“Темирлано” операси Петербургда катта қизиқиш билан қарши олинди
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана вВ Мариинском театре состоялся показ оперы Tamerlano Г. Ф. Генделя
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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"Тамерлано"нинг Россиядаги намойиши тўлиқ шов-шув билан ўтди. Спектаклни томошабинлар ҳам, профессионаллар ҳам илиқ кутиб олишди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Мариинский театрида Санкт-Петербург халқаро иқтисодий анжуманининг “Петербург фасллари” маданият фестивали доирасида “Тамерлано” операси намойиш этилди.
Георг Фридрих Генделнинг "Тамерлано" операси 1724 йилда яратилган. Унда Амир Темурнинг илк ҳаёти ва унинг Султон Боязиднинг қизи билан боғлиқ драматик ҳикояси тасвирланган. Янги режиссёрлик талқинида тайёрланган ушбу спектаклда Амир Темурнинг тарихий образи замонавий санъат ифодалари билан уйғунлаштирилди.
Алишер Навойи номидаги давлат академик катта театри операсида бош ролни Женисбек Пиязов (бас) ижро этди.
“Томошабин ўзбек опера юлдузини илиқ қабул қилди, унинг бу маҳоратини муносиб баҳолади”, - дея ёзади “Культурная” газетаси
Режиссёр Стефано Поданинг кенг кўламли спектакли барокко мусиқий анъаналари ва замонавий бадиий тилни ўзида мужассам этади. Гендел мусиқаси Кирилл Рихтернинг ўзбек миллий чолғулари билан янада бойитилган янги талқинида янгради.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в
Мусиқий ижрони дирижёр Алибек Кабдураҳманов бошчилигидаги Ўзбекистон миллий симфоник оркестри тақдим этди. Лойиҳа Амир Темур даври билан боғлиқ тарихий сюжетни мусиқий ва маданий анъаналар уйғунлиги орқали замонавий бадиий ифодасини таклиф этади.
Томоша тахминан 2000 нафар томошабинни жалб қилди ва халқаро маданий алоқаларни мустаҳкамловчи муҳим воқеа сифатида баҳоланди.
Шунингдек, Санкт-Петербург Эрмитажининг Бош штаб биносида “Сарой ётоқларини кашф этиб: Бухоро амири саройидаги санъат" номли кўргазма ўз ишини бошлади.
Кўргазма Бухоро Амирлиги бадиий маданиятига бағишланган бўлиб, у Марказий Осиёга хос сарой турмуш тарзи, амалий безак санъати ва заргарлик анъаналарини акс эттирувчи 75 та музей ашёларини жамлайди. Экспозицияда 2026 йилги Санкт-Петербург халқаро иқтисодий анжумани доирасида Ўзбекистоннинг етакчи музей муассасалари ва Давлат Эрмитажида сақланаётган коллекцияларга мансуб экспонатлар намойиш этилмоқда.
Лойиҳа ташриф буюрувчиларни Бухоронинг бой маданий мероси ва нафис сарой заргарлик санъати билан таништириб, у маърузалар, анъанавий мусиқа концертлари, маҳорат дарслари ва бошқа маърифий тадбирларни ўз ичига олган таълим дастурини ҳам ўз ичига олади.
Экспозициядан 2026 йилнинг 4 октябригача баҳраманд бўлиш мумкин.
Кўргазма Бухоро Амирлиги бадиий маданиятига бағишланган бўлиб, у Марказий Осиёга хос сарой турмуш тарзи, амалий безак санъати ва заргарлик анъаналарини акс эттирувчи 75 та музей ашёларини жамлайди. Экспозицияда 2026 йилги Санкт-Петербург халқаро иқтисодий анжумани доирасида Ўзбекистоннинг етакчи музей муассасалари ва Давлат Эрмитажида сақланаётган коллекцияларга мансуб экспонатлар намойиш этилмоқда.
Лойиҳа ташриф буюрувчиларни Бухоронинг бой маданий мероси ва нафис сарой заргарлик санъати билан таништириб, у маърузалар, анъанавий мусиқа концертлари, маҳорат дарслари ва бошқа маърифий тадбирларни ўз ичига олган таълим дастурини ҳам ўз ичига олади.
Экспозициядан 2026 йилнинг 4 октябригача баҳраманд бўлиш мумкин.
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
3/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
6/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
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© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
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© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
11/11
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
1/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
2/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
3/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
4/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
5/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
6/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
7/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
8/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
9/11
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
10/11
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
11/11
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".