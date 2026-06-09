Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260609/after-us-58195204.html
“Авлодларга қандай дунё қолади?”: Тошкентда “After Us” кўргазмаси очилди
“Авлодларга қандай дунё қолади?”: Тошкентда “After Us” кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ижодий "5+1" гуруҳи томонидан ташкил этилган "After Us" кўргазма лойиҳасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Экспозиция замонавий санъатнинг энг долзарб мавзуларидан бири — инсон ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатларга бағишланди.
2026-06-09T19:20+0500
2026-06-09T19:20+0500
кўргазма
экология
фото
орол денгизи
рассом
санъат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58197499_0:157:2500:1563_1920x0_80_0_0_c9a087c4d54f0f218a33454f31bed933.jpg
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ижодий "5+1" гуруҳи томонидан ташкил этилган "After Us" ("Биздан кейин") кўргазма лойиҳасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Экспозиция замонавий санъатнинг энг долзарб мавзуларидан бири — инсон ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатларга бағишланди.Тадбирнинг фахрий меҳмонларидан бири — академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий бўлди. У Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида намойиш этилган асарларнинг юқори бадиий савиясини юксак баҳолади ҳамда уларнинг чуқур фалсафий мазмунига алоҳида эътибор қаратди."After Us" томошабинларни сайёрамиз келажаги ва инсон фаолиятининг оқибатлари ҳақида ўйлашга чорлайди. Лойиҳа муаллифлари экологик масъулият, табиий ресурсларни асраш ва цивилизациянинг атроф-муҳитга таъсири каби масалаларни кўтарган. Рассомлар замонавий санъат тили орқали келажак авлодларга қандай дунё қолиши ва биздан кейин нималар сақланиб қолиши ҳақида мушоҳада юритади.Экспозициядан экологик мавзуда яратилган, аммо турли услуб ва бадиий ечимларда ишланган асарлар ўрин олган. Ҳар бир иштирокчи инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларга ўз нуқтаи назарини тақдим этиб, мулоҳаза ва баҳс-мунозара учун майдон яратган.Карамуртий Нуриддин Расуловнинг Орол денгизига бағишланган асари кучли таассурот қолдиришини таъкидлади. Рассом кемалар қабристони тимсоли орқали экологик фожиа трагедиясини кўрсата олган ва унга чуқур фалсафий маъно бахш этган. Шарифа Шарафхўжаева ва Дониёр Шарафхўжаев асарларида жиддий ижодий изланиш сезилади. Улар дарахт, илдизлар ва табиий шакллар орқали ҳаёт циклини, инсоннинг табиат билан боғлиқлигини ҳамда вақтнинг абадий ҳаракатини очиб беради.Унинг сўзларига кўра, Дониёр Шарафхўжаевнинг композицион ечимлари, айниқса қизиқарли. Уларда ҳаёт, вақт, табиат унсурлари ва инсонни бутун умри давомида кузатиб борадиган муқаррар ўзгаришлар мавзулари ёритилган. Ҳар бир асарнинг ўз фалсафаси бор. Фалсафасиз ҳақиқий санъат туғилмайди. Рассом дунёга нафақат тасвирни, балки ҳаёт, вақт ва инсон ҳақидаги ўз қарашини ҳам намоён этади.Кўргазма иштирокчилари — Диёр Разиқов, Санжар Жабборов, Шарифа Шарафхўжаева, Дониёр Шарафхўжаев ва Нуриддин Расулов. Уларнинг асарлари замонавий санъатда экологик мавзуларнинг нақадар муҳим эканини намоён этди."After Us" кўргазмаси ижтимоий аҳамиятга эга масалаларни замонавий ижодий изланишлар билан уйғунлаштирган муҳим маданий воқеалардан бири сифатида эътибор қозонди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58197499_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_813808aadbd37fec66dee80cf03a0665.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, экология , фото, орол денгизи, рассом, санъат, фото
кўргазма, экология , фото, орол денгизи, рассом, санъат, фото

“Авлодларга қандай дунё қолади?”: Тошкентда “After Us” кўргазмаси очилди

19:20 09.06.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Экспозицияда беш нафар рассомнинг экологик муаммолар, инсон ва табиат муносабатлари ҳамда сайёра келажаги ҳақидаги қарашларини акс эттирган асарлари намойиш этилди.
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ижодий "5+1" гуруҳи томонидан ташкил этилган "After Us" ("Биздан кейин") кўргазма лойиҳасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Экспозиция замонавий санъатнинг энг долзарб мавзуларидан бири — инсон ва атроф-муҳит ўртасидаги муносабатларга бағишланди.
Тадбирнинг фахрий меҳмонларидан бири — академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий бўлди. У Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида намойиш этилган асарларнинг юқори бадиий савиясини юксак баҳолади ҳамда уларнинг чуқур фалсафий мазмунига алоҳида эътибор қаратди.

