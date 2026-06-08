Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260608/eoii-tunis-pokiston-58194606.html
ЕОИИ Тунис ва Покистон билан эркин савдо истиқболларини муҳокама қилмоқда
ЕОИИ Тунис ва Покистон билан эркин савдо истиқболларини муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси турли давлатлар билан эркин савдо битимларини тузиш бўйича доимий музокаралар олиб бормоқда. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T17:00+0500
2026-06-08T17:00+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
тунис
покистон
еик
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_336:157:1296:697_1920x0_80_0_0_0bf97468fac2f43e4c03470e7528dcb4.png
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Тунис ва Покистон билан эркин савдо ҳудуди тўғрисида келишув тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Роман Чекушов маълум қилди.Шунингдек, Чекушов Африка мамлакатларида катта қизиқиш борлигини билдирди, бироқ ҳозирча истиқболли йўналишлар бирлашмалари аниқланмоқда.Унинг сўзларига кўра, Евроосиё иқтисодий комиссияси турли давлатлар билан эркин савдо битимларини тузиш бўйича доимий музокаралар олиб бормоқда ва бундай мунозаралар бир нечта давлатлар билан давом этмоқда.Хусусан, Ҳиндистон билан музокаралар юқорида даражада олиб борилмоқда. 2026 йил июнида иккинчи босқичи режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260407/eaeu-pakistan-erkin-savdo-guruh-56759427.html
тунис
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_327:0:1323:747_1920x0_80_0_0_c0c39298f6d3dec67f9de327dfbbb290.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, тунис, покистон, еик, савдо
иқтисод, еоии, тунис, покистон, еик, савдо

ЕОИИ Тунис ва Покистон билан эркин савдо истиқболларини муҳокама қилмоқда

17:00 08.06.2026
© Sputnik / Табылды КадырбековФлаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Oбуна бўлиш
Евроосиё иқтисодий комиссияси турли давлатлар билан эркин савдо битимларини тузиш бўйича доимий музокаралар олиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Тунис ва Покистон билан эркин савдо ҳудуди тўғрисида келишув тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Роман Чекушов маълум қилди.

“Куни кеча Тунис билан эркин савдо ҳудуди тўғрисида келишув имзлошга оид музокараларни бошлаш имконияти муҳокама қилинди. Бу борада Покистон билан ҳам ишлаяпмиз”, - деди у ТАССга берган интервьюсида.

Шунингдек, Чекушов Африка мамлакатларида катта қизиқиш борлигини билдирди, бироқ ҳозирча истиқболли йўналишлар бирлашмалари аниқланмоқда.
Унинг сўзларига кўра, Евроосиё иқтисодий комиссияси турли давлатлар билан эркин савдо битимларини тузиш бўйича доимий музокаралар олиб бормоқда ва бундай мунозаралар бир нечта давлатлар билан давом этмоқда.
Хусусан, Ҳиндистон билан музокаралар юқорида даражада олиб борилмоқда. 2026 йил июнида иккинчи босқичи режалаштирилган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Встреча члена Коллегии по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с министром торговли Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Покистон эркин савдо бўйича қўшма гуруҳ тузишни бошлайди
7 Апрел, 17:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0