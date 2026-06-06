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https://sputniknews.uz/20260606/ozbekiston-mayiz-eksportida-top-5-davlat-58156609.html
Ўзбекистон майиз экспортида топ-5 давлат
Ўзбекистон майиз экспортида топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Майиз экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 33,5% га ошган. 06.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-06T13:15+0500
2026-06-06T13:15+0500
инфографика
экспорт
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
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ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. 2026 йил январь-апрель ойларида Ўзбекистон 44 та давлатга 21 400 тонна майиз экспорт қилиб, 24,5 миллион доллар даромад олган. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, майиз экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,4 минг тоннага ёки 33,5% га ошган.Ўзбекистон энг кўп майиз экспорт қилган мамлакатлар:Батафсил инфографикада танишинг.
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инфографика, экспорт, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, экспорт, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистон майиз экспортида топ-5 давлат

13:15 06.06.2026
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Майиз экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 33,5% га ошган.
Ўзбекистон майиз экспорти - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон майиз экспорти - Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. 2026 йил январь-апрель ойларида Ўзбекистон 44 та давлатга 21 400 тонна майиз экспорт қилиб, 24,5 миллион доллар даромад олган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, майиз экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,4 минг тоннага ёки 33,5% га ошган.
Ўзбекистон энг кўп майиз экспорт қилган мамлакатлар:
Қозоғистон - 7 300 тонна;
Хитой - 2 200 тонна;
Россия - 2 100 тонна;
Туркия - 2 000 тонна;
Озарбайжон - 801,1 тонна;
БАА - 739,6 тонна;
Бошқа мамлакатлар - 6 200 тонна.
Батафсил инфографикада танишинг.
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