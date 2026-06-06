https://sputniknews.uz/20260606/dunyo-moliya-bozori-19-asrdan-beri-eng-katta-pufakka-duch-kelmoqda-58165875.html
Дунё 19-асрдан бери энг катта молиявий пуфакка дуч келмоқда — Сечин
Дунё 19-асрдан бери энг катта молиявий пуфакка дуч келмоқда — Сечин
Sputnik Ўзбекистон
Сечин АҚШ фонд бозорида технология компанияларининг улушининг ортиб бориши сабабли катта молиявий пуфак пайдо бўлгани ҳақида огоҳлантирди. 06.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-06T17:45+0500
2026-06-06T17:45+0500
2026-06-06T17:48+0500
иқтисод
россия
ақш
молиявий пирамида
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/17/28/172896_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ebe9128babf3a417af815a4b43f3a5f2.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Дунё 19-асрдан бери энг катта молиявий пуфакка дуч келмоқда, деб огоҳлантирди "Роснефт" бош директори Игор Сечин.Сечин Яқин Шарқдаги можаро ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг фикрича, Америка нефть ва газ компаниялари инқироздан асосий фойда олувчилар бўлган: АҚШдан углеводород экспорти барча рекордларни янгиламоқда. Шу билан бирга, Ҳўрмуз бўғозидаги вазият глобал логистикадаги бошқа тўсиқларга ҳам таҳдид солиши мумкин."Малака, Боб эл-Мандеб ва Гибралтар бўғозлари, Яхши Умид бурни, Дания ва Туркия бўғозлари, Сувайш ва Панама каналлари нафақат глобал энергетика (глобал нефть қазиб олишнинг деярли бутун ҳажми улар орқали ўтади), балки бутун глобал савдо учун ҳам муҳим аҳамиятга эга", деб таъкидлади Роснефт раҳбари.Унинг сўзларига кўра, бу контекстда Арктика ишончли логистика йўналиши сифатида алоҳида роль ўйнайди.Сечиннинг қўшимча қилишича, Ҳўрмузда юк ташишнинг тўхтатилиши, шунингдек, Ғарб санкциялари тўлов воситаларининг диверсификациясини Хитой воситалари фойдасига оширди. Агар доллар чекловчи восита сифатида фойдаланишда давом этса, альтернативаларни яратиш жараёни тезлашади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/17/28/172896_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_7e0c53b032d97bacf319084f158d45aa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ақш, молиявий пирамида, форум
иқтисод, россия, ақш, молиявий пирамида, форум
Дунё 19-асрдан бери энг катта молиявий пуфакка дуч келмоқда — Сечин
17:45 06.06.2026 (янгиланди: 17:48 06.06.2026)
Сечин АҚШ фонд бозорида технология компанияларининг улушининг ортиб бориши сабабли катта молиявий пуфак пайдо бўлгани ҳақида огоҳлантирди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Дунё 19-асрдан бери энг катта молиявий пуфакка дуч келмоқда, деб огоҳлантирди "Роснефт" бош директори Игор Сечин.
"АҚШ фонд бозорида ўнта энг йирик технологик компанияларнинг улуши сўнгги ўн йил ичида уч бараварга ўсиб 40% дан ошди. SpaceX, OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг кутилган IPOларини, умумий қиймати бир неча триллион долларни ташкил этганини ҳисобга олсак, бу кўрсаткич 50% га яқинлашади. Шубҳасиз, дунё 19-асрда АҚШ темир йўл бумидан бери тарихдаги энг катта молиявий пуфак ёрилиши арафаисда турибди", деди у Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида.
Сечин Яқин Шарқдаги можаро ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг фикрича, Америка нефть ва газ компаниялари инқироздан асосий фойда олувчилар бўлган: АҚШдан углеводород экспорти барча рекордларни янгиламоқда. Шу билан бирга, Ҳўрмуз бўғозидаги вазият глобал логистикадаги бошқа тўсиқларга ҳам таҳдид солиши мумкин.
"Малака, Боб эл-Мандеб ва Гибралтар бўғозлари, Яхши Умид бурни, Дания ва Туркия бўғозлари, Сувайш ва Панама каналлари нафақат глобал энергетика (глобал нефть қазиб олишнинг деярли бутун ҳажми улар орқали ўтади), балки бутун глобал савдо учун ҳам муҳим аҳамиятга эга", деб таъкидлади Роснефт раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, бу контекстда Арктика ишончли логистика йўналиши сифатида алоҳида роль ўйнайди.
Сечиннинг қўшимча қилишича, Ҳўрмузда юк ташишнинг тўхтатилиши, шунингдек, Ғарб санкциялари тўлов воситаларининг диверсификациясини Хитой воситалари фойдасига оширди. Агар доллар чекловчи восита сифатида фойдаланишда давом этса, альтернативаларни яратиш жараёни тезлашади.