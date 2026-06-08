Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260608/ozbekiston-bond-omborlari-58194085.html
Ўзбекистонда бонд омборлари қачондан ишга тушиши маълум бўлди
Ўзбекистонда бонд омборлари қачондан ишга тушиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Бонд омборлари – жисмоний шахсларга шахсий эҳтиёжлари учун сотиладиган импорт товарларни вақтинча сақлаш учун мўлжалланган. У ердаги товарлар фақат маркетплейслар орқали сотилади. Божхонада декларация қилиш ва бож тўловларини тўлаш бевосита сотув босқичида амалга оширилади.
2026-06-08T14:02+0500
2026-06-08T14:02+0500
жамият
ўзбекистон
божхона қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_0:30:3103:1775_1920x0_80_0_0_2b5e4cb7fc6bfa1598661eb1c3847b92.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 2026 йил 1 июлдан Ўзбекистонда бонд омборлари ишга тушади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.Тангриевнинг қўшимча қилишича, июнь охирида Божхона қўмитаси масъуллари иштирокида шу мавзуда жонли мулоқот ўтказиш режалаштирилган.Ўзбекистон президенти Шавакат Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида сўзлаган нутқида Россия маркетплейслари ва рақамли сервислари орқали мамлакат маҳсулотлари савдоси ҳажми сўнгги бир неча йилда 3,5 баравар ўсиб, 1,5 млрд доллардан ошганини маълум қилган эди.Апрелда эса Мирзиёев электрон тижоратни ривожлантириш ва бонд омборлари фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишган эди.Бонд омборлари – жисмоний шахсларга шахсий эҳтиёжлари учун сотиладиган импорт товарларни вақтинча сақлаш учун мўлжалланган. У ердаги товарлар фақат маркетплейслар орқали сотилади. Божхонада декларация қилиш ва бож тўловларини тўлаш бевосита сотув босқичида амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260410/bond-omborlari-56823083.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_f849c7eab11f45c4e8613dcbdfccb967.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, божхона қўмитаси
жамият, ўзбекистон, божхона қўмитаси

Ўзбекистонда бонд омборлари қачондан ишга тушиши маълум бўлди

14:02 08.06.2026
© Sputnik / Александр Кряжев / Медиабанкка ўтишРабота почтового таможенного поста
Работа почтового таможенного поста - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Айрим товарлар божхона расмийлаштирувисиз олиб кирилади.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 2026 йил 1 июлдан Ўзбекистонда бонд омборлари ишга тушади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.
“Энди айрим товарлар божхона расмийлаштирувисиз олиб кирилиб, маркетплейслар орқали сотиб олинганидан кейингина расмийлаштирилади”, - дея ёзди у ўзининг Telegram-каналида.
Тангриевнинг қўшимча қилишича, июнь охирида Божхона қўмитаси масъуллари иштирокида шу мавзуда жонли мулоқот ўтказиш режалаштирилган.

Ўзбекистон президенти Шавакат Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида сўзлаган нутқида Россия маркетплейслари ва рақамли сервислари орқали мамлакат маҳсулотлари савдоси ҳажми сўнгги бир неча йилда 3,5 баравар ўсиб, 1,5 млрд доллардан ошганини маълум қилган эди.
Апрелда эса Мирзиёев электрон тижоратни ривожлантириш ва бонд омборлари фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишган эди.
Бонд омборлари – жисмоний шахсларга шахсий эҳтиёжлари учун сотиладиган импорт товарларни вақтинча сақлаш учун мўлжалланган. У ердаги товарлар фақат маркетплейслар орқали сотилади. Божхонада декларация қилиш ва бож тўловларини тўлаш бевосита сотув босқичида амалга оширилади.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений, направленных на развитие электронной коммерции и налаживание деятельности бондовых складов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.04.2026
Божхона тўловлари ва солиқларни кечиктириш имконини берувчи бонд омборлари жорий этилади
10 Апрел, 14:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0