Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260606/shhtda-texnologik-va-investitsiyaviy-hamkorlik-mustahkamlanadi-58152265.html
ШҲТда технологик ва инвестициявий ҳамкорлик мустаҳкамланади
ШҲТда технологик ва инвестициявий ҳамкорлик мустаҳкамланади
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда ШҲТ Инвестиция лойиҳалари маълумотлар банки низоми лойиҳаси маъқулланди. 06.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-06T12:23+0500
2026-06-06T12:23+0500
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
ҳамкорлик
иқтисод
қирғизистон
лазиз қудратов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58152435_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7b49876139cbccc180b06357b39b967.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Қирғизистон Республикасининг Чўлпонота шаҳрида 5 июнь куни ШҲТга аъзо давлатлар саноат вазирларининг тўртинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Тадбирда 10та давлат вакиллари иштирок этди. Ўзбекистон делегациясига Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилик қилди.Йиғилиш якунлари бўйича Қўшма коммюнике қабул қилинди. Ушбу ҳужжатда махсус саноат зоналарини ривожлантириш, илғор технологиялар алмашиш, кам углеродли лойиҳаларни ва қўшма кўргазмаларни илгари суриш режалари мустаҳкамланган.Шунингдек, истиқболли иқтисодий ташаббусларни амалга оширишга кўмаклашувчи ШҲТ Инвестиция лойиҳалари маълумотлар банки тўғрисидаги низом лойиҳаси маъқулланди. Бундан ташқари, Қирғизистоннинг тўқимачилик кластерини яратиш ва енгил саноат маҳсулотлари савдосини соддалаштириш бўйича таклифи кўриб чиқилди. Ушбу масалани келгусида ўрганиш ва ҳаётга татбиқ этиш билан ШҲТнинг тегишли ишчи гуруҳи шуғулланади.
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58152435_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_65b84ff7181a1a1f2515264d802b5700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ҳамкорлик, иқтисод, қирғизистон, лазиз қудратов
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ҳамкорлик, иқтисод, қирғизистон, лазиз қудратов

ШҲТда технологик ва инвестициявий ҳамкорлик мустаҳкамланади

12:23 06.06.2026
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши
ШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
Oбуна бўлиш
Йиғилишда ШҲТ Инвестиция лойиҳалари маълумотлар банки низоми лойиҳаси маъқулланди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Қирғизистон Республикасининг Чўлпонота шаҳрида 5 июнь куни ШҲТга аъзо давлатлар саноат вазирларининг тўртинчи йиғилиши бўлиб ўтди.
Унда саноат кооперациясини чуқурлаштириш, рақамлаштириш, инновацияларни жорий этиш ҳамда экологик барқарор ишлаб чиқаришни ривожлантириш мавзулари муҳокама қилинди. Иштирокчилар технологик ва инвестициявий ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимлигини алоҳида таъкидладилар.
Тадбирда 10та давлат вакиллари иштирок этди. Ўзбекистон делегациясига Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилик қилди.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши
ШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
ШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
Йиғилиш якунлари бўйича Қўшма коммюнике қабул қилинди. Ушбу ҳужжатда махсус саноат зоналарини ривожлантириш, илғор технологиялар алмашиш, кам углеродли лойиҳаларни ва қўшма кўргазмаларни илгари суриш режалари мустаҳкамланган.
Шунингдек, истиқболли иқтисодий ташаббусларни амалга оширишга кўмаклашувчи ШҲТ Инвестиция лойиҳалари маълумотлар банки тўғрисидаги низом лойиҳаси маъқулланди. Бундан ташқари, Қирғизистоннинг тўқимачилик кластерини яратиш ва енгил саноат маҳсулотлари савдосини соддалаштириш бўйича таклифи кўриб чиқилди. Ушбу масалани келгусида ўрганиш ва ҳаётга татбиқ этиш билан ШҲТнинг тегишли ишчи гуруҳи шуғулланади.
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигиШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши
ШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
ШҲТ давлатлари саноат вазирларининг 4-йиғилиши
© Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0