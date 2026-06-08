Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260608/ozbekiston-aholisining-ortacha-yoshi-58207614.html
Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши
Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши
Sputnik Ўзбекистон
Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида, энг паст кўрсаткич эса Сурхондарё вилоятида қайд этилган. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T19:36+0500
2026-06-08T19:36+0500
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58206966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3752c0e8a20277f936f24a715cce423.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши 29,5 ёшни ташкил этди. Тошкент шаҳри аҳолисининг ўртача ёши 32,7 ёш бўлиб, мамлакатда энг юқори кўрсаткични ташкил этган.Энг ёш аҳоли Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида қайд этилган. Хусусан, Қашқадарё вилояти аҳолисининг ўртача ёши 27,7 ёш, Сурхондарё вилоятида эса 27,4 ёшни ташкил қилган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58206966_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ff6f9d10cf0ab58ffccc2a40c25fdfbb.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, инфографика
инфографика, ўзбекистон, инфографика

Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши

19:36 08.06.2026
Oбуна бўлиш
Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида, энг паст кўрсаткич эса Сурхондарё вилоятида қайд этилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон аҳолисининг ўртача ёши 29,5 ёшни ташкил этди.
Тошкент шаҳри аҳолисининг ўртача ёши 32,7 ёш бўлиб, мамлакатда энг юқори кўрсаткични ташкил этган.
Энг ёш аҳоли Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида қайд этилган. Хусусан, Қашқадарё вилояти аҳолисининг ўртача ёши 27,7 ёш, Сурхондарё вилоятида эса 27,4 ёшни ташкил қилган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Средний возраст населения Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Средний возраст населения Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0