"Ҳар бир рассом атрофдаги воқеликни ўзига хос тарзда кўради ва уни ўз фалсафаси орқали ифода этади. Айнан шу жиҳат кўргазмани айниқса қизиқарли ва кўп қиррали қилади, — деб ҳисоблайди рассом. Ушбу кўргазманинг асосий қадрияти бадиий қарашларнинг хилма-хиллигидадир. Бу ерда ҳар бир муаллиф дунё ҳақидаги ўз тасаввурини таклиф этади ва айнан шу орқали санъатнинг ҳақиқий мулоқоти юзага келади".

"After Us" томошабинларни сайёрамиз келажаги ва инсон фаолиятининг оқибатлари ҳақида ўйлашга чорлайди. Лойиҳа муаллифлари экологик масъулият, табиий ресурсларни асраш ва цивилизациянинг атроф-муҳитга таъсири каби масалаларни кўтарган. Рассомлар замонавий санъат тили орқали келажак авлодларга қандай дунё қолиши ва биздан кейин нималар сақланиб қолиши ҳақида мушоҳада юритади.
Экспозициядан экологик мавзуда яратилган, аммо турли услуб ва бадиий ечимларда ишланган асарлар ўрин олган. Ҳар бир иштирокчи инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларга ўз нуқтаи назарини тақдим этиб, мулоҳаза ва баҳс-мунозара учун майдон яратган.
Карамуртий Нуриддин Расуловнинг Орол денгизига бағишланган асари кучли таассурот қолдиришини таъкидлади. Рассом кемалар қабристони тимсоли орқали экологик фожиа трагедиясини кўрсата олган ва унга чуқур фалсафий маъно бахш этган. Шарифа Шарафхўжаева ва Дониёр Шарафхўжаев асарларида жиддий ижодий изланиш сезилади. Улар дарахт, илдизлар ва табиий шакллар орқали ҳаёт циклини, инсоннинг табиат билан боғлиқлигини ҳамда вақтнинг абадий ҳаракатини очиб беради.
Унинг сўзларига кўра, Дониёр Шарафхўжаевнинг композицион ечимлари, айниқса қизиқарли. Уларда ҳаёт, вақт, табиат унсурлари ва инсонни бутун умри давомида кузатиб борадиган муқаррар ўзгаришлар мавзулари ёритилган. Ҳар бир асарнинг ўз фалсафаси бор. Фалсафасиз ҳақиқий санъат туғилмайди. Рассом дунёга нафақат тасвирни, балки ҳаёт, вақт ва инсон ҳақидаги ўз қарашини ҳам намоён этади.

"Бундай кўргазмалар айниқса муҳим, чунки улар турли авлод ва йўналиш вакиллари бўлган рассомлар ўртасида ижодий мулоқот учун майдон яратади", — дея таъкидлади Ашур-Муҳаммад Карамуртий Sputnik мухбири билан суҳбатда.

Кўргазма иштирокчилари — Диёр Разиқов, Санжар Жабборов, Шарифа Шарафхўжаева, Дониёр Шарафхўжаев ва Нуриддин Расулов. Уларнинг асарлари замонавий санъатда экологик мавзуларнинг нақадар муҳим эканини намоён этди.
"After Us" кўргазмаси ижтимоий аҳамиятга эга масалаларни замонавий ижодий изланишлар билан уйғунлаштирган муҳим маданий воқеалардан бири сифатида эътибор қозонди.
© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмасининг очилиш маросими

AFTER US кўргазмасининг очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмасининг очилиш маросими

© Sputnik / Бахром Хатамов

Орол хотирасидаги кема

Орол хотирасидаги кема - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Орол хотирасидаги кема

© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмаси меҳмонлари

AFTER US кўргазмаси меҳмонлари - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмаси меҳмонлари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий

Академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Академик, рассом ва халқаро лойиҳалар куратори Ашур-Муҳаммад Карамуртий

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмонлари дарахт, илдизлар ва табиий шакллар образларидан илҳомланган инсталляция ёнида

Кўргазма меҳмонлари дарахт, илдизлар ва табиий шакллар образларидан илҳомланган инсталляция ёнида - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмонлари дарахт, илдизлар ва табиий шакллар образларидан илҳомланган инсталляция ёнида

© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмаси экспозицияси

AFTER US кўргазмаси экспозицияси - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмаси экспозицияси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Санъат ҳақида мулоқот

Санъат ҳақида мулоқот - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Санъат ҳақида мулоқот

© Sputnik / Бахром Хатамов

Санъат билан яккама-якка

Санъат билан яккама-якка - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Санъат билан яккама-якка

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Катта кўргазмадаги кичик меҳмон

Катта кўргазмадаги кичик меҳмон - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Катта кўргазмадаги кичик меҳмон

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмаси афишаси

AFTER US кўргазмаси афишаси - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

AFTER US кўргазмаси афишаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма заллари бўйлаб

Кўргазма заллари бўйлаб - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма заллари бўйлаб

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Асарлар ортидаги маъно

Асарлар ортидаги маъно - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Асарлар ортидаги маъно

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида AFTER US кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янги авлод нигоҳидаги дунё

Янги авлод нигоҳидаги дунё - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янги авлод нигоҳидаги дунё

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереяси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереяси - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тасвирий санъат галереяси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0