https://sputniknews.uz/20260608/ozbekiston-bond-omborlari-58194085.html
Ўзбекистонда бонд омборлари қачондан ишга тушиши маълум бўлди
Ўзбекистонда бонд омборлари қачондан ишга тушиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Бонд омборлари – жисмоний шахсларга шахсий эҳтиёжлари учун сотиладиган импорт товарларни вақтинча сақлаш учун мўлжалланган. У ердаги товарлар фақат маркетплейслар орқали сотилади. Божхонада декларация қилиш ва бож тўловларини тўлаш бевосита сотув босқичида амалга оширилади.
2026-06-08T14:02+0500
2026-06-08T14:02+0500
2026-06-08T14:02+0500
жамият
ўзбекистон
божхона қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_0:30:3103:1775_1920x0_80_0_0_2b5e4cb7fc6bfa1598661eb1c3847b92.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 2026 йил 1 июлдан Ўзбекистонда бонд омборлари ишга тушади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.Тангриевнинг қўшимча қилишича, июнь охирида Божхона қўмитаси масъуллари иштирокида шу мавзуда жонли мулоқот ўтказиш режалаштирилган.Ўзбекистон президенти Шавакат Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида сўзлаган нутқида Россия маркетплейслари ва рақамли сервислари орқали мамлакат маҳсулотлари савдоси ҳажми сўнгги бир неча йилда 3,5 баравар ўсиб, 1,5 млрд доллардан ошганини маълум қилган эди.Апрелда эса Мирзиёев электрон тижоратни ривожлантириш ва бонд омборлари фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишган эди.Бонд омборлари – жисмоний шахсларга шахсий эҳтиёжлари учун сотиладиган импорт товарларни вақтинча сақлаш учун мўлжалланган. У ердаги товарлар фақат маркетплейслар орқали сотилади. Божхонада декларация қилиш ва бож тўловларини тўлаш бевосита сотув босқичида амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260410/bond-omborlari-56823083.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_f849c7eab11f45c4e8613dcbdfccb967.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, божхона қўмитаси
жамият, ўзбекистон, божхона қўмитаси
Ўзбекистонда бонд омборлари қачондан ишга тушиши маълум бўлди
Айрим товарлар божхона расмийлаштирувисиз олиб кирилади.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 2026 йил 1 июлдан Ўзбекистонда бонд омборлари ишга тушади. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.
“Энди айрим товарлар божхона расмийлаштирувисиз олиб кирилиб, маркетплейслар орқали сотиб олинганидан кейингина расмийлаштирилади”, - дея ёзди
у ўзининг Telegram-каналида.
Тангриевнинг қўшимча қилишича, июнь охирида Божхона қўмитаси масъуллари иштирокида шу мавзуда жонли мулоқот ўтказиш режалаштирилган.
Ўзбекистон президенти Шавакат Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида сўзлаган нутқида Россия маркетплейслари ва рақамли сервислари орқали мамлакат маҳсулотлари савдоси ҳажми сўнгги бир неча йилда 3,5 баравар ўсиб, 1,5 млрд доллардан ошганини маълум қилган эди.
Апрелда эса Мирзиёев электрон тижоратни ривожлантириш ва бонд омборлари фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишган эди.
Бонд омборлари – жисмоний шахсларга шахсий эҳтиёжлари учун сотиладиган импорт товарларни вақтинча сақлаш учун мўлжалланган. У ердаги товарлар фақат маркетплейслар орқали сотилади. Божхонада декларация қилиш ва бож тўловларини тўлаш бевосита сотув босқичида амалга оширилади.