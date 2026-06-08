https://sputniknews.uz/20260608/ozbekiston-oltin-valyuta-58206505.html
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари қисқарди
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари қисқарди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон олтин-валюта захиралари 307 млн долларга камайди. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T17:51+0500
2026-06-08T17:51+0500
2026-06-08T17:51+0500
инфографика
олтин
марказий банк
олтин-валюта захиралари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56198658_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6d99759002fc66256eaa266a9ca4301.png
2026 йил 1 июнь ҳолатига Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 70,58 млрд долларни ташкил этди.Бу ўтган ойдаги ҳажм билан қиёсланганда, захираларнинг 307,3 млн долларга камайганлигини англатади.Захиралардаги олтиннинг қиймати 61,59 млрд доллардан 61,44 млрд долларгача (-1,56 млрд) камайди. Марказий банкнинг изоҳлашича, олтин қийматининг тушиши ой давомида олтин нархининг 4625,80 доллардан 4516,85 долларгача пасайиши ҳисобига юзага келган. Айни пайтда захиралардаги олтиннинг физик ҳажми 13,6 млн (+0,3 млн) трой унциягача ортди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56198658_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_79cf28c8fb01874ab60eb6746bccab12.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, олтин, марказий банк, олтин-валюта захиралари, инфографика
инфографика, олтин, марказий банк, олтин-валюта захиралари, инфографика
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари қисқарди
Ўзбекистон олтин-валюта захиралари 307 млн долларга камайди.
2026 йил 1 июнь ҳолатига Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 70,58 млрд долларни ташкил этди.
Бу ўтган ойдаги ҳажм билан қиёсланганда, захираларнинг 307,3 млн долларга камайганлигини англатади.
Захиралардаги олтиннинг қиймати 61,59 млрд доллардан 61,44 млрд долларгача (-1,56 млрд) камайди.
Марказий банкнинг изоҳлашича, олтин қийматининг тушиши ой давомида олтин нархининг 4625,80 доллардан 4516,85 долларгача пасайиши ҳисобига юзага келган. Айни пайтда захиралардаги олтиннинг физик ҳажми 13,6 млн (+0,3 млн) трой унциягача ортди.