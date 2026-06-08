https://sputniknews.uz/20260608/ozbekiston-aholisining-ortacha-yoshi-58207614.html
Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши
Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши
Sputnik Ўзбекистон
Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида, энг паст кўрсаткич эса Сурхондарё вилоятида қайд этилган. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T19:36+0500
2026-06-08T19:36+0500
2026-06-08T19:36+0500
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58206966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3752c0e8a20277f936f24a715cce423.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши 29,5 ёшни ташкил этди. Тошкент шаҳри аҳолисининг ўртача ёши 32,7 ёш бўлиб, мамлакатда энг юқори кўрсаткични ташкил этган.Энг ёш аҳоли Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида қайд этилган. Хусусан, Қашқадарё вилояти аҳолисининг ўртача ёши 27,7 ёш, Сурхондарё вилоятида эса 27,4 ёшни ташкил қилган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58206966_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ff6f9d10cf0ab58ffccc2a40c25fdfbb.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, инфографика
инфографика, ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши
Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида, энг паст кўрсаткич эса Сурхондарё вилоятида қайд этилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши 29,5 ёшни ташкил этди.
Тошкент шаҳри аҳолисининг ўртача ёши 32,7 ёш бўлиб, мамлакатда энг юқори кўрсаткични ташкил этган.
Энг ёш аҳоли Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида қайд этилган. Хусусан, Қашқадарё вилояти аҳолисининг ўртача ёши 27,7 ёш, Сурхондарё вилоятида эса 27,4 ёшни ташкил қилган.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.