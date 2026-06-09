“Авлодларга қандай дунё қолади?”: Тошкентда “After Us” кўргазмаси очилди
“Авлодларга қандай дунё қолади?”: Тошкентда “After Us” кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ижодий "5+1" гуруҳи томонидан ташкил этилган "After Us" кўргазма лойиҳасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Экспозиция замонавий санъатнинг энг долзарб мавзуларидан бири — инсон ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатларга бағишланди.
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ижодий "5+1" гуруҳи томонидан ташкил этилган "After Us" ("Биздан кейин") кўргазма лойиҳасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Экспозиция замонавий санъатнинг энг долзарб мавзуларидан бири — инсон ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатларга бағишланди.Тадбирнинг фахрий меҳмонларидан бири — академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий бўлди. У Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида намойиш этилган асарларнинг юқори бадиий савиясини юксак баҳолади ҳамда уларнинг чуқур фалсафий мазмунига алоҳида эътибор қаратди."After Us" томошабинларни сайёрамиз келажаги ва инсон фаолиятининг оқибатлари ҳақида ўйлашга чорлайди. Лойиҳа муаллифлари экологик масъулият, табиий ресурсларни асраш ва цивилизациянинг атроф-муҳитга таъсири каби масалаларни кўтарган. Рассомлар замонавий санъат тили орқали келажак авлодларга қандай дунё қолиши ва биздан кейин нималар сақланиб қолиши ҳақида мушоҳада юритади.Экспозициядан экологик мавзуда яратилган, аммо турли услуб ва бадиий ечимларда ишланган асарлар ўрин олган. Ҳар бир иштирокчи инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларга ўз нуқтаи назарини тақдим этиб, мулоҳаза ва баҳс-мунозара учун майдон яратган.Карамуртий Нуриддин Расуловнинг Орол денгизига бағишланган асари кучли таассурот қолдиришини таъкидлади. Рассом кемалар қабристони тимсоли орқали экологик фожиа трагедиясини кўрсата олган ва унга чуқур фалсафий маъно бахш этган. Шарифа Шарафхўжаева ва Дониёр Шарафхўжаев асарларида жиддий ижодий изланиш сезилади. Улар дарахт, илдизлар ва табиий шакллар орқали ҳаёт циклини, инсоннинг табиат билан боғлиқлигини ҳамда вақтнинг абадий ҳаракатини очиб беради.Унинг сўзларига кўра, Дониёр Шарафхўжаевнинг композицион ечимлари, айниқса қизиқарли. Уларда ҳаёт, вақт, табиат унсурлари ва инсонни бутун умри давомида кузатиб борадиган муқаррар ўзгаришлар мавзулари ёритилган. Ҳар бир асарнинг ўз фалсафаси бор. Фалсафасиз ҳақиқий санъат туғилмайди. Рассом дунёга нафақат тасвирни, балки ҳаёт, вақт ва инсон ҳақидаги ўз қарашини ҳам намоён этади.Кўргазма иштирокчилари — Диёр Разиқов, Санжар Жабборов, Шарифа Шарафхўжаева, Дониёр Шарафхўжаев ва Нуриддин Расулов. Уларнинг асарлари замонавий санъатда экологик мавзуларнинг нақадар муҳим эканини намоён этди."After Us" кўргазмаси ижтимоий аҳамиятга эга масалаларни замонавий ижодий изланишлар билан уйғунлаштирган муҳим маданий воқеалардан бири сифатида эътибор қозонди.
Экспозицияда беш нафар рассомнинг экологик муаммолар, инсон ва табиат муносабатлари ҳамда сайёра келажаги ҳақидаги қарашларини акс эттирган асарлари намойиш этилди.
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ижодий "5+1" гуруҳи томонидан ташкил этилган "After Us" ("Биздан кейин") кўргазма лойиҳасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Экспозиция замонавий санъатнинг энг долзарб мавзуларидан бири — инсон ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатларга бағишланди.
Тадбирнинг фахрий меҳмонларидан бири — академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий бўлди. У Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида намойиш этилган асарларнинг юқори бадиий савиясини юксак баҳолади ҳамда уларнинг чуқур фалсафий мазмунига алоҳида эътибор қаратди.
"Ҳар бир рассом атрофдаги воқеликни ўзига хос тарзда кўради ва уни ўз фалсафаси орқали ифода этади. Айнан шу жиҳат кўргазмани айниқса қизиқарли ва кўп қиррали қилади, — деб ҳисоблайди рассом. Ушбу кўргазманинг асосий қадрияти бадиий қарашларнинг хилма-хиллигидадир. Бу ерда ҳар бир муаллиф дунё ҳақидаги ўз тасаввурини таклиф этади ва айнан шу орқали санъатнинг ҳақиқий мулоқоти юзага келади".
"After Us" томошабинларни сайёрамиз келажаги ва инсон фаолиятининг оқибатлари ҳақида ўйлашга чорлайди. Лойиҳа муаллифлари экологик масъулият, табиий ресурсларни асраш ва цивилизациянинг атроф-муҳитга таъсири каби масалаларни кўтарган. Рассомлар замонавий санъат тили орқали келажак авлодларга қандай дунё қолиши ва биздан кейин нималар сақланиб қолиши ҳақида мушоҳада юритади.
Экспозициядан экологик мавзуда яратилган, аммо турли услуб ва бадиий ечимларда ишланган асарлар ўрин олган. Ҳар бир иштирокчи инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларга ўз нуқтаи назарини тақдим этиб, мулоҳаза ва баҳс-мунозара учун майдон яратган.
Карамуртий Нуриддин Расуловнинг Орол денгизига бағишланган асари кучли таассурот қолдиришини таъкидлади. Рассом кемалар қабристони тимсоли орқали экологик фожиа трагедиясини кўрсата олган ва унга чуқур фалсафий маъно бахш этган. Шарифа Шарафхўжаева ва Дониёр Шарафхўжаев асарларида жиддий ижодий изланиш сезилади. Улар дарахт, илдизлар ва табиий шакллар орқали ҳаёт циклини, инсоннинг табиат билан боғлиқлигини ҳамда вақтнинг абадий ҳаракатини очиб беради.
Унинг сўзларига кўра, Дониёр Шарафхўжаевнинг композицион ечимлари, айниқса қизиқарли. Уларда ҳаёт, вақт, табиат унсурлари ва инсонни бутун умри давомида кузатиб борадиган муқаррар ўзгаришлар мавзулари ёритилган. Ҳар бир асарнинг ўз фалсафаси бор. Фалсафасиз ҳақиқий санъат туғилмайди. Рассом дунёга нафақат тасвирни, балки ҳаёт, вақт ва инсон ҳақидаги ўз қарашини ҳам намоён этади.
"Бундай кўргазмалар айниқса муҳим, чунки улар турли авлод ва йўналиш вакиллари бўлган рассомлар ўртасида ижодий мулоқот учун майдон яратади", — дея таъкидлади Ашур-Муҳаммад Карамуртий Sputnik мухбири билан суҳбатда.
Кўргазма иштирокчилари — Диёр Разиқов, Санжар Жабборов, Шарифа Шарафхўжаева, Дониёр Шарафхўжаев ва Нуриддин Расулов. Уларнинг асарлари замонавий санъатда экологик мавзуларнинг нақадар муҳим эканини намоён этди.
"After Us" кўргазмаси ижтимоий аҳамиятга эга масалаларни замонавий ижодий изланишлар билан уйғунлаштирган муҳим маданий воқеалардан бири сифатида эътибор қозонди.