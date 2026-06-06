Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260606/eoiida-adolatli-rouming-tariflari-2028-yildan-ishga-tushadi-58157074.html
ЕОИИда "адолатли роуминг" тарифлари 2028 йилдан ишга тушади — вазир
ЕОИИда "адолатли роуминг" тарифлари 2028 йилдан ишга тушади — вазир
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Беларусь орасида роуминг тарифларини аллақачон 90%га пасайтиришга эришилган. 06.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-06T14:18+0500
2026-06-06T14:18+0500
еоии
мобил алоқа
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51543820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5682ca65c22ebeaf611ed19967b4079.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссияси ЕОИИ телекоммуникация операторлари билан биргаликда 2028 йилга келиб аъзо давлатлар ичида роумингда овозли хизматлар учун адолатли тарифларни жорий этиш устида ишламоқда. Бу ҳақда Евроосиё Иқтисодий Иттифоқининг Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович маълум қилди.Бу ишда ЕИК Россия ва Беларус орасида ишга тушган адолатли роуминг тарфлари тажрибасига таянмоқда. Айни дамда Беларус ва Россия мобил операторлари, 2020 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, Иттифоқ давлати ичидаги абонентлари учун роуминг тарифларини 90% гача пасайтирдилар.Комиссия ҳозирда Евроосиё Иқтисодий Иттифоқи давлатлари билан биргаликда роуминг қўнғироқлари учун халқаро ўзаро боғланиш тарифларини ва операторлараро роуминг тарифларини ишлаб чиқмоқда. Бу иш "ички" тарифларга иложи борича яқинроқ бўлган тарифларни белгилашга олиб келиши керак.Ўтган йилнинг апрел ойида РИА Новостига берган интервьюсида Максим Ермолович ЕОИИ доирасида мобил алоқа роуминг хизматлари учун ягона "адолатли тариф"ни жорий этиш бўйича ишлар "оғир кетаётганини" ва аниқ натижалар ҳақида гапиришга ҳали эрта эканини маълум қилган эди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51543820_429:0:1869:1080_1920x0_80_0_0_d72a9f018ebf0e4a3d279d676a443b97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, мобил алоқа, еик
еоии, мобил алоқа, еик

ЕОИИда "адолатли роуминг" тарифлари 2028 йилдан ишга тушади — вазир

14:18 06.06.2026
© Foto : Sputnik BelarusМаксим Ермолович
Максим Ермолович - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
© Foto : Sputnik Belarus
Oбуна бўлиш
Россия ва Беларусь орасида роуминг тарифларини аллақачон 90%га пасайтиришга эришилган.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссияси ЕОИИ телекоммуникация операторлари билан биргаликда 2028 йилга келиб аъзо давлатлар ичида роумингда овозли хизматлар учун адолатли тарифларни жорий этиш устида ишламоқда.

Бу ҳақда Евроосиё Иқтисодий Иттифоқининг Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш вазири Максим Ермолович маълум қилди.
Бу ишда ЕИК Россия ва Беларус орасида ишга тушган адолатли роуминг тарфлари тажрибасига таянмоқда. Айни дамда Беларус ва Россия мобил операторлари, 2020 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, Иттифоқ давлати ичидаги абонентлари учун роуминг тарифларини 90% гача пасайтирдилар.
"Иттифоқ давлати тажрибаси бу соҳадаги ҳамкорликнинг яхши намунаси ва ёрқин натижасидир. Биз буни бутун Евроосиё Иқтисодий Иттифоқига татбиқ этишга интиламиз", деб таъкидлади Максим Ермолович.
Комиссия ҳозирда Евроосиё Иқтисодий Иттифоқи давлатлари билан биргаликда роуминг қўнғироқлари учун халқаро ўзаро боғланиш тарифларини ва операторлараро роуминг тарифларини ишлаб чиқмоқда. Бу иш "ички" тарифларга иложи борича яқинроқ бўлган тарифларни белгилашга олиб келиши керак.

Ўтган йилнинг апрел ойида РИА Новостига берган интервьюсида Максим Ермолович ЕОИИ доирасида мобил алоқа роуминг хизматлари учун ягона "адолатли тариф"ни жорий этиш бўйича ишлар "оғир кетаётганини" ва аниқ натижалар ҳақида гапиришга ҳали эрта эканини маълум қилган эди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0