоти ТЭФИ (“телевизион эфири” қисқартмаси) – Россия телевидениесининг энг муҳим дастурлари ва вакилларига ҳар йили топшириладиган Россия профессионал мукофоти.
Мукофотни 1994 йил 21 декабрда Россия телевидение ривожлантириш жамғармаси (2001 йилдан – Россия телевидение академияси) таъсис этган.